Repeats Group B.V. baut europäische Plattform für Kunststoffrecycling auf

Rasche Expansionspläne mit Schwerpunkt auf der Produktion von hochwertigem recyceltem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

Repeats Group B.V. (was für „Recycled PE AT Scale" steht) („Repeats") gab heute den Start und den Plan zum Aufbau einer paneuropäischen Kunststoffrecycling-Plattform bekannt, die sich auf die Herstellung von hochwertigem recyceltem Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) konzentriert und von Ara Partners mit 100 Millionen Euro Kapital ausgestattet wurde. Ara Partners („Ara") ist ein globales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat.

Repeats wendet ein erstklassiges mechanisches Verfahren an, um Kunststoffabfälle aus dem Handel in hochwertiges Harz umzuwandeln, das für kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignet ist. Das Unternehmen baut seine LDPE-Recyclingkapazitäten in ganz Europa aus, um der Angebotsknappheit im Vergleich zur steigenden Nachfrage zu begegnen, die erforderlich ist, um die Nachhaltigkeits- und Netto-Null-Ziele der Branche, die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für kohlenstoffarme Produkte und die strengeren behördlichen Auflagen zur Dekarbonisierung zu erfüllen.

Die Aktivitäten werden sich auf europäische Kernmärkte konzentrieren, die sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte und unterversorgte LDPE-Recyclingkapazitäten auszeichnen. Durch eine Kombination aus Neuentwicklungen, Übernahmen und strategischen Partnerschaften sind Repeats und Ara bestrebt, eine führende LDPE-Recyclingplattform in Europa aufzubauen.

Repeats wird von Greg Rung und einem Team von LDPE-Recycling-Führungskräften geleitet, die zusammen über 80 Jahre Erfahrung in der Kunststoffrecyclingbranche haben. Herr Rung war Partner bei Oliver Wyman, wo er Wachstumsstrategien entwickelte und Integrationsprogramme für Kunden in ganz Europa und den Schwellenländern umsetzte. Das Führungsteam von Repeats hat in ganz Westeuropa erfolgreich Kunststoffrecyclingunternehmen aufgebaut, skaliert und zu Geld gemacht. Das Team ist mit den verschiedenen mechanischen und chemischen Technologien an der Spitze des LDPE-Recyclings bestens vertraut und verfügt über enge Beziehungen zu europäischen Kunststoffsammelstellen, Verarbeitern und Konsumgüterherstellern, die das Wachstum des Marktes für recycelte LDPE-Harze vorantreiben.

„Der Bedarf an einer effektiven, kreislauforientierten Lösung für das wachsende Plastikmüllproblem ist enorm, und die europäischen Unternehmen, Verbraucher und Regierungen sind sich einig in ihrem Bemühen um eine höhere Nutzung von recyceltem Plastik", sagte Greg Rung, CEO von Repeats. „Wir streben eine Partnerschaft mit führenden Herstellern von Konsumgütern, petrochemischen Erzeugnissen und Kunststoffverpackungen an, um eine qualitativ hochwertige Bezugsquelle zu schaffen, die in ganz Europa verfügbar ist. Wir sind stolz darauf, mit Ara zusammenzuarbeiten, die diese Ambitionen teilt und über das Fachwissen und die Ressourcen verfügt, um unsere Ziele zu erreichen."

„Das Managementteam von Repeats verfügt über die operative Erfahrung, die strategischen Beziehungen und den Antrieb, den europäischen LDPE-Recyclingmarkt umzugestalten", sagte Tuan Tran, Partner bei Ara Partners. „Sie haben einen hervorragenden Ruf in Europa, und wir freuen uns, mit dem Repeats-Team zusammenzuarbeiten, um ein europaweit führendes Recyclingunternehmen aufzubauen."

„Repeats hat die Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen durch den Ersatz von neuem Kunststoff durch recyceltes LDPE aus seinen Anlagen erheblich zu reduzieren", sagte Katy Boettcher, Vizepräsidentin bei Ara Partners. "Wir glauben, dass die Plattform einen bedeutenden Einfluss auf die Märkte haben wird, die sie bedient."

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie bitte www.arapartners.com.

Informationen zu Repeats

Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Repeats - Recycled PE AT Scale - ist eine europaweite Plattform für das Kunststoffrecycling, die Kunststoffabfälle aus Polyethylen (PE) in Harz umwandelt, das für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen aus flexiblen Kunststoffen geeignet ist. Weitere Informationen über Wiederholungen finden Sie unter www.repeats-group.com.

