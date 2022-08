Albumedix Ltd.

Sartorius übernimmt Albumedix und schafft damit ein Powerhouse für innovative Lösungen in der modernen Therapie

Nottingham, England (ots/PRNewswire)

Durch die Bündelung ihrer Kräfte werden Sartorius und Albumedix die Verfügbarkeit von wichtigen Komponenten für die Herstellung von neuartigen Therapien und Biopharmazeutika der nächsten Generation weltweit beschleunigen.

Der Albumedix Campus in Nottingham, UK, wird als Bio-Innovations- und cGMP-konformes Produktionszentrum von Sartorius eingerichtet.

Der Life-Science-Konzern Sartorius wird alle ausstehenden Anteile an Albumedix Ltd. für ca. 415 Millionen Pfund erwerben.

Albumedix Ltd. („Albumedix"), ein anerkannter Marktführer für rekombinante Lösungen auf der Basis von Humanalbumin, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch den Life-Science-Konzern Sartorius, einen international führenden Anbieter von Labor- und Bioprozesstechnologien für die biopharmazeutische Industrie, getroffen hat. Durch diese Übernahme erweitern Albumedix und Sartorius ihren Lösungsraum mit komplementären Technologien und synergetischen Kompetenzen, um wissenschaftlich fundierte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der neuartigen Therapien anzubieten.

Albumedix kann auf eine fast vier Jahrzehnte lange Erfahrung mit rekombinantem Humanalbumin zurückblicken und hat gemeinsam mit seinen Partnern aus dem Bereich der Biowissenschaften Innovationen hervorgebracht und dazu beigetragen, dass zahlreiche sicherere und stabilere pharmazeutische Produkte zur Verfügung stehen. Das Unternehmen wird weiterhin von Jonas S. Møller, dem CEO von Albumedix, und seinem Executive Management Team geleitet, das sich weiterhin dem Service für die Life-Science-Branche verschrieben hat.

Die Übernahme bestätigt eine allgemeine Marktverschiebung hin zu vollständig definierten und hochwertigen Lösungen für die Herstellung von Produkten für neuartige Therapien, bei denen rekombinantes Humanalbumin eine wesentliche Komponente ist. Albumedix wird Teil der Sparte Bioprocess Solutions innerhalb von Sartorius. Der wachsende Albumedix Campus in Nottingham, UK, wird als Kompetenzzentrum für Bio-Innovation und GMP-konforme Herstellung von kritischen Rohstoffen etabliert. Sartorius wird zügig in den Ausbau der Innovationskapazitäten und der proprietären Produktionsplattform für rekombinante Proteine von Albumedix investieren.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Sartorius zu bündeln und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne bei der Bereitstellung kritischer Lösungen für unsere globalen Kunden zu beschleunigen. Wir sind von den Kenntnissen und Fähigkeiten von Sartorius auf dem Gebiet der Bioprozesstechnik sehr beeindruckt und freuen uns, an dieser zielgerichteten Reise teilzunehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Sartorius durch die Stärkung unserer Marktpräsenz und die Erweiterung unserer Innovationskapazitäten sowie durch die signifikante Vergrößerung unserer bestehenden Plattform einen enormen Wert schaffen wird. „Wir freuen uns darauf, unser Versprechen, Spitzenleistungen in der Life-Science-Branche zu fördern, fortzusetzen", so Jonas S. Møller, CEO von Albumedix.

„Albumedix ist eine wichtige Ergänzung der Sartorius Lösungen für neuartige Therapien, insbesondere im Hinblick auf unser Zellkulturmediengeschäft, da es uns ermöglicht, unsere Position als relevanter Anbieter von innovativen chemisch definierten Medien und kritischen Zusatzmaterialien zu stärken. Dieser Markt bietet ein hohes Wachstumspotenzial aufgrund der zunehmenden regulatorischen Anforderungen sowie der steigenden Nachfrage nach rekombinantem Humanalbumin in patientennahen Anwendungen. Albumedix wird auch unsere Lösungen für die Impfstoffproduktion um wichtige Formulierungshilfsstoffe erweitern, so dass wir unsere bestehenden Kundenbeziehungen ausbauen und neue knüpfen können", sagte René Fáber, Mitglied des Vorstands der Sparte Bioprocess Solutions von Sartorius.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sartorius über seinen französischen börsennotierten Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech alle ausstehenden Aktien von Albumedix Ltd. zu einem vereinbarten Kaufpreis von rund 415 Millionen Pfund erwerben. Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen sein.

William Blair fungierte als Finanzberater von Albumedix, und Eversheds Sutherland leistete Rechtsberatung. Milbank LLP hat Sartorius bei dieser Transaktion rechtlich beraten.

Über Albumedix

Albumedix ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen und anerkannter Marktführer für erstklassige Lösungen auf Albuminbasis. Albumedix wurde 1984 in Großbritannien gegründet und hat seine Partner aus der Biowissenschaft dabei unterstützt, weltweit Hunderte von Millionen sicherer Dosen klinischer und vermarkteter Therapeutika zu liefern. Zu den Lösungen von Albumedix gehören das weltweit einzige USP-NF-konforme rekombinante Humanalbumin (Recombumin®), kundenorientierte Entwicklungs- und Konformitätsdienste sowie Technologien zur Verbesserung von Medikamenten (Veltis®). Durch das ständige Streben nach mehr und das gemeinsame Infragestellen des Status quo ermöglicht Albumedix die Entwicklung und Kommerzialisierung von neuartigen Therapien und Biopharmazeutika der nächsten Generation zum Nutzen der Menschen weltweit.

Über Sartorius

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der Life Science Forschung und der biopharmazeutischen Industrie. Mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien konzentriert sich der Geschäftsbereich Lab Products & Services der Gruppe auf die Bedürfnisse der Labore, die in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie in akademischen Forschungsinstituten Forschung und Qualitätskontrolle betreiben. Die Sparte Bioprocess Solutions mit ihrem breiten Produktportfolio, das sich auf Einweglösungen konzentriert, hilft Kunden bei der sicheren und effizienten Herstellung von biotechnologischen Medikamenten und Impfstoffen. Die Gruppe wächst jährlich im Durchschnitt zweistellig und erweitert ihr Portfolio regelmäßig durch den Erwerb ergänzender Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten der Gruppe fast 14.000 Mitarbeiter beschäftigt, die Kunden auf der ganzen Welt bedienen.

Folgen Sie Albumedix auf Twitter @Albumedix und auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874412/Albumedix_Sartorius.jpg

Original-Content von: Albumedix Ltd., übermittelt durch news aktuell