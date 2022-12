Turn Biotechnologies, Inc.

Turn Biotechnologies verändert Paradigma der Hautverjüngung

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Daten, die auf vier Branchenkonferenzen vorgestellt wurden, deuten darauf hin, dass eine einzige ERA-Behandlung möglicherweise wirksamer ist als die heute verwendeten Kombinationstherapien.

Biomarker-Analyse zeigt regenerative Auswirkungen des ERA auf Fibroblastenproliferation und Kollagen-VII-Produktion

Auf eTurna™-lipidbasiertes Verabreichungssystem erweist sich als bahnbrechend wirksam beim Erreichen des Zielgewebes

Unternehmen wird während Webinar im Januar aktualisierte Daten präsentieren

Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige mRNA-Medikamente entwickelt, um nicht behandelbare, altersbedingte Erkrankungen zu heilen, veröffentlichte vorläufige Daten, die zeigen, dass seine Therapien die Hautzellen effektiver und sicherer verjüngen als bestehende Behandlungen.

Die ERA™-Behandlung (Epigenetic Reprogramming of Aging, dt. epigenetische Neuprogrammierung der Alterung) des Unternehmens, die präzise mit dem proprietären eTurna™-lipidbasierten Verabreichungssystem von Turn Bio verabreicht wird, hat die Anzeichen der menschlichen Hautalterung umgekehrt – etwas, das noch nie zuvor erreicht wurde. Die Behandlung erhöhte im Vergleich zu Unbehandelten gleichzeitig Fibroblasten und Kollagen VII, um die Produktion von Kollagen und Elastin wiederherzustellen, und reduzierte Entzündungsmarker, oxidativen Stress, Seneszenz und Matrix-Metalloproteasen (MMPs), Proteinen, die für den Abbau der Haut verantwortlich sind.

Die präklinischen Daten wurden Dermatologen und KOLs (Key Opinion Leader, dt. wichtige Meinungsbildner) aus der Branche vorgestellt, die an vier globalen Konferenzen in den letzten fünf Wochen teilgenommen haben: der Global Aesthetics Conference in Miami, dem Cosmetic Surgery Forum in Nashville, Tennessee, Beauty Through Science in New York City und dem Longevity Summit in San Francisco, Kalifornien.

„Die Daten legen nahe, dass wir kurz davor stehen, die Versorgung, die Dermatologen ihren Patienten anbieten können, neu zu definieren", erklärte Jill Waibel, eine vom Vorstand zertifizierte Dermatologin und angesehene Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin, die ihre Ergebnisse auf der Global Aesthetics Conference vorstellte. „Das Potenzial, die Qualität der Haut der Patienten zu verbessern – ihre Elastizität und ihre Fähigkeit zur Heilung – könnte die Zukunft der Regenerativen Medizin verändern."

Hema Sundaram, eine vom Vorstand zertifizierte Dermatologin und angesehene Forscherin auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin und Zellwissenschaften, präsentierte die Daten auf dem Cosmetic Surgery Forum.

„Diese frühe Forschung legt nahe, dass ERA das Gleichgewicht zwischen wichtigen Biomarkern der Zellalterung und der Zelljugendlichkeit deutlich verbessern könnte", stellte sie fest. „Aus evidenzbasierter Sicht hat dies als Verjüngungsstrategie mehr Gewicht als Bemühungen, einen einzigen Biomarker zu verbessern. Forschungen dieser Art könnten den Weg zu einem neuen Paradigma der dermatologischen Versorgung ebnen."

Die Daten wurden auch während der Konferenz Beauty Through Science und des Longevity Summit präsentiert.

„Wir gehen davon aus, dass dies eine radikale Änderung für Dermatologen, plastische Chirurgen und ihre Patienten sein wird", bemerkte Anja Krammer, Geschäftsführerin von Turn Bio. „Der wahre Durchbruch bei der Kombination unserer mRNA-basierten ERA-Therapie mit unserem eTurna-Lipid-Verabreichungssystem zeigt zum ersten Mal eine Umkehr von den Auswirkungen der Alterung und bietet die Möglichkeit, die Gesamtqualität der Haut zu verbessern."

Führungskräfte von Turn Bio haben sich verpflichtet, während eines Webinars im Januar zusätzliche Daten zu veröffentlichen. Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio ist ein Unternehmen im vorklinischen Stadium, das sich darauf konzentriert, Gewebe auf Zellebene zu reparieren und transformative Arzneimittelverabreichungssysteme zu entwickeln. ERA™, die proprietäre mRNA-Plattform-Technologie des Unternehmens, stellt die optimale Genexpression wieder her, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren, wiederhergestellt. Dies wird dazu beitragen, unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen. Die Bereitstellungsplattform eTurna™ verwendet einzigartige Rezepturen, um die Ladung genau an bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypen zu liefern.

Das Unternehmen schließt derzeit die vorklinische Forschung zu speziell konzipierten Therapien, die auf Indikationen in der Dermatologie und Immunologie abzielen, ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und das Muskelsystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: Jim Martinez, rightstorygroup

jim@rightstorygroup.com oder (312) 543-9026

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1962869/ERA_Injected_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1935529/TURN_LOGO_HI_RES_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/turn-biotechnologies-verandert-paradigma-der-hautverjungung-301696684.html

Original-Content von: Turn Biotechnologies, Inc., übermittelt durch news aktuell