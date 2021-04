Centurion Invest

Centurion Invest ist offizieller Sponsor des Dubai AIBC Summit

Tallin, Estland (ots/PRNewswire)

Centurion Invest (CI) gibt seine Teilnahme als Hauptsponsor und Aussteller des Crypto-Marktführers AIBC-Gipfels bekannt, der am 25. und 26. Mai 2021 auf dem InterContinental Dubai Festival City Dubai stattfinden wird. CI wird seine Crypto Concierge Platform (Trading Allocation Wizard) einführen, die alle Handelsstile (Low Risk, Medium Risk, High Risk und ESG/ECO) mit verschiedenen garantierten Gewinnprozenten vor den Augen der Tausenden von Gipfelteilnehmern und Besuchern an den zwei Tagen abdeckt.

Während dieser 6. Ausgabe der AIBC Convention wird Centurion Invest auch die Ausstellungsfläche von Weltklasse-Ausstellern führen, da der AIBC Summit wichtige Marken und Einzelpersonen aus den konvergierenden Sektoren AI, Blockchain, IoT, Quantum Tech, und andere aufkommende Technologien, um die Zukunft zu diskutieren und zu gestalten.

"Centurion Invest hilft Anfängern, den digitalen Markt technisch und vernünftig zu starten und zu nutzen, um ihr Unternehmen über Centurion Invest zu starten. Anfänger sind daran interessiert, zu lernen, wie man Gewinn macht und ihre Investitionsreise beginnt. Wir werden dies ermöglichen, indem wir einfach am Stand von Centurion Invest auf der Hauptebene der Expo auf der G1 vertreten sind. Krypto-Fans können unsere geführten Trading-Experten persönlich treffen, die sie durch eine außergewöhnliche Reise führen werden", sagte H.E. Ali Kassab, Vorsitzender von Centurion Invest.

Centurion Invest hat im März 2021 seine Trading Wallet 'CI Wallet' eingeführt. Es hat auch vor kurzem seine Kopie Handelssystem so dass seine Händler Handelsaktivitäten von erfahrenen Benutzern helfen Anfänger und Zwischen Krypto-Händler kopieren Sie die Krypto-Angebote im manuellen Modus und profitieren Sie von ihren kopierten Angebote zu kopieren.

"Neben der Möglichkeit, unsere CI-Trading-Experten mit den fortschrittlichsten Tipps zum Handel und Markteinsichten zu treffen, erhalten die Besucher auch die Möglichkeit, 500USDT für Crypto Trading pro CI-Wallet-Öffnung zu gewinnen", fügte Kassab hinzu, als er über die von CI angebotenen Ressourcen nachdachte.

Centurion Invest expandiert derzeit und zieht prominente, erfolgreiche Personen an, mit denen das Unternehmen die gleichen Werte teilt. Herr Stephen Meade, Gründer von Monetapro, ist seit kurzem als Vorstandsmitglied bei CI - Director of Corporate Finance and Fundraising. Seine Exzellenz, Mariett Ramm, der im Namen von Centurion Invest beim AIBC Summit sprechen wird, ist dem Unternehmen als Vorstandsmitglied beigetreten - Family Offices and Institutions.

Über Centurion Invest

Centurion Invest CIEx (www.centurioninvest.com), eine schnell wachsende, dezentrale Handels- und Börsenplattform der neuen Generation All-In-One, bietet seinen Händlern direkten Zugang zu Handelsexperten, einen benutzerfreundlichen Ein- und Auszahlungsprozess, Kopierhandel und hochprofitable Investitionspläne durch die modernsten Anlagewerkzeuge und dynamische Technik wie Wallet Exchange Fiat & Crypto Trading Platform, Decentralized Cryptocurrency Trading Platform und Wealth Management.

