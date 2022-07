TAPPE CONSULTING AG

Luxusuhren als Geldanlage?

Wie sinnvoll solche Investitionen sind und welche Alternativen es gibt

Bielefeld (ots)

Geldanlage mal anders - Luxusuhren machen nicht nur optisch einiges her, sondern sind auch extrem wertbeständig. Der Handel mit Edeluhren boomt und immer mehr Menschen nutzen diese Investition als Geldanlage. "Aber längst nicht jedes Modell eignet sich dafür und wer sich nicht auskennt, kann schnell große Verluste machen", sagt David Tappe.

Er ist Finanzberater und Geschäftsführer bei der TAPPE CONSULTING AG und unterstützt seine Kunden bei der Auswahl profitabler Geldanlagen. Gerne klärt er in diesem Artikel darüber auf, wie sinnvoll Luxusuhren als Geldanlage wirklich sind, worauf man dabei dringend achten muss und welche Alternativen es gibt.

Die Luxusuhr als Altersvorsorge?

Lange Zeit schienen Armbanduhren keinen großen Stellenwert mehr zu besitzen. In den letzten Jahren ist durch die sozialen Medien aber wieder ein regelrechter Boom um den Luxusartikel am Handgelenk entstanden. Besonders junge Menschen eifern Influencern wie YouTubern nach, die scheinbar zahllose Luxusuhren besitzen und sie als Prestigeobjekt präsentieren. Luxusuhren zu besitzen, ist wieder ein Zeichen für Erfolg und Wohlstand. Wer es sich leisten kann, trägt sein Kapital offen zur Schau, aber ist das wirklich klug? "Irrwitzigerweise sind die Preise für Luxusuhren in den letzten Jahren stark gestiegen. Daher liegt der Gedanke nahe, dass man diese Uhren nicht nur als Prestigeobjekt, sondern auch als Investition betrachten kann", erklärt David Tappe. "Der Gedanke ist allerdings nicht richtig!"

Die Preise für Luxusuhren schwanken sehr stark, auch Listenpreise helfen nicht weiter. Dass ein bestimmtes Uhrenmodell heute einen hohen Preis bringt, ist auf dem freien Graumarkt morgen nicht garantiert. Nach Einschätzung des Experten machen viele den Fehler zu glauben, dass eine Uhr, die gerade im Trend liegt, weiter im Wert steigen wird. Viele denken daher, dass die Investition in eine Luxusuhr eine sichere Anlage ist und dass es ein Kinderspiel wird, diese Uhr im Fall eines finanziellen Engpasses schnell wieder zu verkaufen. In der Praxis sieht es leider anders aus: Eine Luxusuhr mit Gewinn wieder zu verkaufen, kann Wochen, sogar Monate dauern. Im schlimmsten Fall wird ein lukrativer Wiederverkauf sogar unmöglich, da der Gebrauchswert einer Uhr natürlich nicht mit ihrem ideellen Wert übereinstimmt.

Alternativen zur Luxusuhr: stabile Wertanlagen mit Zukunftsperspektiven

Uhren zählen in der Finanzwelt zur Assetklasse der Rohstoffe. In einer Assetklasse - oder auch Anlageklasse - werden alle Finanzprodukte zusammengefasst, die gemeinsame Merkmale aufweisen. Rohstoffe gelten aber als ungeeignet für eine langfristige Rendite. "Wer eine zuverlässige Altersvorsorge aufbauen möchte, sollte besser versuchen, eine planbare Rendite zu erreichen", rät David Tappe. Hierzu eignet sich besonders gut ein breit aufgestelltes Aktienportfolio. Wer sein Kapital auf dem Aktienmarkt breit streut, kann seine Altersvorsorge auf Jahrzehnte planen und in stabile Wertanlagen investieren. Luxusuhren eignen sich nur für kurzfristige Investments und sind sehr risikobehaftet. David Tappe ist der Meinung: "Wenn es um einen langfristigen Vermögensaufbau geht, ist der Aktienmarkt aufgrund der Flexibilität, Verfügbarkeit und der klaren Wertedefinition deutlich geeigneter."

Über David Tappe:

David Tappe ist Finanzexperte und Gründer sowie Vorstand der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht. Weitere Informationen unter: https://tappeconsulting.de/

