Qatar Tourism

Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup 2023 wird am Fuwairit Kite Beach in Katar ausgetragen

Bild-Infos

Download

Doha (ots)

Heute startete der Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup 2023 im Nordosten von Katar, am Fuwairit Kite Beach. Das Freestyle-Kite-Event läuft vom 31. Januar bis 4. Februar und markiert den Start der diesjährigen Saison der Qatar Airways GKA Kite World Tour.

Die Veranstaltung ist für Besucher kostenlos und bietet eine beeindruckende Vorführung des Freestyle-Kitings, bei der Big-Air-Tricks, Loops und Sprünge im Mittelpunkt stehen. Dank des Preispools des Wettbewerbs, haben einige der weltweit besten Kitesurfer ihre Teilnahme zugesagt, darunter der Weltranglistenerste bei den Männern, Gianmaria Coccoluto, und die Weltranglistenerste bei den Frauen, Mikaili Sol. Auch das deutsche Ausnahmetalent und Jugend Kite Weltmeister, Finn Flügel, lässt sich den ersten Tour Stop des Jahres nicht entgehen.

Der Vorsitzende von Qatar Tourism und Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Herr Akbar Al Baker, sagt: "Als offizieller Tourismuspartner der Global Kitesports Association (GKA) Kite World Tour heißt Qatar Tourism die Athleten und Fans der GKA herzlich willkommen und lädt sie ein, eine atemberaubende Veranstaltung in einer hochmodernen Anlage zu genießen. Nach dem großen Erfolg des FIFA World Cup Katar 2022(TM) sind wir begeistert, dass der Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup 2023 nach Katar kommt, denn Katar entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Ziel für Sportreisen. Diese einzigartige Veranstaltung wird die Dynamik nur noch verstärken."

Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung des vergangenen Jahres, dass Qatar Tourism für drei Jahre offizieller Tourismuspartner der Global Kitesports Association (GKA) Kite World Tour sein wird. Qatar Airways ist Titelpartner und offizielle Fluggesellschaft der Kite World Tour.

Fuwairit Kite Beach, eine Autostunde nördlich von Doha, ist eine der aufregendsten neuen Attraktionen in Katar und ein Hotspot für Kitesurfer weltweit. Das Resort, das im Oktober letzten Jahres seine Tore für Gäste öffnete und den entspannten Lebensstil der Kitesurfer widerspiegelt, liegt am weißen Sandstrand einer flachen, umschlossenen Lagune, in der mit beständigem Wind und warmem, flachem Wasser die perfekten Bedingungen für das Kitesurfen herrschen. Fuwairit Kite Beach ist nicht nur Austragungsort von großen Wettbewerben und Veranstaltungen, sondern bietet das ganze Jahr über Unterkünfte und Kurse für jedermann, vom Neueinsteiger bis zum erfahrenen Profi.

Der Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup 2023 wird nicht die einzige Gelegenheit sein, die Weltelite des Kitesurfens in diesem Jahr in Katar zu Gast zu haben. Auch die Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup Finals 2023 werden Ende des Jahres in Katar ausgetragen.

Über Katar:

Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2023 von Numbeo erneut als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine Geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM), ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete, die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.

Über Qatar Tourism:

Qatar Tourism ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.

Original-Content von: Qatar Tourism, übermittelt durch news aktuell