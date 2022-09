Katars Welt der Restaurants bietet Fußballfans einen Hauch von Heimat

Qatar Tourism

Qatar Tourism präsentiert eine Auswahl internationaler Spitzenrestaurants, Cafés und Cuisines für alle Fußballfans und Besucher Katars, die anlässlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) nach Doha reisen werden und sich ein Stück Heimat gönnen möchten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, wenn die Gäste in Katar die Wahl zwischen über 3.000 Gastronomiebetrieben haben, in denen die Küche der jeweiligen Länder, die am Turnier teilnehmen, angeboten wird.

Der Chief Operating Officer von Qatar Tourism, Berthold Trenkel, sagt: "Von der gehobenen Küche bis zu Streetfood bietet Katar ein vielfältiges Angebot an Spezialitäten aus aller Welt. Wir haben zahlreiche internationale Restaurants für alle Geschmäcker und Kulturen zu bieten, aber ich empfehle jedem Fan, während seines Aufenthalts auch die köstlichen lokalen katarischen Gerichte zu probieren."

Gruppe A - Katar | Ecuador | Senegal | Niederlande

Katar Neugierige Fans können bei einem Frühstück im Shay Al Shomous im Souq Waqif, das für seine charismatische Besitzerin Shams Al Qassabi bekannt ist, einen Vorgeschmack auf das Gastgeberland bekommen. Gahwetna im The Pearl-Qatar serviert authentische lokale Köstlichkeiten wie Moshakshaka und Zaatar. Wenn Sie Extravaganz suchen, sind Sie im Jiwan im Nationalmuseum von Katar genau richtig. Das Jiwan, das katarische Wort für die perfekte Perle, wird von Alain Ducasse geleitet und nimmt die Gäste mit auf eine zeitgenössische Reise durch die katarische Küche. Im Saasna in Msheireb bereiten kreative katarische Köche lokale Klassiker wie Baddawi, Saloona-Fleisch und Safrankuchen zu.

Ecuador Naschkatzen sollten bei der Chocolataria Equador vorbeischauen, um einige der köstlichsten Schokoladenleckereien der Stadt zu probieren. Das Delikatessengeschäft kontrolliert die Herkunft seiner eigenen Kakaobohnen, um einen fairen Handel und hochwertige Produkte zu gewährleisten.

Senegal Ein Stück Senegal finden Sie im Sabali, im Herzen von Doha. Das Restaurant befindet sich im Tornado Tower der Stadt und serviert eine Vielzahl schmackhafter senegalesischer Köstlichkeiten zusammen mit einem erfrischenden Bissap (Hibiskusblütengetränk).

Niederlande Hungrige Besucher aus den Niederlanden werden bemerken, dass die niederländischen Mini-Pfannkuchen von Poffertjes ein beliebter Straßensnack an Pop-up-Ständen überall in der Stadt sind.

Gruppe B - England | Iran | USA | Wales

England Die britischen Fans sollten im The Red Lion Doha einkehren, in dem eine traditionelle Pub-Atmosphäre herrscht. Ausgestattet mit vielen TV-Screens ist es ein großartiger Ort, um die Fußballspiele zu verfolgen. Harrods Tea Rooms Doha bietet ein kultiviertes Erlebnis, das tief in den Traditionen von Londons berühmtestem Kaufhaus verwurzelt ist.

Iran Parisa, im Souq Waqif, ist der ideale Ort, um die beliebtesten iranischen Spezialitäten zu probieren. Die Wände dieses palastähnlichen Restaurants sind mit farbenfrohen Kacheln und Spiegeln verziert, eine authentische Kulisse für die schmackhaften 'Hausrezepte' des Küchenchefs Ali Reza.

USA Fans der amerikanischen Küche haben die Qual der Wahl zwischen zahlreichen erstklassigen BBQ-, Diner- und Burger-Lokalen. Boston's, Ted's American Diners, Applebee's, Public House Doha, The Cheesecake Factory, Santa Monica Breakfast Club, New York Steakhouse ... die Liste ist schier endlos.

Wales Köstliches walisisches Lammfleisch - das bekannteste Exportgut des Landes - wird in Hotels und Restaurants im ganzen Land serviert. Fans sollten auch eines der vielen Steakhäuser in Katar besuchen, wie etwa das STK Doha.

Gruppe C - Argentinien | Saudi-Arabien | Mexiko | Polen

Argentinien Im Herzen des Souq Waqif findet sich das malerische Restaurant La Boca, das sich auf argentinische Küche spezialisiert hat. Und das Fuego - auf deutsch Feuer - bringt den Gästen in Doha mit seinen authentischen und schmackhaften Zutaten einen Hauch von Lateinamerika.

Saudi-Arabien Gesunde saudische Gerichte werden Ihnen jetzt in Katars neuem Restaurant Koozi angeboten, das im September 2022 eröffnet wurde. Alle Gerichte, wie Madghut-Huhn, Okra und Molokhia, bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis ab etwa 3 Euro.

Mexiko Um mexikanisches Streetfood zu probieren, besuchen Sie die Lusail Food Arena. Die Burritos und Tacos im Abocado werden in einem riesigen, gelben, umgebauten Schulbus serviert. Isla Mexican Kitchen, La Bodega Negra, El Cedro Lounge und Maya sind nur einige weitere mexikanische Optionen in Katar.

Polen Preisgünstige Gerichte der polnischen Küche werden im Polka in Madinat Khalifa gereicht, wo die Speisen ebenso Instagram-tauglich wie köstlich sind. Probieren Sie polnische Knödel und hausgemachten Apfelsaft, Kompott sowie leckere Mahlzeiten wie Oma Kristinas Veggie Salad.

Gruppe D - Frankreich | Australien | Dänemark | Tunesien

Frankreich Die Loleya Patisserie von Chef Aziz, die im kürzlich eröffneten Le Royal Méridien Doha zu Hause ist, bietet klassisches französisches Gebäck, einzigartige Kuchen und Süßigkeiten, ergänzt durch typische arabische Desserts. La Maison Martinez bietet traditionelle Gerichte wie French Toast, Côte de Boeuf Baguette und Croque Truffes.

Australien Wer auf der Suche nach einem Gericht aus Down Under ist, sollte sich im The Coffee Club und im Patissez nach einem klassischen australischen Brunch samt Flat White umsehen, oder im Outback Steakhouse das australische Barbecue probieren.

Dänemark Die dänischen Mini-Käsekuchen von Pinna Bakery & Café wetteifern mit der französischen Küche um das köstlichste Gebäck und sind ein absolutes Muss.

Tunesien Für frische, schmackhafte und authentische tunesische Küche besuchen Sie das Sidi Bou Said Restaurant und probieren Sie unbedingt die Couscous-Platte.

Gruppe E - Spanien | Costa Rica | Deutschland | Japan

Spanien Tapas-Fans sollten das The Cellar im Hyatt Regency Oryx Doha oder das El Faro im Marsa Malaz Kempinski, The Pearl-Doha besuchen. Beide bieten eine quirlige Atmosphäre mit traditionellen Rezepten der gesamten Iberischen Halbinsel.

Costa Rica Die hochwertigen Kaffeebohnen aus Costa Rica sind in vielen der besten Cafés in Katar zu finden, wie in der Vulcan Coffee Roastery in der Innenstadt von Doha.

Deutschland Das Steigenberger Hotel Doha vereint deutsche und arabische Gastfreundschaft und bietet eine Vielzahl von Cafés und Restaurants mit deutschen Wurzeln. Crust serviert typisch deutsche Brot- und Gebäckspezialitäten, und das "Genuss" Speciality Restaurant bietet moderne europäische Küche mit einer deutschen Note.

Japan Viele der japanischen Restaurants in Katar repräsentieren die Crème de la Crème der internationalen Küche, die hierzulande angeboten wird. Das größte Nobu der Welt befindet sich im Four Seasons Hotel Doha und liegt auf einer Privatinsel. Morimoto bietet exzellente Steaks und Sushi vom berühmten Iron Chef und das Sora im 21. Stock des Park Hyatt Doha einen spektakulären Blick auf den Sonnenuntergang über der Skyline von Doha. Wenn Sie jedoch etwas preiswerteres suchen, bietet Ninja Ramen Qatar original aus Japan importierte Nudeln an.

Gruppe F - Belgien | Kanada | Marokko | Kroatien

Belgien Europäische Küche sowie die besten belgischen Getränke finden Sie im Belgian Café Doha. Das beliebte Lokal befindet sich im InterContinental Doha und zieht mit seiner großen Außenterrasse mit Blick auf den Arabischen Golf viele Besucher an.

Kanada Die wohl besten Donuts in Doha sind bei der kanadischen Fast-Food-Kette Tim Hortons zu haben, die Filialen in den wichtigsten Einkaufszentren der Hauptstadt hat. Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie einen Mini-Timbit probieren, die beliebten, gepuderten Teigkugeln der Kette.

Marokko Zu den marokkanischen Lokalen in Katar, die Sie unbedingt probieren sollten, gehören das Argan Moroccan Cuisine mit seiner berühmten Harira-Suppe, das Marrakech Restaurant mit seinem extravaganten Interieur und das Tajeen Restaurant, das im belebten Souq Waqif versteckt ist.

Kroatien Gäste, die das Glück haben, während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) auf der Golden Horizon, dem größten rahgetakelten Kreuzfahrtschiff der Welt, zu übernachten, erwartet an Bord ein kroatisches Kulturfest mit vom Balkan inspirierten Köstlichkeiten.

Gruppe G - Brasilien | Serbien | Schweiz | Kameru

Brasilien Das Ipanema Doha im Marriott Marquis City Center Doha bietet Brasiliens beliebtes Churrascaria-Konzept- große, langsam gegarte Fleischstücke werden auf schwertähnlichen Spießen präsentiert und am Tisch von Passadores tranchiert und serviert. Von Montag bis Samstag spielt in diesem traditionell brasilianischen Restaurant jeden Abend eine Trio-Band Live-Musik.

Serbien Das nahöstliche Äquivalent von Sarma, einem der beliebtesten serbischen Gerichte, wird mit Weinblättern statt mit Kohl gefüllt. Es ist eine beliebte Meze-Option in den regionalen Restaurants von Katar, wie im Sukar Pasha in Katara, wo alte Kochtraditionen in einem modernen Ambiente bewahrt werden.

Schweiz Das Suisse Chalet Restaurant & Caféverwöhnt seine Gäste im farbenfrohen Qanat Quartier von The Pearl-Qatar mit alpinen Köstlichkeiten, während das Swiss-Café im Swiss-Belinn Doha internationale Gerichte für Gäste anbietet, die es gerne abwechslungsreich mögen.

Kamerun In den vielen panafrikanischen oder gar arabischen Restaurants im ganzen Land finden Sie Gerichte, die den kamerunischen Nationalgerichten ähneln, wie etwa Spieße. Günstige Grillfleischangebote gibt es bei KebabbQ, Lamazani Grill und Shujaa Restaurantim Souq Waqif, wo es einen Hähnchenspieß schon ab 1 US-Dollar zu kaufen gibt.

Gruppe H - Portugal | Ghana | Uruguay | Südkorea

Portugal Im Zentrum von Doha serviert das LÁZARO'S original portugiesische Gerichte, und das Santa Nata in Msheireb Downtown ist berühmt für seine authentischen Pastel de Natas.

Ghana Die ghanaische Lieblingsspeise Jollof-Reis, ein Gericht, das mit Tomatensoße, Gewürzen und Reis zubereitet wird, finden Sie im beliebten lokalen Hotspot Mama's Place, wo großzügige Portionen serviert werden und man sich wie zu Hause fühlen kann.

Uruguay Wenn Sie auf der Suche nach typisch uruguayischen Gerichten wie Empanadas sind, sollten Sie The Empanada House Doha aufsuchen. Dort gibt es köstliches Blätterteiggebäck und das Toro Toro, ein Restaurant, das die kräftigen Aromen und die gesellige Esskultur Südamerikas zelebriert.

Südkorea Genießen Sie in einem der beiden Maru Korean BBQ Restaurants in Katar - im Qanat Quartier und in West Bay - traditionelles koreanisches BBQ, das am Tisch gegrillt wird. Das authentisch koreanisch gestaltete Restaurant bietet außerdem Nudelgerichte und gegrilltes Fleisch.

Mehr über Katars köstliche kulinarische Vielfalt finden Sie unter: https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/food-drink

