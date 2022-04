Qatar Tourism

Nachhaltig Urlaub machen: Umweltbewusste Hotels in Katar

Ganz gleich, ob es sich um einen Strandurlaub, ein Wochenendabenteuer oder eine Geschäftsreise handelt: Nachhaltiges Reisen kann eine Herausforderung sein - vor allem, wenn es um Hotels geht. Der durchschnittliche Deutsche verbraucht zu Hause täglich etwa 123 Liter Wasser und produziert 1,3 Kilogramm Müll. Im Hotel kann der Wasserverbrauch auf bis zu 800 Liter pro Zimmer steigen, während sich der Müll fast verdreifacht.

Für jeden Zweiten Deutschen (57 Prozent) ist Umweltbewusstsein beim Reisen von Interesse und der Countdown zur bevorstehenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) läuft. Dem zum Anlass stellt Qatar Tourism eine Auswahl an erstklassigen und beim Thema Nachhaltigkeit besonders ambitionierten Hotels in Katar vor. Vielleicht ist hier auch schon die passende Unterkunft für das Sportereignis des Jahres dabei?

Für eine Stippvisite

Für alle, die einen Zwischenstopp einlegen oder einfach einen sehr frühen Flug erreichen müssen, ist das Oryx Airport Hotel ideal. Das Hotel befindet sich im Passagierterminal des preisgekrönten Hamad International Airport und ist eine ruhige Oase inmitten des Trubels am besten Flughafen der Welt. Das Oryx Airport Hotel bietet erstklassige Übernachtungsmöglichkeiten, die es von vielen anderen Flughafenhotels unterscheidet. Im Einklang mit der Qatar National Vision 2030, die darauf abzielt, die Umwelt zu erhalten und zu schützen, hat das Oryx Airport Hotel Plastikwasserflaschen durch umweltfreundliche Wasserbehälter ersetzt. Daneben hat das Hotel verschiedene andere Maßnahmen ergriffen, um den Plastikmüll zu reduzieren und Ressourcen zu sparen. So wurden z. B. Toilettenartikel aus Plastik durch biologisch abbaubare Produkte ersetzt. Zum Schutz der Meeresbewohner werden Strohhalme aus Papier verwendet.

Ein Zimmer für zwei Personen kostet ab 274 Euro pro Nacht.

Das Richtige für eine Städtetour

Das Mandarin Oriental in Doha ist ebenso ehrgeizig, wenn es um die Vermeidung von Einwegplastik geht. Zudem bemüht es sich um den Schutz der Artenvielfalt durch die Ernte seines eigenen Honigs. Die Expedition in die Bienenzucht schafft nicht nur ein größeres Bewusstsein für das Wohl der Bienen, sie ist auch eine Verbeugung vor dem Erbe Katars. Der urbane Rückzugsort befindet sich im Zentrum von Msheireb Downtown Doha, dem weltweit ersten nachhaltigen Stadterneuerungsprojekt. Das Gebiet zeichnet sich durch bahnbrechende Technologien zur Energieerzeugung, Wassereinsparung und Abfallentsorgung aus und respektiert gleichzeitig die vorhandenen Kulturdenkmäler. Das nachhaltige Engagement des Hotels wurde mit dem Green Key Award gewürdigt.

Ein Zimmer für zwei Personen kostet ab 351 Euro pro Nacht.

Das Rundum-sorglos-Paket

Genau wie das Mandarin Oriental wurde auch das Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel von Green Key ausgezeichnet. Das Sheraton reduziert als Teil einer Reihe von nachhaltigen Initiativen des Hotels die Wasserverschwendung und recycelt bis zu 70 Prozent des Wassers aus seiner Wäscherei. Außerdem werden Duschköpfe mit geringem Durchfluss verwendet. Das Hotel gewährt einen herrlichen Blick auf die Bucht von Doha und liegt verkehrsgünstig im Stadtzentrum, verfügt aber auch über einen Privatstrand - ideal für Besucher, die eine Kombination aus Stadt und Strand suchen.

Ein Zimmer für zwei Personen kostet ab 182 Euro pro Nacht.

Für einen Strandurlaub

Katars sonnenreiches Wetter ist ein Garant für einen Strandurlaub und das Banana Island Resort Doha by Anantara erfüllt dafür alle Voraussetzungen. Dieses bequem zu erreichende, luxuriöse Inselparadies vor der Küste des Stadtzentrums von Doha ist der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen. Das Hotel investiert aktiv in das Wohlergehen unseres Planeten, indem es wöchentliche Veranstaltungen abhält, um die Gäste über die Bedeutung des Schutzes der Meereslebensräume aufzuklären. Der Ozean ist für uns überlebenswichtig, und in Katar spielen das Meeresleben und sein Schutz eine bedeutende Rolle. Ein Meeresbiologe ist eigens dafür angestellt, regelmäßig Informationsveranstaltungen sowie Tauchkurse und Exkursionen durchzuführen, bei denen die Gäste die Möglichkeit haben, Korallenriffe, Delfine und Dugongs zu beobachten.

Ein Zimmer für zwei Personen kostet ab 282 Euro pro Nacht.

Wenn Sie mehr über Katar erfahren oder Ihre nächste Reise planen möchten, besuchen Sie www.visitqatar.qa für weitere Informationen.

Über Katar:

Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM), ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete, die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.

Über Qatar Tourism:

Qatar Tourism ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.

