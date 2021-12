Qatar Tourism

Katars Pläne für 2022: Spitzensportveranstaltungen, wichtige Bauvorhaben und neue Hoteleröffnungen

Doha (ots)

Sportveranstaltungen

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 (21. November bis 18. Dezember 2022): Die Fans erwartet eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wie keine andere, mit einer unglaublichen Atmosphäre aus zentral gelegenen Stadien, schönen Hotels und einer authentischen Kultur, die es zu entdecken gilt. Alle Sportstätten befinden sich in einem Umkreis von 55 Kilometern um Doha, sodass die Fans problemlos von einem Spiel zum nächsten reisen können. Das gab es noch nie.

Qatar Masters (Februar 2022)*: Dieses Golfturnier der European Tour findet seit 1998 in Doha statt und wird abwechselnd auf den beiden Meisterschaftsplätzen von Katar, dem Education City Golf Club und dem Doha Golf Club, ausgetragen. In der Vergangenheit hatten bereits Ernie Els, Adam Scott, Paul Lawrie und Henrik Stenson hier gewonnen.

Qatar Open (März 2022)*: Dieses jährlich stattfindende Profi-Tennisturnier der Herren ist Teil der ATP-250-Tour und findet auf Hartplätzen statt. Zu den berühmten Siegern gehören Boris Becker, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Großer Preis von Katar (04. März bis 06. März 2022): Als eines der aufregendsten Events im MotoGP-Kalender wird das Motorradrennen im nächsten Jahr auf dem beeindruckenden Losail Circuit ausgetragen, wo erst kürzlich der Formel 1 Grand Prix von Katar 2021 stattfand. Zu den namhaften Gewinnern gehören Jorge Lorenzo, Casey Stoner und Valentino Rossi.

Hoteleröffnungen

Qetaifan Island Nord (TBC): Als erste "Entertainment-Insel" in Katar angekündigt, wird diese eine Reihe von Fünf-Sterne-Resorts und Hotels, Strandclubs sowie einen Wasserpark beherbergen, ganz in der Nähe des Lusail-Stadions, in dem das Endspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen wird.

Rosewood Doha (TBC): Rosewood Doha und Rosewood Residence Doha werden in zwei atemberaubenden Türmen eröffnen, deren Design von den Korallenriffen Katars inspiriert ist. Neben einem Ultra-Luxushotel und Serviced Apartments werden ein Spa und ein hochmodernes Fitnesscenter einziehen.

Dream Doha (TBC): Als Flaggschiff der Dream Hotel Group in der Golfregion wird das beeindruckende Gebäude mit 266 Zimmern acht verschiedene Restaurants und Nachtlokale, 35 Wohneinheiten sowie einen einladenden Poolbereich bieten, was insgesamt ein einzigartiges Hotelerlebnis verspricht.

St. Regis Marsa Arabia Island (4. Quartal 2022)*: Das St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, ein palastartiges Hotel, ist mit 87 luxuriösen Hotelapartments, darunter geräumige Duplexe und Stadthäuser, geplant. Einflüsse von arabeskem Design und andalusischer Kunst finden ihren Weg in die Architektur und schaffen ein Ambiente von zeitgenössischem Glanz.

Katara Towers (4. Quartal 2022)*: Das markante Gebäude in Lusail ist eine architektonische Version des Nationalwappens Katars, das die traditionellen Krummsäbel darstellt. An der Spitze eines jeden "Schwertes" wird jeweils ein Raffles- bzw. Fairmont-Luxushotel untergebracht sein.

Großprojekte

Place Vendome (Februar 2022): Auf einer Fläche von 1.150.000 Quadratmetern werden fünf Luxushotels, darunter das Le Royal Méridien Doha, das im März 2022 eröffnet werden soll, ein Einkaufszentrum mit 580 Einzelhandelsgeschäften sowie Entertainment-Zonen mit regelmäßigen Attraktionen entstehen.

Projekt West Bay North Beach (August 2022): Sechs neue Strände versprechen den perfekten Tagesausflug für Urlauber samt brandneuer Restaurants, Spielplätzen und Radwegen. Die neue 1,5 km lange Strecke wird mit 35 Wegen, speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ausgestattet sein.

Neues Kreuzfahrtterminal (Herbst 2022)*: Im Zentrum von Doha baut Katar ein neues Großterminal für Kreuzfahrtschiffe, das den Gästen einen schnellen und einfachen Zugang zum Souq Waqif und zum Stadtzentrum der Hauptstadt bieten wird.

*Die endgültigen Daten werden noch bestätigt

Weitere Informationen über neue Veranstaltungen und Entwicklungen in Katar finden Sie unter: https://www.visitqatar.qa/de/home.

Über Katar:

Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei.

Über Qatar Tourism:

Qatar Tourism ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.

Original-Content von: Qatar Tourism, übermittelt durch news aktuell