Unternehmensberatung und Marketingagentur Zeitsprung Media GmbH expandiert

Frankfurt (ots)

Die Zeitsprung Media GmbH, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter Kaufleute im Büromanagement, Call-Center-Agents, Vertriebsmitarbeiter und Online-Marketing-Manager. Die Unternehmensberatung und Marketingagentur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte dabei zu unterstützen, mehr Mitarbeiter zu gewinnen und zu einem attraktiveren Arbeitgeber zu werden. Um ihre Dienstleistung in Zukunft für mehr Kanzleien anbieten zu können, soll das junge und motivierte Team um den Geschäftsführer Jan Hartwich vergrößert werden.

Geschäftsführer Jan Hartwich: "Da Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte andere Unternehmen beeinflussen, haben wir mit unserer Arbeit einen positiven Einfluss auf viele verschiedene Unternehmen in ganz Deutschland. Denn durch uns erhalten die Kanzleien neuen Aufwind und sind dazu in der Lage, ihren eigenen Kunden besser unter die Arme greifen zu können. Gleichzeitig unterstützen wir sie dabei, ihre eigenen Mitarbeiter zufriedener zu stellen. Dabei fungieren wir als Vorbild unserer Kunden und leben intern vor, was sie erreichen wollen - unsere Ansprüche an uns selbst sind dementsprechend groß."

Die Zeitsprung Media GmbH zeichnet ein junges und motiviertes Team aus, das Spaß an ihrer Arbeit hat. Außerdem bezahlt das Unternehmen ein überdurchschnittlich gutes Gehalt und legt viel Wert auf die Ausbildung seiner Mitarbeiter - so bieten sie ihnen die Chance, innerhalb des Unternehmens aufzusteigen. Hinzu kommen viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die regelmäßig geboten werden und die Expertise des Personals garantieren.

Neben den bereits genannten Benefits ist der Unternehmensberatung und Marketingagentur die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter sehr wichtig. Jede Arbeitskraft wird als Bestandteil des Teams wahrgenommen und wird für seine Leistung belohnt und anerkannt - dadurch ist ein guter Zusammenhalt im Team vorbestimmt.

"Mit unseren Mitarbeitern streben wir eine langfristige Zusammenarbeit an und unterstützen sie dementsprechend in ihrer beruflichen wie auch ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Dank unseres stetigen Wachstums sind wir laufend auf der Suche nach neuen motivierten Teamkollegen, die uns unterstützen, für unsere Kunden qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen - digital, zuverlässig und zielsicher", sagt der Geschäftsführer.

Über Jan Hartwich:

Bereits mit 18 Jahren sammelte Jan Hartwich Erfahrungen in einem der größten Strukturvertriebe der Welt und baute sich innerhalb von 2 Jahren ein Team aus 12 Vertriebspartnern auf. Seit Gründung seines eigenen Unternehmens konnte er durch sein erlangtes Wissen und seine Erfahrungen schon über 50 Finanzdienstleistern helfen, systematisch neue Kunden und Vertriebspartner zu gewinnen. Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.zeitsprungmedia-gmbh.de/

