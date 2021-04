Associates of Cape Cod, Inc.

Associates of Cape Cod, Inc. gibt die Markteinführung von PyroSmart NextGen(TM) Recombinant LAL Reagent bekannt

East Falmouth, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), ein Unternehmen der Seikagaku Group, gibt die Einführung eines neuen, innovativen, nachhaltigen rekombinanten LAL-Reagenz, PyroSmart NextGen(TM) für bakterielle Endotoxin-Tests (BET), bekannt. Das neue LAL-Reagenz wird mittels rekombinanter Technologie nachhaltig hergestellt; es basiert nicht auf tierischen Rohstoffen, im Gegensatz zu herkömmlichen LAL-Reagenzien, die aus dem Blut von Pfeilschwanzkrebsen gewonnen werden. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung ist es dem Unternehmen gelungen, ein wirklich nachhaltiges alternatives LAL-Reagenz auf den Markt zu bringen, das eine konsistente und zuverlässige Quantifizierung in allen BET-Anwendungen ermöglicht, die LAL-Reagenzien erfordern, wie z. B. die Prüfung von Wasser, injizierbaren Medikamenten, Impfstoffen und medizinischen Geräten.

Laboranalytiker können die gleiche Testmethode, Probenvorbereitung und Plattenlesegeräte beibehalten, die für herkömmliche BET-Tests verwendet werden, da das PyroSmart NextGen(TM)-Reagenz ein rekombinantes Kaskadenreagenz (rCR) ist und dem gleichen enzymatischen Kaskadenweg folgt wie herkömmliche Reagenzien natürlichen Ursprungs. Der Vorteil dieses innovativen Produkts im Vergleich zu bestehenden einzelnen rekombinanten Faktor C (rFC)-Produkten besteht darin, dass PyroSmart NextGen(TM) ein direkter Ersatz für natürlich gewonnene Reagenzien ist und die Notwendigkeit einer Änderung der Testmethoden und der Anschaffung neuer spezieller Geräte entfällt, wie sie bei rekombinanten Reagenzien der ersten Generation erforderlich sind.

"Die Einführung unseres vollständig rekombinanten Kaskadenreagenzes, PyroSmart NextGen(TM), etabliert einen neuen Goldstandard in der LAL-Reagenztechnologie und bietet eine einfach zu handhabende, äußerst wettbewerbsfähige, nachhaltige BET-Reagenzoption mit der gleichen hohen Qualität und Konsistenz, die Kunden von ACC-Produkten erwarten", kommentierte A.J. Meuse, PhD, Präsident und CEO von ACC. "Wir waren der erste von der FDA zugelassene Hersteller von LAL-Reagenzien, und wir setzen unsere Pionierarbeit fort, um der erste zu sein, der ein vollständiges rekombinantes Kaskadenreagenz auf den Markt bringt."

Die Umstellung auf die Verwendung eines neuen rekombinanten LAL-Reagenzes erfordert ein gewisses Maß an Validierung, unabhängig von dem zu testenden Artikel. ACC bietet seinen geschätzten Kunden umfassende Unterstützung, einschließlich etablierter Protokollvorlagen und Zugang zu ACCs sachkundigem und engagiertem Team von technischen Experten, um den Übergang zu einem neuen Reagenzientyp zu erleichtern.

Bitte kontaktieren Sie ACC für weitere Informationen über die Umstellung auf PyroSmart NextGen(TM).

Original-Content von: Associates of Cape Cod, Inc., übermittelt durch news aktuell