Gotion und InoBat unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung eines Joint Ventures für EV-Batteriezellen und -packs

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Am 15. Dezember unterzeichnete Gotion High-tech eine Kooperationsvereinbarung mit Nuovo Plus, Teil der in Thailand ansässigen PTT Group, um ein Joint Venture namens Thailand NV Gotion Co., LTD (kurz NV Gotion) zu gründen. Das Joint Venture konzentriert sich auf das Design, die ...

mehr