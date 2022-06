Gotion High-Tech

Argentinischer Präsident Fernandez trifft Vorsitzenden von Gotion High-tech, Li Zhen

Am Nachmittag des 24. Juni (argentinische Zeit) traf sich der argentinische Präsident Alberto Fernandez mit Li Zhen, dem Vorsitzenden von Gotion High-tech, und seiner Delegation in der Präsidentenresidenz in Olivos. Er unterstützte ausdrücklich chinesische Investitionen in Argentinien und lobte die vielfältigen industriellen Investitionen von Gotion High-tech, die die Entwicklung der argentinischen Industrie für neue Energien fördern. Die beiden Seiten tauschten sich auch freundschaftlich über die Strategie „Targets of Carbon Peak and Carbon Neutralization" aus und sprachen über Fahrzeuge mit einem auf neuen Energien beruhenden Antrieb, über den Sustainable Transportation Act, über das Joint Venture zwischen Gotion High-tech und Corven, einem bekannten amerikanischen Autoteilehersteller, zur Herstellung von Elektrobusbatterien und über andere Themen.

Alberto Fernández erklärte: „Die Welt ist bereits dabei, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Argentinien hat Anreize für die Lithium-, Windkraft-, Photovoltaik- und andere Sektoren geschaffen. Das im letzten Jahr eingeführte Gesetz zur Entwicklung des nachhaltigen Verkehrs zielt darauf ab, Investitionen in Elektrofahrzeuge zu fördern, die Elektrifizierung des Verkehrs zu unterstützen und Investoren in neue Energien rechtlich zu schützen.

Wir begrüßen chinesische Investitionen in Argentinien. Die Industrieinvestitionen von Gotion High-tech in Argentinien umfassen die Entwicklung, Verarbeitung und Herstellung von Batterieprodukten aus Lithium-Ressourcen, wodurch die Entwicklung der lokalen Lithium-Ressourcen beschleunigt und die Entwicklung und der Fortschritt der argentinischen Industrie für neue Energien gefördert wird.

Li Zhen sagte: Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Argentinien haben sich die Staats- und Regierungschefs beider Länder aktiv für komplementäre Vorteile und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen eingesetzt, insbesondere für die Initiative „Belt and Road". Diese Initiative gibt strategische Leitlinien vor, zeigt die Richtung auf und legt den Grundstein für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit.

Die dritte Energiewende mit Solar- und Windenergie als Hauptträger ist eingetreten. Um sie in vollem Umfang nutzen zu können, brauchen wir eine Energiespeichertechnologie. Gotion High-tech konzentriert sich seit 16 Jahren auf die Energiespeicherung. Wir planen, bis 2025 weltweit eine Batterieproduktionskapazität von 300 GWh zu erreichen, was die Nachfrage der Unternehmen nach Lithium-Ressourcen verstärken wird.

Argentinien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas und verfügt über ein harmonisches Sozialsystem. Mit einer geordneten Entwicklung der Ressourcen bietet es ein gutes externes Umfeld für Unternehmen, die investieren wollen. Wir sind eine Partnerschaft mit der Jujuy National Energy and Mining Company eingegangen und werden mit Corven in Buenos Aires zusammenarbeiten, um nachgelagerte Anwendungen zu entwickeln. In den nächsten 100 Jahren werden Fahrzeuge mit einem auf neuen Energien beruhenden Antrieb sicherlich ein neuer Motor für die Weltwirtschaft sein. Gotion ist bereit, mit visionären Menschen in Argentinien zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine neue Ära der Energiewirtschaft einzuleiten.

Daniel Scioli, argentinischser Minister für Produktion und Entwicklung, Ariel Schale, Industrieminister, Präsident Fernandez in Begleitung von Cecilia Todesca, Ministerin für internationale Wirtschaftsbeziehungen, und Fernanda Avila, Ministerin für Bergbau, unterhielten sich mit dem High-tech-Team von Gotion über die Entwicklung der Lithiumindustrie.

