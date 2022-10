CCELL®

CCELL® bringt neue Heiztechnologie CCELL EVO auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

CCELL®, die weltweit führende Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisenden Vaping-Hardware-Produkten und fortschrittlicher Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute die Einführung von CCELL EVO bekannt. Diese revolutionäre neue Heiztechnologie ist der Nachfolger der ersten Generation der keramischen Heizplattform, die 2016 ihr Debüt in der Vaporizer-Industrie feierte.

Der Markt verändert sich ständig, ebenso wie die Vorlieben der Verbraucher. Mit der rasanten Zunahme der Vielfalt an Extraktarten hat CCELL einen neuen Trend beobachtet, bei dem Verbraucher und Marken nach einer vielseitigen Lösung suchen, die mit mehr als nur traditionellen Destillaten kompatibel ist. Außerdem gibt es auf dem Vaporizer-Markt derzeit eine hohe Nachfrage nach einer ausgezeichneten Balance zwischen Geschmack und Dampfproduktion, und die CCELL EVO wurde genau für diesen Bedarf entwickelt.

CCELL EVO ist nicht nur mit herkömmlichen Destillaten kompatibel, sondern auch mit Extrakten mit hohem Terpengehalt, die bekanntermaßen schwieriger zu verdampfen sind. CCELL EVO bietet eine noch nie dagewesene Leistung und ein Erlebnis, das von keiner anderen Heizplattform erreicht wird. Folgen Sie diesem Link, um das Einführungsvideo von EVO zu sehen.

„Unsere neue Heiztechnologie wurde durch die Implementierung einer wissenschaftlich berechneten, konsistenten Porenverteilung und einer gleichmäßigen Wärmeverteilung ermöglicht, die den thermischen Wirkungsgrad effektiv um 25 % erhöht und eine größere Vielfalt an Extrakten zerstäubt", so Joe S., VP of Product bei CCELL, „Diese bahnbrechende Technologie bietet sanftere und pflanzengetreuere Aromen, größere Dampfwolken und ein höheres Maß an Sicherheit für die Endverbraucher."

Bei der Herstellung von CCELL EVO wurde auch an die Umwelt gedacht: Die keramischen Kerne werden in wässrigen Systemen gegossen, die ein Drittel weniger Verarbeitung erfordern, was zu 35 % weniger Treibhausgasemissionen führt. Die neue Heiztechnologie und ihre Komponenten wurden von erfahrenen Verbrauchern in Nordamerika getestet und haben durchweg positives Feedback erhalten. Die Konsumenten berichteten von einer 50-prozentigen Steigerung der Dampfproduktion bei Lebendharzprodukten und einer 28-prozentigen Steigerung der Dampfproduktion bei Destillaten, während das Aroma und der Geschmack um 34 % bzw. 21 % verbessert wurden.

Besuchen Sie www.ccell.com, um mehr über ihre Produkte zu erfahren und sich über die neuesten Updates auf dem Laufenden zu halten.

Informationen zu CCELL®

CCELL® ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich der tragbaren Verdampfer, der die Branche mit der Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen ist CCELL® auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Verdampfertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Erfahren Sie mehr über CCELL® auf www.ccell.com sowie auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter , und YouTube.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1930256/image_5015891_26765629.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ccell-bringt-neue-heiztechnologie-ccell-evo-auf-den-markt-301661727.html

Original-Content von: CCELL®, übermittelt durch news aktuell