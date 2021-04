AM General

AM General liefert Bastion an das Verteidigungsministerium des Kosovo

AM General, führender Anbieter von taktischen Fahrzeugen und Mobilitätssystemen in Militärqualität, nahm heute an einer Auslieferungszeremonie für drei gepanzerte Mannschaftstransportwagen (APC) des Typs Bastion an das Innenministerium des Kosovo (MOI) für den Einsatz bei dessen Polizeispezialeinheiten teil. Mit dieser Lieferung wird die langjährige Partnerschaft von AM General mit dem Kosovo weiter gestärkt. In den letzten drei Jahren wurden fast 200 HUMVEE-Fahrzeuge zur Unterstützung der Sicherheitsbemühungen des Landes geliefert. Die Zeremonie markierte auch den ersten abgeschlossenen Auftrag, der aus einer Partnerschaftsvereinbarung mit Arquus, einem globalen Hersteller von militärischen Mobilitätslösungen, hervorgegangen ist.

"Wir fühlen uns geehrt, von der kosovarischen Polizei ausgewählt worden zu sein, um eine kritische Mobilitätslösung zur Unterstützung ihrer Strafverfolgungsmission zu liefern. Damit setzen wir unsere langjährige Beziehung mit der Region fort", sagte Nguyen Trinh, AM General Executive Vice President of International Defense. "Diese Lieferung ist ein Beispiel für die Bedeutung unserer strategischen Partnerschaft mit Arquus, um die Anforderungen unserer internationalen Kunden zu erfüllen."

Der von Arquus entwickelte Bastion ist ein 4x4, 12 Tonnen schwerer Mannschaftstransporter, der taktische Leistung, robuste Fähigkeiten, hohen Innenraum und Nutzlast sowie vereinfachte Wartung vereint. Er verfügt über eine gepanzerte Wanne, die Schutz gegen ballistische Bedrohungen, Minen und IEDs bietet. AM General erkannte den strategischen Wert, den ein Fahrzeug wie Bastion für die Region haben kann, und ermöglichte den Verkauf des Fahrzeugs an die MOI des Kosovo. Da AM General durch den Verkauf seiner eigenen kampferprobten Fahrzeuge bereits über starke Beziehungen in der Region verfügt, hat die Partnerschaft mit Arquus den globalen Kunden von AM General Zugang zu einer noch breiteren Palette von Verteidigungsprodukten verschafft.

Der Bastion wird die strategischen Schutzinitiativen des Kosovo MOI weiter verstärken und ergänzt die verschiedenen hochwertigen, robusten HUMVEE®-Fahrzeuge, die in den letzten drei Jahren geliefert wurden, darunter der HUMVEE 2-CT(TM) (M1152, zweitüriger Lastwagen), 4-CT(TM) (M1165, viertüriger Lastwagen) und 4-CT(TM) Fastback (M1151). Die Fahrzeuge haben verschiedene Panzerungsstufen, um unterschiedliche Armee- und Polizeieinsätze zu unterstützen.

Informationen zu AM General

AM General entwickelt, konstruiert, fertigt, liefert und unterstützt Spezialfahrzeuge für militärische und kommerzielle Kunden weltweit. Durch sein Militärgeschäft ist das Unternehmen weithin als Weltmarktführer in der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und logistischen Unterstützung von taktischen Militärfahrzeugen anerkannt und hat mehr als 300.000 Fahrzeuge in über 70 Ländern produziert und betreut. AM General verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Erfüllung der sich ändernden Anforderungen der Verteidigungs- und Automobilindustrie. Unterstützt wird das Unternehmen durch seine Mitarbeiter in den großen Werken in Indiana, Michigan und Ohio sowie durch eine starke Lieferantenbasis, die sich über 43 Bundesstaaten erstreckt. Weitere Informationen zu AM General finden Sie unter www.amgeneral.com.

