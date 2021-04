King Salman Energy Park (SPARK)

Oilfields Supply Center investiert 570 Millionen US-Dollar in King Salman Energy Park (SPARK), dem weltweit führenden Energiezentrum

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Oilfields Supply Center Limited (OSC) hat bekannt gegeben, dass es einen Auftrag für den Bau seines Zentrums im Königreich mit einer Gesamtinvestition von 570 Mio. US-Dollar im King Salman Energy Park (SPARK) erhalten hat. Die Einrichtung der OSC-Basis wird eine Million Quadratmeter groß sein und mehrere Bereiche und Zonen umfassen. Das Zentrum ist von entscheidender Bedeutung für die Lokalisierung der gesamten Energieversorgungskette und ermöglicht es Investoren, die breitere Region zu beliefern und maximalen Nutzen aus ihrer Präsenz bei SPARK zu ziehen.

Dr. Mohammad Yahya Al-Qahtani, Vorsitzender des Vorstands von SPARK, sagte: "Strategisch im Herzen des Energiemarktes der Region gelegen, ist SPARK darauf ausgerichtet, Investoren einen einfachen Zugang zur Nachfrage nach Energiegütern und -dienstleistungen zu ermöglichen. Die OSC-Lieferbasis ist eine Schlüsselkomponente dieser Strategie, um ein günstiges Umfeld für internationale und lokale Unternehmen sowie KMUs zu schaffen, um die Lokalisierung in Saudi-Arabien zu beschleunigen. OSC bietet vorgefertigte Industrielösungen an, die das Risiko der Aufbauphase für Investoren verringern und ihnen die Flexibilität geben, Industrieanlagen und Werkstätten nach Bedarf zu mieten, zusätzlich zur Bereitstellung eines vollständigen Satzes von unterstützenden Dienstleistungen. Es wird erwartet, dass die Basis Tausende von Arbeitsplätzen in den Energiebereichen schaffen wird."

OSC-Direktor und Generaldirektor für Unternehmensangelegenheiten, Iqbal Mohammad Abedin, sagte: "Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins war der Fokus all unserer Bemühungen. Es zementiert das Engagement von OSC, unser Geschäft bei SPARK zu realisieren und lokale Inhalte für alle Unternehmen zu ermöglichen, die in Saudi-Arabien Geschäfte machen wollen. Wir glauben, dass dies auf einer Dynamik aufbaut und zu einem lebendigen und erstklassigen Ökosystem beiträgt. Wir haben bereits erhebliches Interesse von internationalen Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) festgestellt und erwarten nach dem Zuschlag eine erhöhte Nachfrage nach unseren Industrieanlagen, wobei alle Arbeitsphasen bis zum vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein sollen."

Abedin fügte hinzu: "Die Schaffung einer Öl- und Gasversorgungsbasis vor Ort bei SPARK, dem einzigen voll integrierten Energieknotenpunkt der Region, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Projekt Aramcos Programm In-Kingdom Total Value Add (iktva) ergänzt, das die Entwicklung eines vielfältigen, nachhaltigen und global wettbewerbsfähigen Energiesektors im Königreich fördert."

SPARK ist auf dem Weg, das führende energiezentrierte Ökosystem der Welt zu werden und bietet eine Grundlage, auf der der Sektor innovieren und wachsen kann. Die anfängliche Investition von OSC in Höhe von 570 Millionen US-Dollar soll zur weiteren Wertschöpfung beitragen, da das Unternehmen die Öl- und Gasversorgungsbasis schafft und pflegt und vorgefertigte Lösungen für Investoren und Partner jeder Größe anbietet.

Nachdem 80 % der ersten Phase der Infrastrukturentwicklung abgeschlossen sind, ist SPARK die erste Industriestadt der Welt, die die LEED-Silber-Zertifizierung erhält. Der Bau der Öl- und Gasversorgungsbasis durch OSC folgt dem Fokus von SPARK auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Design und Bauen. Das Projekt stützt sich auf ein grünes Portfolio und Erfahrung in der Bereitstellung von Engineering- und Designlösungen, die darauf abzielen, die Umweltauswirkungen der Infrastrukturentwicklung zu minimieren.

