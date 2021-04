motormindz inc.

motormindz erweitert die globale Industrieberatungspräsenz auf über 32 Länder für "Boots on the Ground" Expertise

Troy, Michigan (ots/PRNewswire)

motormindz, Inc., die führende Unternehmensberatung der Automobilindustrie, gab heute eine strategische globale Expansion in über 32 Länder in Nord- und Südamerika, Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum bekannt.

"Dieser Schritt ist eine Schlüsselkomponente unseres globalen Strategieplans und markiert den Übergang von der Bildung geo-fokussierter strategischer Partnerschaften zu einer formalisierten Infrastruktur, die darauf abzielt, unseren Kunden eine globale End-to-End-Lösung aus einer Hand zu bieten", so Jeff Van Dongen, CEO von motormindz.

Die globale Expansion stellt lokale Ressourcen zur Verfügung, um die Kunden von motormindz weltweit zu beraten und zu unterstützen, und bringt eine "boots on the ground"-Perspektive auf die einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten, die in jeder geographischen Region existieren.

"Die Erweiterung bietet unseren Kunden die Möglichkeit, nicht nur auf einen nativen Ansatz für jede Region zuzugreifen, sondern auch das gesamte globale Netzwerk von Führungskräften, Technologen und Beratern der Automobilindustrie von motormindz zu nutzen", so Alan Harris, Global Director von motormindz.

"Die Herausforderungen, denen unsere Branche gegenübersteht, erfordern die Art von sofortiger, globaler Lösungsbeschaffung, Skalierung und Speed-to-Market, die motormindz bieten kann. Es gibt uns extreme Flexibilität und Wendigkeit, um diese Anforderungen in großem Umfang für unsere OEM-Kunden und deren Zulieferer erfolgreich zu erfüllen", erklärt Tristan-Mason Smith, Global Director von motormindz.

Angetrieben durch die ständig steigende Nachfrage der Verbraucher nach sicheren, reibungslosen Kauf- und Besitzerlebnissen wachsen OEM-, Venture- und Private-Equity-Investitionen in ACES- und Modern-Retailing-Technologien weiterhin rasant an.

"Die Zahl der Technologieanbieter, die Lösungen für die Automobilindustrie entwickeln, war noch nie so groß. In einem zunehmend überfüllten Raum versuchen Anbieter, sich zu differenzieren, indem sie kleinere, disparatere Probleme lösen. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihnen mit unserer operativen Erfahrung helfen, die richtigen Technologien zu finden, zu validieren und zu integrieren, um ihre kritischsten Herausforderungen zu lösen. Die globale Infrastruktur von motormindz wird unseren Kunden helfen, die richtige Balance zwischen heute und morgen zu finden, regional und global", sagt Martin Wilson, Global Director von motormindz.

Informationen zu motormindz:

motormindz ist das führende Beratungsunternehmen der Automobilbranche für Erstausrüster, Technologieanbieter, Mobilitätsanbieter und den Automobilhandel. Ein globales Netzwerk von Führungskräften und Technologen aus der Automobilindustrie, die in einem Modell vereint sind, das eine einzigartige operative Hebelwirkung und einen strategischen Zugang bietet, um neue und aufkommende Technologien in bewährte Lösungen zu skalieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.motormindz.com/global.

Original-Content von: motormindz inc., übermittelt durch news aktuell