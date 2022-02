Lang Consulting GmbH

Lang Consulting GmbH: Die Experten für Onlineshop-Optimierung

Bild-Infos

Download

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Marketingagentur Lang Consulting GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Onlineshops dabei zu unterstützen, mehr Umsatz zu erwirtschaften und sie hocheffektiv zu vermarkten. Ihre Beratung konzentriert sich auf den Aufbau und die Skalierung von Marketingprozessen über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram oder Google. Außerdem erhalten ihre Kunden Hilfe bei der Planung und Umsetzung von individuell angepassten Schritten hin zu einer Marke im Onlinehandel. Mit ihrer Strategie und ihrer Erfahrung konnten sie bisher über 600 Kunden zu mehr Umsatz verhelfen, deren Sichtbarkeit verbessern und ihre Markenbekanntheit erhöhen.

Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH Sven Lang: "Als E-Commerce Marketingagentur sorgen wir dafür, dass unsere Kunden durch unsere bewährten Strategien und Methoden einen maximalen Erfolg verspüren. Dabei ist die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, meinem Team der Lang Consulting GmbH und mir ebenso wichtig, wie unser Ziel jedem Kunden beim Wachstum des eigenen Unternehmens durch individuelle und angepasste Prozesse zu verhelfen. Das wird vor allem durch die durchgängig positiven Kundenstimmen deutlich, denen wir mit unserer Erfahrung im E-Commerce zu einem größeren Erfolg verhelfen konnten."

Neben einem maßgeschneiderten Onlineauftritt, der dazu beiträgt, dass sich die Zielgruppe wohlfühlt und damit die Kundenloyalität steigt, unterstützt das Team der Lang Consulting GmbH ihre Kunden auch beim Performance-Marketing. Denn bezahlte Werbemaßnahmen ermöglichen es Onlineshops, für potenzielle Neukunden sichtbar zu werden. Zudem steigern sie den Kundenwert, da so wiederkehrende Umsätze gesichert und die Neukundengewinnung vereinfacht wird. Und auch das Branding und der Content gehören zur Expertise und zum Aufgabengebiet der Lang Consulting GmbH. Das oberste Ziel hierbei ist eine langfristige Kundenbindung an die Brand, um die Etablierung am Markt zu gewährleisten und einen stetigen Wachstum zu ermöglichen.

Die Kundenstimmen der Lang Consulting GmbH sprechen sich durchweg positiv über ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen aus. Dabei wird vor allem das breite Dienstleistungsspektrum der Lang Consulting GmbH gelobt: Neben der Onlineshop-Optimierung beinhaltet die Fachkompetenz des Teams außerdem die Themen Amazon-, Facebook- und Google-Performance sowie E-Mail-Marketing. So konnten die Kunden neben erhöhtem Umsatz auch einen gesteigerten Traffic und eine größere Markenbekanntheit aus der Zusammenarbeit mit der Lang Consulting GmbH mitnehmen.

"Unser Kundenkreis erstreckt sich durch die gesamte DACH-Region und wächst mit jedem Tag. Durch unsere stetige Weiterbildung in den Bereichen Marketing, Branding und Shop-Optimierung können wir sowohl unser gebündeltes Wissen und unsere Erfahrung als auch die neuesten Trends an unsere Kunden weitergeben und somit stetig bessere Ergebnisse erzielen. Unsere Methoden haben den größten Erfolg, wenn der Kunde einen jährlichen Umsatz zwischen 50.000 und 500.000 Euro erzielt. Wir konnten in diesen Fällen den Umsatz in kurzer Zeit verdoppeln bis sogar verfünffachen", sagt Sven Lang, Gründer der Lang Consulting GmbH.

Über Sven Lang:

Sven Lang ist der Geschäftsführer und Founder der Lang Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team konnte er bereits über 600 Kunden helfen, ihr eigenes E-Commerce Business aufzubauen und erfolgreich zu skalieren. Sie unterstützen ihre Kunden im E-Commerce durch bewährte Prozesse und erprobte Methoden. Die Kunden erhalten von ihnen genaue Vorgaben und Anleitungen, wie auch sie ihren Onlineshop in Bezug auf Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Markenaufbau optimieren können. Weitere Informationen unter: https://langconsulting.de/ueber-uns/

Original-Content von: Lang Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell