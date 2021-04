Y Soft

Y Soft bringt vereinfachten Cloud-Druck nach Europa

Brünn, Tschechische Republik (ots/PRNewswire)

-- Unternehmen erweitert Verfügbarkeit der YSoft OMNI Serie --

Y Soft®, der führende Anbieter von Workflow-Lösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass Unternehmen in der Europäischen Union jetzt ihre Druckkosten durch vereinfachtes Cloud-basiertes Drucken mit der YSoft OMNI Serie® reduzieren können. Die OMNI Serie macht es möglich, Drucker in kürzester Zeit kostengünstig mit der Cloud zu verbinden.

Mit der OMNI Serie können Unternehmen auch hybride Büro-/Heimarbeiter mit sicherem Cloud-Druck unterstützen. Für Unternehmen mit kritischen Druckprozessen bietet die OMNI Serie Optionen für hohe Verfügbarkeit.

"Die YSoft OMNI Serie ist perfekt für kleine bis mittlere Unternehmen, die ihre vorhandenen Drucker(1) jetzt ganz einfach mit der Cloud verbinden wollen, um ihre Kosten zu senken und ihre IT-Abteilungen zu entlasten", so Wouter Koelewijn, Chief Product Officer bei Y Soft.

"Die Verlagerung des Druckbetriebs in die Cloud steht bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda", sagt Louella Fernandes, Director bei Quocirca. "Y Soft hat mit Universal Print by Microsoft eine einfache Möglichkeit für diese Unternehmen geschaffen, das Cloud-Printing zu nutzen."

Zusammenarbeit mit Microsoft

Die YSoft OMNI Serie besteht aus OMNI Bridge® und der OMNI UP365® App. Y Soft hat die OMNI UP365 App in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt und diese unterstützt die Funktion Universal Print in Microsoft 365. Mit seiner 20-jährigen Geschichte in der Entwicklung und Herstellung von Begleit-Hardwareprodukten für seine Druckmanagement-Software war Y Soft ein idealer Partner, um eine Cloud-basierte Lösung für KMUs zu entwickeln, die die Sicherheit von M365 in einer eleganten und einfach zu bedienenden Lösung nutzt.

Verfügbarkeit der OMNI Serie im YSoft Store

YSoft OMNI Bridge, ein serverloses Edge-Gerät, und die YSoft OMNI App, ein jährlicher Abonnementdienst, werden als Bundle im YSoft Store angeboten. Kunden können aus drei Bundle-Paketen wählen, die ab 224,00 EUR entweder 1, 5 oder 25 Drucker unterstützen. Zusätzliche Abonnements für UP365 sind in Paketen für 1, 5 oder 25 Drucker ab 25,00 EUR erhältlich. Die OMNI-Serie ist in den EU-Ländern und in den USA erhältlich, wo sie im März 2021 auf den Markt kam.

Informationen zu Y Soft

Y Soft entwickelt Cloud- und On-Premise-Lösungen, die 42 % der Global Fortune 500 bei der Umsetzung ihrer Ziele für die digitale Transformation unterstützen. Das Unternehmen unterstützt auch die nächste Generation von Innovatoren mit seinen 3D-Drucklösungen für Bildungseinrichtungen. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brünn in Tschechien. Y Soft unterhält Niederlassungen in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Mittleren Osten/Afrika sowie in der Region Asien/Pazifik. Besuchen Sie uns auf www.ysoft.com, auf LinkedIn und Twitter.

1Drucker, die IPP(S) kompatibel und PDF-fähig sind. Benutzer sollten das Handbuch des Druckers konsultieren.

