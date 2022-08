Coway Co., Ltd.

Coway stellt auf der IFA 2022 innovative Luft- und Wasserreiniger für europäische Haushalte vor

Berlin, 26 August 2022 (ots/PRNewswire)

Coway nimmt an der IFA 2022 teil, um seine innovative Gesundheitstechnologie für den häuslichen Gebrauch mit den Kollektionen Airmega, Aquamega, Noble und Icon vorzustellen.

Coway wird auf dieser Ausstellung seine neuen Produkte mit verbesserter Leistung, Design und komfortabler Bedienbarkeit vorstellen.

Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", wird auf der IFA 2022 im September seine nächste Kollektion von Gesundheitsgeräten für den häuslichen Gebrauch für den europäischen Markt vorstellen. Die Messe in Berlin ist die größte ihrer Art in Europa für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Coway kehrt zum ersten Mal seit 2019 nach Berlin zurück, nachdem die IFA zu Präsenzveranstaltungen zurückkehrt.

Auf der diesjährigen IFA stellt Coway insgesamt 22 Gesundheitsgeräte für den häuslichen Gebrauch auf dem europäischen Markt vor, darunter neue Produkte mit verbesserter Leistung, Design und komfortabler Bedienbarkeit. Auf der Ausstellung werden auch Luft- und Wasserfiltertechnologien der nächsten Generation vorgestellt, die frische Luft und sauberes Wasser zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens der Menschen weltweit machen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen das Premium-Gerät „Noble Collection", die „Icon Water Purifier Series" mit KI-Funktionalität und der brandneue Luftreiniger „Art Columbia", der sich durch sein ikonisches Design auszeichnet. Darüber hinaus werden Luftreiniger mit Modellen vorgestellt, die derzeit in Europa erhältlich sind, sowie neue Produkte, die voraussichtlich Ende 2022 in Europa auf den Markt kommen werden.

Coway Ausstellung auf der IFA 2022:

WANN : 2–6 September 2022

WO: Halle 5.1, Stand #108, Messedamm Berlin

Coway ist ein koreanisches Unternehmen für Haushaltsgeräte, das sich auf Luft und Wasser spezialisiert hat und über das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum für Luft und Wasser in Asien verfügt. Das Unternehmen verfügt über mehr als 6.000 geistige Eigentumsrechte und Patente und hat weltweit 4 bedeutende Designpreise erhalten. Außerdem hat Coway seit 2010 15 Millionen Luftreiniger in mehr als 60 Ländern verkauft und ist damit weltweit der unangefochtene Branchenführer. Coway hat seine Airmega-Reihe erfolgreich als eine der Top-Luftreinigermarken bei Amazon in den USA positioniert.

Im Jahr 2021 gründete Coway seine europäische Tochtergesellschaft Coway Europe B.V. Die Expansion nach Europa mit dem Airmega-Sortiment ist nun in vollem Gange, nach dem durchschlagenden Erfolg in Südkorea, den USA und Südostasien.

Weitere Informationen zur Ausstellung von Coway auf der IFA 2022 finden Sie unter https://ifa2022.coway.com

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885236/Image__Coway_Booth_at_IFA_2022__Front.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell