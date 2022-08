Coway Co., Ltd.

Coway gibt Finanzergebnisse für Q2 GJ2022 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt.

„Die robuste finanzielle Leistung von Coway in einem schwierigen Marktumfeld ist auf die Einführung innovativer Produkte wie dem Icon Water Purifier 2 und dem Icon Ice Water Purifier zurückzuführen", so Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. „Wir wollen unseren stabilen Kurs auch in Zukunft halten, indem wir neue Wachstumsmotoren entdecken und unsere Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland stärken."

Coway meldete die folgenden Ergebnisse:

Umsatz im zweiten Quartal: 978,2 Mrd. KRW (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im zweiten Quartal: 176,0 Mrd. KRW (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr)

Nettogewinn für das zweite Quartal: 132,5 Mrd. KRW (+14,4 % gegenüber dem Vorjahr)

* Die ausgewiesenen Zahlen stammen aus dem Konzernabschluss, der nach K-IFRS (International Financial Reporting Standards) erstellt wurde.

Coways Umsätze im 2. Quartal stiegen im Jahresvergleich um 8,0 % auf 978,2 Mrd. KRW, während der Betriebsgewinn bei 176,0 Mrd. KRW (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr) und der Nettogewinn bei 132,5 Mrd. KRW (+14,4 % gegenüber dem Vorjahr) lag.

Der kumulierte Konzernumsatz für das Jahr 2022 beläuft sich nun auf 1.906,2 Mrd. KRW (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr), mit einem Betriebsergebnis von 348,7 Mrd. KRW (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr) und einem Nettogewinn von 267,5 Mrd. KRW: (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr).

Coway konnte im 2. Quartal insgesamt 780.000 neue Konten in Südkorea und außerhalb des Landes gewinnen, so dass die Gesamtzahl nun bei 9,44 Millionen liegt.

Der Umsatz mit Haushaltsgeräten im Inland wird für das zweite Quartal mit 573,7 Milliarden KRW angegeben, und die Zahl der Konten in Korea beträgt jetzt 6,56 Millionen.

Der Umsatzerlös der ausländischen Tochtergesellschaften wird für das 2. Quartal mit 354,0 Mrd. KRW angegeben, ein Plus von 23,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die wachstumsstärksten Tochtergesellschaften, Malaysia und die USA, steigerten ihren Umsatz auf 274,7 Mrd. KRW (+16,1 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 53,7 Mrd. KRW (+50,0 % gegenüber dem Vorjahr). Die Zahl der Konten im Ausland stieg ebenfalls um 28,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,88 Millionen.

Weitere Einzelheiten über die finanzielle Leistung von Coway finden Sie auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874873/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

