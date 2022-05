Coway Co., Ltd.

Coway garantiert sicheres Trinkwasser mit unverwechselbaren Systemen für die Produktsicherheit

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coways einzigartiges „Waterless Test System" (wasserloses Testsystem) für Wasserreiniger verbessert durch die Verwendung von Stickstoff und einem Vakuum anstelle von Wasser die Produktsicherheit

Die Wasserreiniger von Coway sind mit dem Gold-Siegel der WQA (Water Quality Association) zertifiziert, das die Produktzuverlässigkeit gewährleistet

Coway, „The Best Life Solution Company", hat heute bekannt gegeben, ständig innovative Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass seine Wasserreiniger die höchsten Sicherheitsstandards erreichen.

Neben der Prüfung durch interne Methoden unterzieht das Unternehmen die Produkte strengen Zertifizierungen durch Dritte, um sicherzustellen, dass sein Wasser sicher für den Verbrauch ist.

Revolutionäres Waterless Test System (wasserloses Testsystem) für mehr Sicherheit

Auf dem heutigen Markt für Wasserreiniger ist es bei den meisten Herstellern Standard, Wasser oder desinfiziertes Wasser für die Prüfung des Endprodukts zu verwenden. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass das Produkt korrekt funktioniert und verhindert eventuelle Undichtigkeiten.

Der Nachteil dabei ist jedoch, dass auch nach dem Ablassen Restwasser im Produkt verbleiben kann. Das Wasser kann dann die Schutzverpackung beschädigen oder der Filter kann bei Kälte einfrieren.

Noch entscheidender ist, dass das Wasser das Produkt verunreinigen und zu Bakterien führen kann, wenn es längere Zeit stehen bleibt. Viele Unternehmen versuchen, das Bakterienwachstum durch desinfiziertes Wasser zu verhindern. Ein noch größeres Problem bleibt jedoch weiterhin bestehen — wenn das Wasser durch Edelstahl fließt, kann es zu Korrosion kommen, die dazu führt, dass schädliche Rückstände zusammen mit dem gereinigten Wasser abgesaugt werden.

Damit die Coway-Kunden nicht mit dieser Art von Gefahr belastet werden, hat das Unternehmen ein System implementiert, das die Wasserreiniger ganz ohne Wasser testet.

Seit 2012 verwendet Coway bei seinen Endprodukttests Stickstoff und Vakuum anstelle von Wasser mit Hilfe einer speziellen Qualitätssicherungsmethode, dem „Waterless Test System" (wasserloses Testsystem). Die Technik wurde nach jahrelanger intensiver Forschung mit dem Ziel eingeführt, das effektivste Qualitätssicherungssystem für Wasserreiniger zu finden.

Dieser Ansatz steigert nicht nur die Produktsicherheit und Hygiene, sondern reduziert außerdem den Wasserverbrauch um rund 5.500 Tonnen pro Jahr.

„Gold Seal Mark"-Zertifizierung der WQA (Water Quality Association) für Produktzuverlässigkeit

Die Sicherheits- und Qualitätsstandards von Coway für seine Wasserreiniger sind von der Water Quality Association zertifiziert worden.

Die WQA (Water Quality Association) ist ein gemeinnütziger internationaler Handelsverband, der die Wohn-, Gewerbe- und industrielle Wasseraufbereitungsindustrie vertritt. Die Zertifizierungsprogramme der WQA (Water Quality Association) unterstützen die Verbraucher bei der Auswahl von Wasseraufbereitungsprodukten, die nach Industriestandards getestet und zertifiziert wurden.

2008 hat Coway als erste südkoreanische Wasseraufbereitungsmarke die WQA-Zertifizierung erhalten. Es ist derzeit der einzige südkoreanische Hersteller, der Zertifizierungen nach NSF/ANSI 42, 53, 58 und 401 der WQA (Water Quality Association) besitzt. Coway stellt außerdem sicher, dass die für das Ausland bestimmten Wasserreiniger vor dem Export in die globalen Märkte, unter anderem in die USA, nach Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam und Europa, zertifiziert sind. Bislang sind mehr als 80 Coway-Wasserreinigungsprodukte WQA-zertifiziert.

Die größte Errungenschaft von Coway für die Wassersicherheit ist jedoch die prestigeträchtige „Gold Seal Mark". Diese Zertifizierung wird nur Produkten erteilt, die den Zertifizierungsprogrammen der WQA entsprechen. Geprüft werden die Sicherheit der Materialien, die chemische Leistung und die strukturelle Integrität. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt einem strengen Toxizitätstest mit mehr als 200 Substanzen unterzogen wurde, und bescheinigt, dass alle Teile, die mit dem Trinkwasser in Kontakt kommen, sicher sind.

Die Zertifizierung und das Waterless Test System (wasserloses Testsystem) sind Zeugnisse der jahrelangen Forschung und Entwicklung, die Coway in die Qualitätssicherung und die Sicherheit von Trinkwasser investiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat sich Coway als Pionier der Wasser- und Lufttechnologie etabliert und seinen Status als The Best Life Solution Company mit einer konkurrenzlosen Position in der Haushaltswasserreinigungsbranche gefestigt.

Coway hat eine Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen erhalten, unter anderem als Nummer eins unter den Wasserreinigern durch den „Korea Brand Power Index" in den letzten 24 Jahren in Folge und die Ernennung zur „National Brand Competitive" in den letzten 14 Jahren in Folge. Außerdem war die Marke unter den „Top 100 Brands of Korea" in den letzten 14 aufeinanderfolgenden Jahren.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

