Lernen Sie auf der CES 2022 die innovativen Lebenslösungen, einschließlich Airmega, von Coway kennen

Coway stellt die Smart Care Air Mattress und die Smart Sleep Solution vor, die seine neuesten Sleep- und Air Care-Innovationen kombinieren und bietet auf der Konferenz erstmals ein interaktives Erlebnis

Die Ausstellung zeigt auch die neue „Noble Collection", die das beeindruckende Produktdesign von Coway hervorhebt

Die Airmega-Produktreihe, die vor kurzem in Europa auf den Markt gekommen ist, wird ebenfalls auf der Veranstaltung ausgestellt

Menschen weltweit können die Ausstellung virtuell auf der CES 2022 Coway Brand Site erleben

Coway Co., Ltd. aus Korea, „The Best Life Solution Company", hat heute auf der Consumer Electronics Show (CES) 2022 seine neuesten umweltfreundlichen Haushaltsgeräte-Innovationen vorgestellt, die auf jahrelanger eigener Forschung und Entwicklung basieren. Unter dem Motto „We innovate for your better life" stellt Coway seine neuesten Innovationen in den Bereichen Matratzen, Wasserreiniger, Luftreiniger und Bidets vor.

Um mit mehr Menschen weltweit in Kontakt zu treten, präsentiert Coway die ausgestellten Produkte, Dienstleistungen, Zonen und mehr auf der www.google.com/url?q= href="https://ces.coway.com/&">https://ces.coway.com/&source=gmail-html&ust=1640930550313000&usg=AOvVaw0wiYKUTlUTrTfJKsU5aG4c">CES 2022 Coway Brand Site. Hier können die Gäste die Veranstaltung mit spannenden Inhalten wie der Enthüllung eines Messestandes und lustigen Sketch-Videos genießen.

„Weltweit verbringen wir alle mehr Zeit in unseren Häusern als je zuvor. Das hat uns nur noch mehr darin bestärkt, das Zuhause eines jeden Verbrauchers zu einem gesunden Ort der Entspannung und des Wohlbefindens zu machen", erklärt Rodney Ryu, Geschäftsführer von Coway Europe B.V. „Wir sind überzeugt, dass unsere neuesten Air-, Water- und Sleep Care-Produkte genau das tun - mit perfektem Design und Self Care."

Die intelligente Schlaflösung für besseren Schlaf

Diese neue Kategorie wird in einer Zeit eingeführt, in der die Menschen auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit suchen. Nach Angaben des National Heart, Lung, and Blood Institute spielt der Schlaf eine entscheidende Rolle für ihre emotionale und körperliche Gesundheit. Ständiger Schlafmangel wird mit einem erhöhten Risiko für Herz- und Nierenkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes und Schlaganfall in Verbindung gebracht. Angesichts der wichtigen Rolle, die der Schlaf für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen spielt, stellt Coway sein innovatives neues Produkt, die Smart Care Air Mattress, zum ersten Mal zusammen mit einem interaktiven Erlebnis in der Smart Sleep Solution Zone vor.

Die verstellbare Smart Care Air Mattress nutzt die patentierte Technologie von Coway für einen besseren Nachtschlaf. Nachdem die Matratze den Körperdruck und die Schlafposition des Benutzers erkannt hat, stellt sie sich mit Hilfe von Air Cells auf eine von neun Festigkeitsstufen ein. Diese Lufttaschen der nächsten Generation steuern ihren eigenen Luftdruck, um den Härtegrad der Matratze zu regulieren. So fühlt sich die Matratze dank dieser neuen, langlebigen Technologie, die die herkömmlichen, sich schnell abnutzenden Matratzenfedern ersetzt, stets wie neu an. In der Zone können Besucher die Smart Sleep Solution von Coway erleben, die mit Air Care-Produkten verbunden ist, um die optimale Luftfeuchtigkeit für einen guten Schlaf zu erzeugen.

Am Stand können die Besucher erleben, wie die Smart Care Air Mattress den Raum auf die Schlafenszeit vorbereitet, sobald sie darauf liegen. Die IoT-Lösung schaltet das Licht aus, und die Matratze stellt sich abhängig vom individuellen Körperdruck automatisch auf den optimalen Härtegrad ein. Anschließend sorgen der Luftbefeuchter und der Luftreiniger automatisch für die ideale Luftqualität und Luftfeuchtigkeit für einen gesunden Schlaf. Wenn die Sensoren der Smart Sleep Solution erkennen, dass sich der Besucher aus dem Bett erhebt, wird das Licht eingeschaltet, die Matratze wird in den Relax-Wake-Up-Modus versetzt und der Luftbefeuchter und der Luftreiniger werden automatisch ausgeschaltet.

Die Coway Noble Collection

In der Noble Zone stellt Coway seine Premium-Design-Gerätelinie, die Coway Noble Collection, vor, die das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für intelligentes Design unterstreicht.

Die Noble Collection verkörpert die drei Schlüsselelemente des innovativen Designs von Premium-Haushaltsgeräten, für die Coway steht: ein Design, das sich in den Raum einfügt, optimierte Leistung und ein innovatives Benutzererlebnis. Durch die schlichte Konzentration auf die ursprünglichen Funktionen des Produkts fügen sich diese Entwürfe harmonisch in die Umgebung ein und ergänzen die Ästhetik eines jeden Hauses.

Die Coway Noble Wasseraufbereitungsserie und das Noble Induktionskochfeld werden im Küchenbereich ausgestellt, jedes mit einem einzigartigen Design und herausragenden Eigenschaften. Der elegante und kompakte Luftreiniger und der Luftbefeuchter sind ebenfalls im Wohnbereich der Noble Zone ausgestellt.

Luftreiniger mit künstlerischem Design für die Inneneinrichtung

Der Coway Luftreiniger Airmega 150 beeindruckt durch seine trendigen Farben und Grafiken. Der Airmega 150 wurde mit drei internationalen Designpreisen ausgezeichnet und ist speziell für eine einfache Wartung mit herausnehmbaren Filtern konzipiert. Der dreistufige Filterprozess umfasst einen Vorfilter, einen Aktivkohlefilter und einen GreenHEPATM-Filter, um rund um die Uhr für reine Luft zu sorgen.

Die Luftfilter sind so konzipiert, dass sie sich mit einem minimalen Filter-Körper-Verhältnis und gedeckten Farben nahtlos in kompakte Räume einfügen. Die Benutzer können zwischen den eleganten Weiss, Grün, Pink und Marineblau wählen. Es gibt zwei weitere Botanical Art-Serien, die von der Schönheit und den entspannenden Eigenschaften der Natur inspiriert sind.

Der Airmega 150 ist jetzt bei Amazon Europe in den Weiss, Grün und Pink, die Botanical Art-Serie folgt in Kürze.

Der Coway Airmega - Coways Luftreiniger in seiner schönsten Form

In der Airmega Zone stellt Coway seine wichtigste Luftreiniger-Produktreihe aus - die Coway Airmega. Neben den derzeit erhältlichen Modellen werden auch die Modelle gezeigt, die demnächst auf den Markt kommen.

Die neueste Luftreiniger-Serie, die auf der Messe vorgestellt wurde, ist die Icon-Serie. Der Airmega Icon und der IconS sind die ersten intelligenten Luftreiniger, die auch über eine kabellose mobile Ladestation verfügen. Mit einer Fläche von bis zu 82 m2 sind sie dank ihres multifunktionalen und modernen Designs die perfekte Alternative für den Tisch. Die Icon-Serie zeichnet sich durch wasser- und schmutzabweisendes Material aus und ist somit für den doppelten Einsatz als Ladestation und Luftreiniger geeignet.

Weitere brandneue Modelle sind der Airmega 250 und 250S, die die Filterleistung eines großen Luftreinigers mit einem minimalistischen, kompakten Design kombinieren. Das mit zwei Sensoren ausgestattete Gerät kann problemlos Partikel der Größen PM10 und PM2,5 erkennen. Der Airmega 250 bietet zusätzliche automatische Funktionen wie den Smart Mode, den Rapid Mode und den Sleep Mode. Der Smart Mode passt die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität des Raums an und sorgt so für mehr Energieeffizienz. Der Schnellmodus läuft mit maximaler Leistung, bis die Luft sauber ist, und wechselt dann automatisch in den Smart-Modus. Untersuchungen haben ergeben, dass der Rapid-Modus mehr Energie spart als der Smart-Modus, wenn ein schneller Schub benötigt wird. Der Schlafmodus erkennt die Luftqualität und Helligkeit und senkt die Gebläsegeschwindigkeit, wenn die ideale Luftqualität erreicht ist.

Der Airmega 250, 250S und seine einzigartige Art-Serie werden in Europa im zweiten Quartal 2022 erhältlich sein.

Airmega-Luftreiniger sind mit Coways fortschrittlichstem HyperCaptiveTM-Filtersystem ausgestattet, das Schadstoffe in der Luft effizient herausfiltert und 99,999 % der Partikel in Nanogröße bis hinunter zu 0,01 Mikrometern entfernt - kleiner als die meisten Allergene, Bakterien, Schimmel und Viren.

Weitere Informationen über den Coway-Stand auf der CES finden Sie unter CES 2022 Coway Brand Site.

Für weitere Informationen über Coway Europe besuchen Sie bitte die offizielle Website oder den offiziellen Amazon-Shop.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

