Asset Management Strategieberater Indefi expandiert nach Nordamerika und ernennt erfahrende Führungskraft Daniel Celeghin zum Managing Partner

Indefi, ein führender Strategieberater für Vermögensverwalter weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen nach Nordamerika expandiert und mit sofortiger Wirkung Daniel Celeghin, eine erfahrende Führungskraft aus der Investment-Management-Branche, zum Managing Partner ernannt hat.

Indefi plant den Aufbau einer Full-Service-Management-Beratung in New York, vergleichbar mit dem Pariser Geschäft des Unternehmens. Diese wird von Richard Bruyere, Managing Partner, geleitet. Zum Kundenstamm von Celeghin und dem Indefi-Team werden bestehende Kunden gehören, die ein globales Wachstum anstreben, US-amerikanische und kanadische Vermögensverwalter, die im In- und Ausland expandieren wollen, sowie asiatische und australische Unternehmen mit Ambitionen im Asset Management.

Indefi berät Vermögensverwalter bei Wachstumsinitiativen, der Expansion in private Märkte und der Entwicklung und Integration von Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien in ihr Geschäft.

"Mit Daniel haben wir die Führungspersönlichkeit gefunden, die wir gesucht haben, um Indefi in Nord- und Südamerika zu etablieren und unsere internationalen Ressourcen zu ergänzen", sagte Bruyere. "Indefi ist geprägt von Unternehmergeist, es befindet sich im Besitz von Mitarbeitern und wir sind stolz darauf, unseren Kunden umsetzbare, faktenbasierte Empfehlungen zu geben, die ihnen helfen, ihr Geschäft auszubauen."

Bevor er zu Indefi kam, war Celeghin Head of Strategy für AQR Capital Management. Zuvor war er in Hongkong als Leiter der Abteilung Asien-Pazifik für den Asset-Management-Strategieberater Casey Quirk tätig, wo er 16 Jahre lang arbeitete.

"Indefi hat einen guten Ruf als unabhängiges und wendiges Unternehmen, das seine Kunden mit aufschlussreichem Research und Fachwissen zu wichtigen Themen für Vermögensverwalter versorgt, einschließlich Private Markets und ESG. Ich freue mich, mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten und die globale Expansion des Unternehmens mitzugestalten", sagte Celeghin.

Indefi hat derzeit in seinen Niederlassungen in Paris, London, Zürich und Düsseldorf mehr als 50 Strategieberater, die sich auf das Asset Management spezialisiert haben, und wird in den nächsten Jahren ein Team von Mitarbeitern in New York aufbauen.

Informationen zu Indefi

Indefi ist ein führender Strategieberater für das globale Investment Management mit Hauptsitzen in Paris und New York. Das Analysehaus wurde 2007 gegründet und es unterstützt Vermögensverwalter bei der Gestaltung ihrer Geschäftsstrategien und beim Aufbau eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils. Die Expertise des Unternehmens erstreckt sich auf öffentliche und private Märkte, einschließlich Infrastruktur, Private Credit und Equity sowie Immobilien. Indefi gehört zu den Branchenpionieren in der Beratung von Vermögensverwaltern zu ESG-Entwicklungs- und Integrationsstrategien und ist ein Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment, PRI. Weitere Informationen finden Sie unter www.indefi.com.

