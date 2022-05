Indusface

Indusface erweitert seine Web Application & API Protection (WAAP)-Plattform AppTrana um den branchenweit ersten risikobasierten Schutz für APIs

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Indusface, ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kontinuierlich Sicherheitsrisiken erkennt, Echtzeitschutz bietet und die Leistung von Websites und Anwendungen verbessert, gab heute bekannt, dass es seine WAAP-Plattform AppTrana um risikobasierten API-Schutz erweitert.

APIs sind die Lebensader der digitalen Wirtschaft, und viele Unternehmen setzen auf den API-first-Ansatz. Die Zunahme von APIs eröffnet jedoch auch neue Risikovektoren, derer sie sich nicht bewusst sind. Laut Gartner haben mehr als 90 % der Anwendungen eine größere Angriffsfläche durch die API als durch die Benutzeroberfläche, und bis 2022 wird sich der API-Missbrauch von einem seltenen zu einem der häufigsten Angriffsvektoren entwickeln, was zu Datenschutzverletzungen bei Webanwendungen von Unternehmen führt.

Indusface revolutioniert den Bereich der API-Sicherheit, indem es seine API Protection Fähigkeiten ausbaut. Das Unternehmen tut dies durch den bisher umfassendsten API-Schutz, indem es seinen risikobasierten Ansatz auf diesen ausweitet.

Ashish Tandon, Gründer und CEO von Indusface, sagte dazu: „Der risikobasierte Ansatz von AppTrana ist einzigartig und kommt bei unseren Kunden gut an. Was die Kunden wirklich interessiert, ist zu wissen, wie gut ihre Anwendung auf der Grundlage der Risikolage ihrer Anwendung geschützt ist. Darauf aufbauend erweitern wir jetzt unsere API-Schutzfunktionen, indem wir einen risikobasierten Ansatz für die API-Sicherheit anbieten, von dem wir glauben, dass er den Markt revolutionieren wird. Damit können Kunden, die in ihren öffentlichen APIs gefundenen Schwachstellen identifizieren und schnell korrelieren, wie diese durch API-spezifische Richtlinien und positive Sicherheitsrichtlinien, die in AppTrana angewendet werden, geschützt werden, was den umfassendsten Schutz für APIs bietet."

Wie bei jeder Sicherheitsmaßnahme können Sie nur das schützen, was Sie kennen, und der Schutz ist so stark wie das schwächste Glied. Die größten Herausforderungen bei APIs sind die Auffindbarkeit und die Fähigkeit, den Kontext von APIs zu verstehen, damit die Sicherheit entsprechend angepasst werden kann. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verbessert Indusface den API-Schutz in AppTrana. Mit Hilfe eines mehrstufigen Ansatzes können Kunden APIs entdecken, die Risikolage verstehen und einen umfassenden Schutz von APIs gewährleisten.

Mit dem risikobasierten API-Schutz von Indusface AppTrana erhalten Sie:

Verständnis der Risikolage der APIs durch unbegrenzte automatisierte API-Scans einschließlich manueller Tests zur Identifizierung von Schwachstellen in der Geschäftslogik. Dies ermöglicht es Unternehmen, die schwächsten Glieder der APIs zu verstehen und einen klaren Überblick darüber zu erhalten, wie diese Glieder geschützt sind.

Einsicht in API-Verkehrsmuster und Entdeckung von Schatten-APIs, so dass Sie nicht mehr von dem überrascht werden, was Sie nicht wissen.

Schutz von APIs mit API-spezifischen Regeln, die speziell zum Schutz vor den OWASP Top 10 API-Schwachstellen geschrieben wurden.

Verhaltensbasierter Schutz vor DDoS-Angriffen auf APIs durch Analyse des API-Verkehrsmusters.

Verhaltensbasierter Schutz gegen BOT-Angriffe.

Positive Sicherheit für APIs durch Analyse von Swagger-Dateien (OpenAPI 2.0) und Erstellung automatisierter positiver Sicherheitsrichtlinien.

Genaue Echtzeit-Ansicht von Schwachstellen, die durch API-spezifische Regeln, positive Sicherheitsrichtlinien, benutzerdefinierte Regeln und solche, die in der Anwendung behoben werden müssen, blockiert werden.

Die API-Sicherheit von AppTrana ist für alle Kunden verfügbar, die sich für Premium- und Enterprise-Pläne angemeldet haben. Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

Bewertungen von Kunden-

„Proaktiver und voll funktionsfähiger API Protection."

„Nur legitimer Traffic auf Ihre Website mit API Protection."

Informationen zu Indusface

Indusface ist ein führendes SaaS-Unternehmen für Anwendungssicherheit, das kritische Web-, Mobil- und API-Anwendungen von mehr als 3000 Kunden weltweit mit seiner preisgekrönten, vollständig verwalteten Plattform schützt, die Web Application Scanner, Web Application Firewall, DDoS & BOT Mitigation, CDN und Threat Intelligence Engine integriert.

Indusface wurde vom Tata Capital Growth Fund II finanziert, ist der einzige Anbieter, der von Gartner Peer Insights™ als „Customers' Choice" in allen 7 Segmenten des Web Application and API Protection Report 2022 ausgezeichnet wurde, ist ein „Great Place to Work"-zertifiziertes SaaS-Produktunternehmen, ist PCI-, ISO27001-, SOC 2- und GDPR-zertifiziert und wurde mit vielen renommierten Start-up-Auszeichnungen wie den Economic Times Top 25, NASSCOM DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100 und anderen ausgezeichnet.

