VYTAL Global GmbH

Countdown zur Mehrwegpflicht in der Gastronomie: Kostenloses Mehrwegsystem Vytal startet in neuem Gewand mit großer Plakat Kampagne sowie neuen Tech-Integrationen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Novelle des Verpackungsgesetzes (Artikel 33) ist beschlossen und die politische Zielrichtung gesetzt: Mehrweg wird ab 01.01.2023 zur Pflicht und soll den Verpackungswahnsinn in Deutschland beenden. Denn aktuell werden laut einer Studie der Deutschen Umwelthilfe stündlich mehr als 800.000 Einwegverpackungen verbraucht. Eine riesige Ressourcenverschwendung, für die Vytal bereits heute eine bequeme und nachhaltige Lösung bereithält.

Plakat-Kampagne lädt Gastronom:innen schon vor 2023 ein, Mehrweg anzubieten

Aktuell begeistert die europaweit agierende Mehrwegplattform mit neuem Branding und einer Kampagne mit Augenzwinkern, welche mit den Berliner Kreativagenturen LIT Create und HEIMAT Berlin entwickelt wurde. Konsument:innen und Gastronom:innen werden mit Sprüchen wie Use me baby one more time, Welcome to Mehrweg, Holste ab - gibste zurück - biste happy dazu eingeladen, mit der pfandfreien Alternative zu Einwegverpackungen auf einen nachhaltigen und modernen Lifestyle umzusteigen. Vytal Nutzer:innen können kostenlos bei jedem der über 2.000 Partner:innen ihr Essen in Mehrweg abholen oder geliefert bekommen und sie im Anschluss bei allen Partner:innen, in Rückgabeboxen im Supermarkt oder bei Quick Commerce Diensten wie Gorillas bequem zurückgeben.

"Vytal ist viel mehr als Mehrweg-Verpackungen, Vytal steht für eine bessere und ökologischere Art und Weise Essen abzuholen, zu liefern und zu genießen. Zusammen mit dem Vytal Team und HEIMAT Berlin haben wir dafür eine Marke entwickelt, die genau das zum Ausdruck bringt: Selbstbewusst, bold, expressiv und mit einer charakterstarken Stimme. So wird die Marke Teil eines modernen, nachhaltigen Lebensstils - ganz ohne abgehoben zu wirken oder Klischees zu bedienen. Denn genau das ist die "Generation Vy". (Christopher Leidinger, LIT Create)

Als innovatives Tech-Produkt begeistert die Vytal-App regelmäßig mit neuen Funktionen

Neben der Möglichkeit für Gastronom:innen und Kund:innen, Mehrwegbehälter für sämtliche To-Go Speisen und Getränke (Sushi, Burger, Pizza, Kaffeebecher, Unterteilte Menüschale und Bowls) digital und pfandfrei auszuleihen, bietet Vytal zahlreiche technische Zusatzfunktionen und Integrationen, die Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit verknüpfen.

"Wir helfen Gastronom:innen die Mehrwegpflicht zu erfüllen und dabei gleichzeitig ihre Verpackungskosten um durchschnittlich 30-50% zu senken. Daneben können sie über die Vytal App neue Kund:innen gewinnen und die Kundenloyalität steigern, da viele Nutzer:innen ihre Restaurants mittlerweile über die Vytal App aussuchen und die Behälter im Durchschnitt nach weniger als vier Tagen wieder zurückbringen. Durch die Einbindung in Lieferdienste und existierende Digitale Tools wie Kassensysteme oder Kantinen Apps ist die Abwicklung schnell und einfach. Die integrierte Live-Messung und Anzeige der Verpackungseinsparungen sowie andere Gamification Elemente wirken extrem motivierend und zeigen, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann." (Sven Witthöft, Gründer und Geschäftsführer Vytal)

Müllfrei Essen bestellen dank Partnerschaften mit allen Lieferdiensten

So ist Vytal als das Betriebssystem für Mehrweg mittlerweile an alle Lieferdienste wie beispielsweise Lieferando, Wolt, Gorillas, UberEats, mjam (in Österreich) angebunden und bietet Schnittstellen zu vielen Software Lösungen in der Gastronomie wie z.B. Simply Delivery, Ventopay, Kamasys, qnips oder dishtracker und verknüpft so Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit. Über die Vytal App können Nutzer:innen ganz bequem vom Sofa aus bei Restaurants ihr Essen zur Abholung vorbestellen oder liefern lassen. Ähnlich wie in der Bibliothek werden die mit individuellen QR Codes versehenen Behälter durch Scannen seitens der Gastronom:innen mit dem Kundenkonto verknüpft, sodass der Lieferprozess nicht verändert werden muss und für die Fahrer:innen die Mehrwegverpackungen keinen Mehraufwand darstellen. Das Kölner Startup arbeitet bereits an weiteren Kooperationen und Partnerschaften, um es für die Nutzer:innen noch einfacher zu machen. "Denn nur so kann Mehrweg wirklich zum Standard werden", so Witthöft.

Über die Vytal Global GmbH

Vytal betreibt die größte digitale und pfandfreie Mehrwegplattform die nach dem Bibliotheks-Prinzip funktioniert: Jeder Behälter ist mit einem individuellen QR-Code und Namen versehen. Gastronom:innen leihen ihn durch das Scannen mit der Vytal Partner App an ihre Gäste aus - pro Nutzung zahlen sie dafür weniger als für ihre Einwegverpackungen. Für Konsument:innen ist die Ausleihe per Vytal App bei Rückgabe innerhalb von 14 Tagen kostenlos. Die Rückgabe kann bei allen teilnehmenden Partner:innen, in Rückgabeboxen bei Arbeitgeber:innen oder per Abholung z.B. bei einer Lieferung von Gorillas erfolgen. Mit einer Rückgabequote von 99% und einer Rückgabezeit von weniger als vier Tagen ist Vytal effizienter als das deutsche Flaschenpfandsystem und dabei für die Kund:innen komplett kostenlos. Zusätzlich sehen alle Kund:innen und Gastronom:innen in der App live, wie viel Einwegmüll sie bereits eingespart haben.

Vytal ist es in kurzer Zeit gelungen mehr als 200.000 Nutzer:innen und 2.000 Restaurants, Kantinen, Lebensmittelhändler für Mehrweg zu gewinnen und ins europäische Ausland zu expandieren (Österreich und Frankreich). Hochrangige Partnerschaften mit großen Handelsketten wie Rewe und Edeka, der Systemgastronomie (Backwerk, Hans im Glück, Haferkater uvm.), 14 DAX-Konzernen darunter Allianz, BASF, Bayer, E.ON, SAP, Siemens sowie Studierendenwerken und Kantinen wie die des Deutschen Bundestages unterstreichen den Erfolg des jungen Unternehmens mit mittlerweile 50 Mitarbeiter:innen deutschandweit. Allein in 2021 haben die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Vytal Mehrwegbehälter über 2,3 Millionen Einwegverpackungen ersetzt. Die Erfahrung aus Deutschland wollen auch Startups aus anderen Ländern nutzen und so wird das System mittlerweile auch in Norwegen sowie dem Baltikum von Vytal Franchisepartner:innen eingesetzt.

Original-Content von: VYTAL Global GmbH, übermittelt durch news aktuell