Promateris erhält Fördermittel von EEA und Norwegen für die Herstellung von biologisch abbaubaren und kompostierbaren Rohstoffen

Promateris gibt Investitionen in seine neue Abteilung Bio Compounds bekannt. Im Rahmen dieses Projekts sollen Rohstoffe aus teilweise erneuerbaren Ressourcen, die in der Produktion von kompostierbaren Verpackungen verwendet werden, lokal hergestellt werden. Damit festigt Promateris seine Position als regionaler Akteur und baut seine in Mittel- und Osteuropa führende integrierte Produktionskapazität im Bereich Biomaterialien weiter auf.

Die Investition ist Teil des Projekts "Biobasierte Kreislauflösungen zur Dekarbonisierung der lokalen Wirtschaft" und hat einen Wert von über 1,65 Millionen Euro. Das Projekt wird durch einen Zuschuss in Höhe von 744.000 Euro unterstützt, der von Island, Liechtenstein und Norwegen durch den EWR und den Norwegischen Finanzierungsmechanismus 2014-2021 im Rahmen des Programms "SMEs Growth Romania" bereitgestellt wird. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Unternehmen BioBag entwickelt.

Der neue Geschäftsbereich Bio Compounds wird im Jahr 2022 mit der Produktion von BioMateris beginnen, einem Rohstoff für die Herstellung von kompostierbaren Verpackungen. Da Rumänien einer der wichtigsten Produzenten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen innerhalb der Europäischen Union ist, möchte Promateris die Entwicklung einer starken lokalen Bioökonomie und eine effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern und daran teilnehmen.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von lokalen landwirtschaftlichen Ketten den Herstellern von biobasierten und kompostierbaren Verpackungen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren und eine stärkere lokale Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

BioMateris ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen des Unternehmens in die Forschung und Entwicklung sowie mehrerer Partnerschaften mit Forschungsinstituten. Produkte für folgende Branchen werden aus BioMateris entwickelt: Landwirtschaft (Mulchfolie), Einzelhandel und HoReCa (Lebensmittelverpackungen), Bioabfallwirtschaft (Müllbeutel) usw. Promateris hat eine mehr als 50-jährige Tradition in der Herstellung von technischen & Spezialpolymer-basierten Kunststoffen. Diese Erfahrung wird dem Unternehmen bei der Weiterentwicklung dieser neuen Division stark zugutekommen.

Promateris ist ein führender europäischer Hersteller von nachhaltigen Produkten und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. In seiner Geschichte von mehr als 60 Jahren in der Verpackungsherstellung erlangte Promateris regionale Führungsposition und höchste Fertigungskompetenz bei chemischen Verfahren.

Die Promateris Group investiert in die Entwicklung nachhaltiger Verpackungsprodukte und -lösungen für die Kreislaufwirtschaft, F&E und End-of-Life-Lösungen. Das Unternehmen betreibt auch ein Werk zur Herstellung von Spezialcompoundierung für technische Anwendungen. Es ist aktiv in Bukarest, Valencia und Athen und durch Niederlassungen und durch Distributoren in mehr als 20 Ländern und auf 3 Kontinenten vertreten.

