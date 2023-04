Exyte

Abschluss der Transaktion: BDT Capital Partners ist neuer Minderheitseigner von Exyte

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Vollzug der Transaktion zum 31. März 2023 nach Erhalt aller erforderlichen Freigaben von Kartellbehörden

Partnerschaft unterstützt langfristige Strategie von Exyte und den Fokus auf High-Tech-Industrien

Exyte, ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, gibt den Abschluss der Transaktion bekannt, mit der mit BDT Capital Partners, LLC („BDT") verbundene Fonds eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Exyte erworben haben. BDT Capital Partners ist ein Tochterunternehmen von BDT & MSD Partners. Die im November 2022 angekündigte Transaktion hat die Freigaben aller relevanten Kartellbehörden erhalten. Mehrheitseigner von Exyte bleibt die österreichische Stumpf Gruppe, die das Unternehmen 2008 übernommen hat.

Die Partnerschaft mit BDT stärkt Exyte, seine langfristige Strategie umzusetzen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Exyte ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent und erwirtschaftete Erlöse in Höhe von 7,4 Milliarden Euro. Als weltweit führender Anbieter von Ingenieurs- und Baudienstleistungen für High-Tech-Industrien will Exyte im Jahr 2027 zehn Milliarden Euro umsetzen.

„BDT Capital Partners und die Stumpf Gruppe sind die perfekten Partner, um die erfolgreiche Entwicklung von Exyte weiter zu unterstützen. Ich freue mich auf die langfristige Zusammenarbeit und die aussichtsreiche Zukunft", sagt Georg Stumpf.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Exyte Management-Team, um das anhaltende Wachstum und die Strategieumsetzung zu unterstützen", sagt Don McLellan, Partner bei BDT & MSD Partners. „Diese Partnerschaft steht beispielhaft für unseren Ansatz, Familien- und gründergeführten Unternehmen langfristiges Kapital zur Verfügung zu stellen, um sie beim Erhalt und Wachstum ihres Unternehmens zu unterstützen."

„Gemeinsam mit der Stumpf Gruppe und BDT werden wir die Erfolgsgeschichte von Exyte fortsetzen. Mit unserer neuen Eigentümerstruktur werden wir unsere erfolgreiche Strategie mit Fokus auf High-Tech-Branchen weiterhin konsequent umsetzen", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte.

Über Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an – von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das globale Team von Exyte schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.

Über BDT Capital Partners

BDT Capital Partners stellt Familien- und gründergeführten Unternehmen über seine Investmentfonds langfristiges Kapital zur Verfügung. Es ist eine Tochtergesellschaft von BDT & MSD Partners, einer Handelsbank mit einer Beratungs- und Investitionsplattform, die darauf ausgelegt ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Geschäftsinhabern und strategischen, langfristigen Investoren zu erfüllen. Seit 2010 haben die verbundenen Fonds von BDT & MSD Partners mehr als 50 Milliarden US-Dollar in ihre Anlagestrategien investiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.bdtmsd.com.

