Wechsel in der Kommunikation: René Ziegler neuer Head of Corporate Communications & Investor Relations von Exyte

René Ziegler (41) übernimmt zum 1. Mai 2022 die Leitung des Bereichs Corporate Communications & Investor Relations bei Exyte. In dieser Funktion berichtet er an den CEO des Stuttgarter Unternehmens, Dr. Wolfgang Büchele. Die bisherige Stelleninhaberin Adriana Williams wechselt nach sieben Jahren bei Exyte zu einem global führenden Hersteller von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen.

Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und im Bau von Hightech-Anlagen, insbesondere für die Herstellung von Halbleitern und Batterien sowie biopharmazeutischer Produkte. Zudem baut das Unternehmen Spezialgebäude für Rechenzentren. In den Verantwortungsbereich von Ziegler gehört neben der Unternehmenskommunikation und den Investor Relations auch die Marketingkommunikation.

„Mit René Ziegler gewinnt Exyte einen anerkannten Kommunikationsprofi und eine starke Führungspersönlichkeit. Er wird die Kommunikation von Exyte inhaltlich, organisatorisch und prozessual weiterentwickeln. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Reputationsmanagement wird er die Wachstumsstrategie von Exyte kommunikativ unterstützen", sagt Büchele. „Die weitere Professionalisierung und Internationalisierung der Kommunikation wird aktuelle und auch künftige Stakeholder für Exyte begeistern. Ich freue mich, die Weiterentwicklung der Kommunikation und damit die Transformation von Exyte strategisch zu gestalten", kommentiert Ziegler.

Ziegler bringt langjährige Erfahrung in der Technik- und Innovations-, sowie Wirtschafts- und Finanzkommunikation mit. Er wechselt vom fränkischen Automobilzulieferer Brose zu Exyte. Beim Familienunternehmen Brose war er für Kommunikation, Marketing und Public Affairs verantwortlich. Davor hatte Ziegler unterschiedliche Kommunikationspositionen beim Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch inne. Zuletzt war er dort für Strategie und Thought Leadership zuständig. Außerdem verantwortete er lange die externe Kommunikation und Medienarbeit des Konzerns.

Über Exyte Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit unserer einzigartigen Expertise, die wir seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickeln, beliefern wir Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wir schaffen eine bessere Zukunft, indem wir es Schlüsselindustrien ermöglichen, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 7.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro.

