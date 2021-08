Exyte

Exyte übernimmt Critical Process Systems Group und baut Equipment- und Engineering-Services-Geschäft weiter aus

- Übernahme des US-Unternehmens Critical Process Systems (CPS) von Wynnchurch Capital

- Ergänzung des Exyte-Angebots durch das Fertigungs- und Engineering-Geschäft von CPS

- Beschleunigtes Wachstum durch Ausbau der regionalen Präsenz und Synergien auf den Halbleiter- und Life-Sciences-Märkten

- Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion im 4. Quartal 2021

Die Exyte Group ("Exyte") und Wynnchurch Capital haben heute die 100%ige Übernahme der Critical Process Systems Group ("CPS") durch Exyte, einen global führenden Anbieter für die Planung, Entwicklung und Lieferung von Hightech-Anlagen, bekannt gegeben. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird die Übernahme voraussichtlich im 4. Quartal 2021 zum Abschluss kommen.

CPS ist eine Gruppe von Fertigungs- und Engineering-Unternehmen, die 2020 einen Jahresumsatz von 150 Mio. USD erzielte. Mit mehr als 400 Mitarbeiter:innen bietet die Gruppe innovative Produktlösungen für Kunden in der Halbleiter-, Life-Sciences-, Gassystem- und Abwasserindustrie sowie der Verarbeitung hochreiner Chemikalien an. CPS ist vorrangig in Nordamerika tätig, bietet seine Leistungen aber auch in Europa und Asien an.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: "CPS passt perfekt zu Exyte. Das spezielle Know-how und die technischen Kompetenzen der Mitarbeiter:innen sind äußerst beeindruckend. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio im Bereich Services und verfahrenstechnische Komponenten auszubauen. Mit unserer verstärkten globalen Präsenz können wir unser Angebot für Bestands- wie Neukunden in der Halbleiter- und Life-Sciences-Industrie erweitern. Die Übernahme bildet die Basis für weitere strategische Zukäufe."

"Wir freuen uns darauf, Teil von Exyte zu werden", so Dmitry Shashkov, CEO von CPS. "CPS und Exyte sind in denselben Industriesegmenten tätig und teilen dieselben hohen Ansprüche, was fachliches Know-how und Projektabwicklung betrifft. Gemeinsam werden wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den USA und weltweit noch besser erfüllen können. Exyte und CPS sind anerkannte Akteure auf dem Markt und wir sind davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, unser Wachstum in dieser neuen Konstellation weiter zu beschleunigen."

Dazu Brian Crumbaugh, Partner bei Wynnchurch: "Unter der Managementbeteiligung von Wynnchurch konnte CPS seit 2018 eine Reihe von Meilensteinen meistern - darunter Investitionen in zusätzliche Engineering- und Vertriebsressourcen, die Entwicklung einer optimierten Geschäftsstrategie zur Generierung von Neugeschäft, die Einführung von Richtlinien zur Schaffung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, die Rekrutierung und Beförderung neuer Führungskräfte und die Übernahme von Nuance Systems. Diese Initiativen haben in allen Geschäftsbereichen von CPS ein starkes Wachstum bei Umsatz- und EBITDA bewirkt. Exyte ist der ideale Partner und Shareholder, um das Wachstum von CPS in den nächsten Jahren fortzuführen."

Über Exyte

Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Lieferung von Anlagen für die Hightech-Industrie. Seit der Gründung vor mehr als 100 Jahren hat Exyte eine einzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Das Unternehmen agiert auf der ganzen Welt und arbeitet mit den technisch anspruchsvollsten Kunden in Märkten wie der Halbleiter-, Batterie-, Biotech- oder Pharmaindustrie sowie im Bereich Datenzentren zusammen. Seinen Kunden bietet Exyte das gesamte Leistungsspektrum - angefangen bei der Beratung bis hin zum Management schlüsselfertiger Lösungen - unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt Wert auf vertrauensvolle, langjährige Beziehungen zu seinen Kunden und unterstützt sie bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Exyte mit rund 4.900 hoch motivierten und erfahrenen Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 4,1 Milliarden EUR. Mit seinem umfassenden Branchen-Know-how und außergewöhnlichen Mitarbeiter:innen ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um seine führende Marktposition weiter auszubauen.

Über CPS

Die Critical Process Systems Group mit Sitz in Boise, Idaho, USA ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Lösungen für Branchen und Anwendungen mit außerordentlich hohen Anforderungen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Leistungen, darunter Abluftleitungen für korrosive Dämpfe und Luftstromregler, Komponenten für hochreine Prozesse, biopharmazeutische Prozessanlagen, Dosiereinheiten für die Lagerung, Mischung und Zugabe von Flüssigkeiten, Chemikalien und Gasen, verfahrens- und ingenieurtechnische Leistungen sowie Projektmanagement.

Über Wynnchurch

Das 1999 gegründete Wynnchurch Capital, L.P. mit Sitz im Chicagoer Vorort Rosemont, Illinois, USA und Niederlassungen in Kalifornien und New York sowie einer Tochtergesellschaft in Kanada ist eine führende Investmentfirma für mittelgroße Private-Equity-Projekte. Wynnchurch geht im Rahmen seiner Strategie Partnerschaften mit US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen im mittleren Marktsegment ein, die ein wesentliches Wachstums- und Ergebnisverbesserungspotenzial aufweisen. Wynnchurch Capital verwaltet eine Reihe von Private-Equity-Fonds mit einem gebundenen Kapital in Höhe von 4,2 Mrd. USD und ist auf Rekapitalisierungen, Wachstumskapital, Management-Buy-outs, Konzern-Carve-outs sowie Umstrukturierungen spezialisiert.

