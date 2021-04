4-Europe Ltd. Co KG

Ansturm auf Online-Programme der antiken Vitalitäts- und Weisheitslehre von ÁYIO-Q

Bild-Infos

Download

Burgas (ots)

Das im bulgarischen Gebiet historischer Heilquellen ansäßige ÁYIO-Q Zentrum der Vitalität bekam, wie viele andere Unternehmen ebenfalls, die COVID-Reisebeschränkungen negativ zu spüren. Auch die Gesundheitssuchenden wurden gleichermaßen hiervon betroffen. Die Lockdowns verwehren ihnen den Gang zu den revitalisierenden Köstlichkeiten. Jeder, der eine umfangreiche Kur mit thermalen Heilbädern, Schlammbädern, Reflexions- und Entspannungsmassagen, Entschlackung und vieles mehr durchlaufen hat, kennt die positiven Effekte der Revitalisierung von Körper und Geist. Viele behaupten, eine Kur ist um ein Vielfaches besser und erholsamer als der beste Urlaub den man jemals im Leben hatte. Andere sprechen von einer Sucht danach. Aufgrund der wohltuenden Wirkung sind Kuren daher seit vielen Jahrtausenden mit gutem Grund unter den Menschen bis heute so beliebt.

Laut ÁYIO-Q kann jeder Interessierte von zu Hause aus viele der positiven Effekte einer Kur genießen, sein Wohlempfinden steigern und somit die COVID-Reisebeschränkungen sinnvoll nutzen. Die Auszeit kann innerhalb der eigenen vier Wände sehr gut für die Revitalisierung von Körper und Geist verwendet werden. Zum Beispiel für spezielle Atemübungen, Hautrevitalisierung, Entschlackung, Darmreinigung, Förderung des Intellekts und Geistes, Anreicherung von wertvollem Wissen und vieles mehr. ÁYIO-Q hat hierfür spezielle Vitalitätsprogramme auf Naturbasis zusammengestellt, die online gebucht werden können. Das Unternehmen rechnete zwar nicht mit solch einem Ansturm, ist jedoch darüber erfreut. Aufgrund der hohen Nachfrage sollen die Programme noch im laufenden Jahr in weiteren Sprachen erscheinen.

Warum besteht hohes Interesse an den AYIO-Q Programmen? COVID hat viele Menschen wachgerüttelt. Die Lockdowns haben ihnen Raum und Zeit zum Nachdenken gegeben. Gesundheit ist kollektiv auf globaler Ebene in den Mittelpunkt gerückt. Viele suchen nach Wissen und Wegen ihre Gesundheit zu fördern und zu stärken. Die Vitalitätsprogramme von ÁYIO-Q haben sich hierbei als gute Begleiter erwiesen. 88% der Teilnehmer unterschiedlichster Altersklassen bewerten ihren geistigen & körperlichen Zustand nach zwölf Wochen besser, als vor Beginn des ÁYIO-Q Programms.

Die Teilnehmer erhalten umfangreiche und leicht in die Praxis umsetzbare Anleitungen. Sie basieren auf antikem griechischen Gesundheits- und Weisheitswissen, gepaart mit neusten Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft. Sie sind für jeden geeignet, der aktiv nach geistiger und körperlicher Gesundheit strebt.

Auf der Homepage des Unternehmens unter www.ayio-q.com können Interessierte kostenlos einen aussagekräftigen Test durchführen. Er gibt Auskunft über den Stand an Lebensenergie und welche Maßnahmen zu dessen Steigerung zu Verfügung stehen, so dass die Selbstheilungskräfte ihre Arbeit verrichten können.

Über ÁYIO-Q Zentrum der Vitalität

Das in Bulgarien inmitten berühmter antiker Heilbäder ansässige und unter deutscher Leitung stehende ÁYIO-Q Zentrum für Vitalität wird aus allen Fernen von Menschen mit den unterschiedlichsten geistigen und körperlichen Beschwerden aufgesucht. Bereits in der Antike waren die Heilbäder rund um Burgas an der Schwarzmeerküste bei den Griechen als Thermopolis und bei den Römern als Aquae Calidae bekannt und wegen ihren nachgesagten Heilwirkungen aus aller Ferne gern besucht. Die Mineralbäder liegen inmitten eines großräumigen Landschaftsparks am Südhang des Balkangebirges und sind ein balneologischer Kurort von nationaler Bedeutung. Das Mineralwasser hat eine Temperatur von 41 °C, dem ausgezeichnete Trink- und Geschmacksqualitäten zugesprochen wird.

ÁYIO-Q hat als Antwort auf die COVID-Reisebeschränkungen umfangreiche Online-Programme entwickelt. Die Teilnehmern erhalten leicht umsetzbare Anleitungen, angereichert mit Wissen der antiken Vitalitäts- und Weisheitslehre, welche mit neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen gepaart wird. Zielsetzung der Online-Programme ist die Revitalisierung von Körper und Geist und können bequem innerhalb der eigenen vier Wände umgesetzt werden. Die Wissbegierde nach antikem griechischen Wissen ist erstaunlich hoch.

Weitere Informationen unter https://www.ayio-q.com/ und https://www.youtube.com/watch?v=2vOz8LPwQKk

Original-Content von: 4-Europe Ltd. Co KG, übermittelt durch news aktuell