Cobre del Mayo, S.A. de C.V.

Cobre del Mayo, S.A. de C.V. gibt die vorläufigen Ergebnisse des Umtauschangebots und der Einholung von Zustimmungen sowie die Verlängerung des vorzeitigen Rückkaufs bekannt

Mexico City (ots/PRNewswire)

Cobre del Mayo, S.A. de C.V. ("Cobre del Mayo") gibt heute bekannt, dass es einen Gesamtnennbetrag von 119.533.779 USD für seiner Senior Secured PIK-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021 (ISIN: XS1354863612 und XS1354862564; Common Codes: 135486361 und 135486256) (die "bestehenden Schuldverschreibungen") zum Umtausch entgegengenommen hat. Das entspricht etwa 95,45 % des ausstehenden Kapitalbetrags in Höhe von insgesamt 125.228.986 USD seiner bestehenden Schuldverschreibungen, die am 23. April 2021 um 17:00 Uhr, New York City-Zeit, gültig ausgeschrieben und nicht wirksam zurückgezogen wurden (Zeitpunkt und Datum, der "vorzeitige Rückgabetermin") im Rahmen des zuvor angekündigten Angebots der Gesellschaft an berechtigte Inhaber, das nachstehend beschrieben ist (das "Umtauschangebot"), alle ausstehenden bestehenden Schuldverschreibungen auszutauschen.

Darüber hinaus gibt Cobre del Mayo heute bekannt, dass die Gesellschaft die Frist für die vorzeitige Rückgabe nach dem vorzeitigen Rückgabetermin, jedoch bis zum 7. Mai 2021, 23:59 Uhr, New Yorker Zeit (Zeitpunkt und Datum und deren Verlängerung, der "Ablauftermin"), verlängert hat. Diese Frist kann von Cobre del Mayo nach eigenem Ermessen verlängert oder früher beendet werden.

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um die Pressemitteilung zu lesen, die die vorläufigen Ergebnisse des Umtauschangebots und die Verlängerung des vorzeitigen Rückkaufs zusammenfasst. Die im Rahmen des Umtauschangebots angebotenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und werden gemäß den geltenden Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des Acts angeboten.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-preliminary-results-of-its-exchange-offer-and-consent-solicitation-and-extension-of-the-early-tender-consideration-301276322.html

Die Pressemitteilung ist auch über die Website www.cobredelmayo.com verfügbar.

Original-Content von: Cobre del Mayo, S.A. de C.V., übermittelt durch news aktuell