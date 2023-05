UBM Development AG

Martin Löcker legt sein Vorstandsmandat bei UBM Development AG nieder

Wien (ots)

Dipl.-Ing. Martin Löcker, Mitglied des Vorstands und COO des Unternehmens informierte den Aufsichtsrat, dass er mit 30.06.2023 sein Vorstandsmandat vorzeitig beenden wird.

Die Beendigung erfolgt im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, den Vorstandskollegen und den Kernaktionären. Martin Löcker erklärt: „Nach 14 unglaublich spannenden Jahren in der Funktion als Vorstand für Development und Technik in der UBM, werde ich ein neues Kapitel in meinem Berufsleben aufschlagen und freue mich, neue Herausforderungen annehmen zu können. Ich bin stolz und dankbar für das, was wir gemeinsam in der UBM in den 14 Jahren bewegt und erreicht haben. Mein Herzblut steckt in der UBM.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Karl Heinz Strauss, bedankt sich im Namen des Aufsichtsrats und der Gesellschaft mit den Worten: „Wir danken Martin für seinen Einsatz und seine Leistung beim Aufbau der UBM bis heute. Wir bedauern seine Entscheidung, wünschen ihm aber auf seinem neuen Weg alles Gute.“

Interimistisch werden die Aufgaben von Martin Löcker von einem mehrköpfigen Direktorium übernommen. Der Vorstand der UBM Development AG wird damit ab 01.07.2023 aus 3 Mitgliedern bestehen: Thomas G. Winkler, Vorstandsvorsitzender und CEO, Patric Thate als CFO und Martina Maly-Gärtner, COO.

