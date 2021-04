Key Way Group Ltd

CAPEX.com intensiviert seine Partnerschaft mit Praxis Cashier und verbessert damit die Zahlungsmöglichkeiten

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire)

Der globale Fintech-Broker CAPEX.com und der Smart-Cashier-Technologieanbieter Praxis Cashier vertiefen ihre Zusammenarbeit im Bereich direkter Zahlungsintegrationslösungen

Das Broker-Unternehmen wird die PCI1-konforme Smart-Cashier-Software von Praxis nutzen, wodurch ein direkter Zugang zur Zahlungsanbindung an führende Finanzinstitute und Zahlungsportale ermöglicht wird.

Zugang zu einem riesigen Zahlungsnetzwerk

Praxis stellt eine intelligente Cashier-Software zur Verfügung, wodurch der Zugang zu über 350 Zahlungsdienstleistern und mehr als 1.000 alternativen Zahlungsmethoden ermöglicht wird. Dies erlaubt es CAPEX.com, die für seine Kunden günstigsten Einzahlungsmethoden auszuwählen, was vom jeweiligen Wohnsitz abhängig ist.

"CAPEX.com ist ein echtes Highlight für das Kundenportfolio von Praxis," sagte Amit Klatchko, Gründer und Direktor bei Praxis. "Ihr Team ist professionell, zuvorkommend und bereit, an dem gemeinsamen Wachstum mitzuarbeiten. Es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie unsere Freunde von CAPEX.com zusätzliche Lizenzen erwerben und ihre globale Reichweite ausbauen. Wir freuen uns darauf, unsere Zeit und Ressourcen einzubringen und ein Teil ihrer Erfolgsgeschichte zu sein."

CAPEX.com - ermöglicht es Menschen, ihre Investitionen zu optimieren

CAPEX.com zeichnet sich durch ein umfangreiches Angebot von über 2.100 Finanzinstrumenten aus. Durch die Fokussierung auf Sicherheit, Bildung und High-End-Technologie verfügt der Broker über preisgekrönte Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Trading-Erfahrungen selbst zu steuern.

Wasim Zayed, Geschäftsführer bei Key Way Investments Ltd, dem Unternehmen, das CAPEX.com unter der CySEC Zulassung betreibt, erklärte:

"CAPEX.com entwickeln und verfeinern unsere Dienstleistungen, um den Handel zugänglicher und schneller zu machen. Wir bieten umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Bildung, personalisierte Trainings- und Lernmaterialien, Zugang zu den wichtigsten Markttools und eine sichere Umgebung, in der die Kunden ihre Investitionen abwickeln können.

"Mit Praxis Cashier gehen wir bei unseren Sicherheitsstandards noch einen Schritt weiter. Nun haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden innovative und verschiedene hochsichere Zahlungslösungen anzubieten. Wir freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit mit Praxis!"

Über CAPEX.com

CAPEX.com ist eine führende globale Handelsplattform, die ihren Nutzern Fachwissen, Tools und Ressourcen zur Verfügung stellt, um einem weltweiten Publikum die Märkte zugänglich zu machen und ein maßgeschneidertes Handelserlebnis zu bieten. Seine professionellen Handelsplattformen, die zuverlässige technologische Infrastruktur und die transparenten Handelsbedingungen haben das Unternehmen zu einem der angesehensten Broker auf der internationalen Bühne gemacht.

Mit globaler Präsenz und regionaler Expertise verfügt CAPEX.com über Zulassungen der Cyprus Securities and Exchange Commission, der Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority und der Financial Sector Conduct Authority in Südafrika.

Besuchen Sie www.capex.com und folgen Twitter,LinkedIn,Facebook, Instagram.

Original-Content von: Key Way Group Ltd, übermittelt durch news aktuell