The Digital Cooperation Organization (DCO)

Organisation für digitale Zusammenarbeit treibt globale Diskussion über digitalen Wohlstand für alle bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2022 voran

New York (ots/PRNewswire)

Die Digital Cooperation Organization (DCO) nahm an der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) in New York teil, um die Zusammenarbeit zwischen den Nationen im Bereich der digitalen Wirtschaft zu fördern und digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen. DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya führte bilaterale Gespräche und nahm an Veranstaltungen während der UNGA teil.

Das DCO war Gastgeber eines hochrangigen Runden Tisches in New York, an dem Vertreter der DCO-Mitgliedstaaten, S.E. Ahmad Hanandeh, Minister für digitale Wirtschaft und Unternehmertum, Jordanien; Maria-Francesca Spatolisano, stellvertretende Generalsekretärin für politische Koordinierung und agenturübergreifende Angelegenheiten, Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten (UNDESA); Jonathan H. Adashek, Chief Communications Officer und Senior Vice President, Marketing und Kommunikation, IBM; sowie hochrangige Beamte mehrerer UN-Organisationen.

Deemah AlYahya, Generalsekretärin des DCO, kommentierte die Teilnahme des DCO mit den Worten: „Die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Beseitigung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und die Förderung der Nachhaltigkeit sind globale wirtschaftliche Herausforderungen, die in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung beschrieben werden. Diese globalen Herausforderungen können nur durch multilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation und neue Technologien und vor allem durch die Entwicklung innovationsfreundlicher rechtlicher Rahmenbedingungen bewältigt werden." Die DCO bietet eine Plattform für die multilaterale Zusammenarbeit mehrerer Interessengruppen, die es ermöglicht, eine lebendige, nachhaltige und vor allem integrative digitale Wirtschaft zu fördern

Deema AlYahya traf sich mit Dr. Amandeep Singh Gill, dem Technologiebeauftragten des UN-Generalsekretärs, und Maria-Francesca Spatolisano, um die Abstimmung der DCO mit dem Fahrplan des UN-Generalsekretärs für die digitale Zusammenarbeit zu besprechen.

Der Generalsekretär hielt eine Reihe von bilateralen Treffen mit Ministern, NROs und führenden Vertretern des Privatsektors ab, darunter auch S.E. Nele Leosk, Beigeordnete Botschafterin für digitale Angelegenheiten, Außenministerium von Estland; S.E. Paula Ingabire, Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie und Innovation, Ruanda; S.E. Dr. Abul Kalam Abdul Momen, Minister für auswärtige Angelegenheiten, Volksrepublik Bangladesch; Hon. Kyriacos Kokkinos, Stellvertretender Minister des Präsidenten für Forschung, Innovation und Digitalpolitik, Republik Zypern; S.E. Mohammed Thamer Al-Kaabi, Minister für Verkehr und Telekommunikation, Königreich Bahrain; S.E. Ivan John Uy, Sekretär des Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologie (DICT), Republik der Philippinen; S.E. Bilawal Bhutto Zardari, Minister für auswärtige Angelegenheiten der Islamischen Republik Pakistan, und S.E. Amb. Hissein Ibrahim Taha, Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

Generalsekretär AlYahya hatte mehrere Treffen mit Führungskräften der Digital Impact Alliance (DIAL) bei der Stiftung der Vereinten Nationen, der NVIDIA Corporation und dem Global Partnerships Forum.

