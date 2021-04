Taiwan Fluid Power Association

Taiwans Vertreter der Fluidtechnik-Industrie treffen sich auf der HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition

Türöffner für Chancen im Zeitalter der Industrie 4.0

Taiwans Maschinenbauindustrie ist international anerkannt, mit einem jährlichen Exportvolumen von etwa 5 Billionen TWD (ca. 175,8 Mrd. USD). In den letzten Jahren hat die Branche ihren Absatz mit intelligenten Fertigungslösungen im Ausland ausgebaut. Die Fluidtechnik, als ein wichtiges Upstream-Segment der Maschinenbaubranche, hat ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert, wobei in Taiwans Hightech-Industrien, vor allem in den Segmenten Halbleiter und Präzisionsmaschinen, Anpassungen vorgenommen wurden. Trotz der weltweiten Pandemie wollen die führenden Vertreter der Branche auf der HANNOVER MESSE unter dem Motto "Digital Edition" verschiedene Möglichkeiten des digitalen Marketings nutzen und ihren Bekanntheitsgrad auf dem globalen Parkett weiter steigern.

Die Taiwan Fluid Power Association vereint 11 führende Unternehmen der taiwanesischen Fluidtechnik-Industrie, die gemeinsam ihr neuestes Angebot an pneumatischen und hydraulischen Komponenten sowie Komponenten für Fluidtechnik-Maschinen ausstellen. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Industrietrends legen diese Ausstellungsobjekte den Schwerpunkt auf intelligente Fertigung und hohe Leistung. Die Produktpalette findet in vielen High-Tech-Branchen Anwendung, darunter Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, Werkzeugmaschinen und Elektrofahrzeuge sowie in der Textilmaschinen- und Petrochemiebranche, und bietet Anlagenbauern auf der ganzen Welt zukunftsweisende Lösungen für Energiekomponenten. Geben Sie "SL2e", den exklusiven CODE der Taiwan Fluid Power Association ein, um die Registrierung abzuschließen und die Messe kostenlos zu besuchen (https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration/).

ANSON Hydraulics Industrial ist ein erfahrener Hersteller von Hydraulikpumpen und -aggregaten. Neben der Vertretung der fortschrittlichsten CNC-Profilschleifmaschinen aus Japan hat das Unternehmen immer wieder technische Durchbrüche erzielt, wie z.B. die selbsteinstellende Qualitätskontrolle der Bearbeitungsgenauigkeit von Teilen bei der Entwicklung neuer Produkte. Die Philosophie von Anson Hydraulics Industrial ist eine strenge Qualitätskontrolle, bei der jedes Produkt vor dem Verlassen des Werks einer detaillierten Prozesskontrolle unterzogen wird, um sicherzustellen, dass die Qualität den anspruchsvollsten Standards entspricht.

CHANTO beschäftigt sich seit Jahren mit der Herstellung von Komponenten wie Pneumatikzylindern, Luftgreifern, Magnetventilen und FRL-Kombinationsgeräten und bietet gleichzeitig ein umfassendes Angebot an Lösungen für die Fluidtechnik-Industrie. Neben den ISO-, Dun & Bradstreet-, RoHS- und CE-Zertifizierungen sind die meisten Produkte des Unternehmens mit den Spezifikationen der großen japanischen und europäischen Hersteller kompatibel. CHANTO verfügt über eine etablierte Produktpalette und ein dichtes Vertriebsnetz. Dabei hält sich CHANTO an das Unternehmensmantra "Beste Qualität, Wertschöpfung und kundenspezifischer Service", das in jedem Arbeitsschritt von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung, Montage und Prüfung bis hin zum Kundendienst umgesetzt wird.

CHENG MAO Precision Sealing ist ein Komplettanbieter, der alle Prozesse vom Produktdesign, über Produktzeichnung, Formenherstellung sowie Gummimischung und dynamischer Musterprüfung bis hin zum fertigen Produkt abdeckt. Das Unternehmen verwendet auch CNC-Drehmaschinen. CHENG MAO hat zur Optimierung der Produktqualität seine Beschäftigten in der Produktion in den neuesten Verfahren und Technologien geschult. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von CHENG MAO nutzt bei ihrer Arbeit die führenden Anwendungen - darunter Cadkey, Cadkey Solids und Fastsurf - in Verbindung mit der CNC-Software Surfcam und Mastercam, um Produkte für Kunden zu entwerfen.

C-JAC Industrial Co., Ltd. ist ein auf hydraulische Stoßdämpfer, Präzisions-Geschwindigkeitsregler, Zwei-Wege-Dämpfer und Luftdruck-Pilot-Rückschlagventile spezialisierter Hersteller, der sich auf eine breite Palette von Verifizierungsinstrumenten und -ausrüstungen sowie zahlreiche Patente stützt. Das Unternehmen reagiert umgehend auf Marktanforderungen und hat die Genauigkeit und Pünktlichkeit jedes Schrittes bis zur Marktreife vom Konzept über den Prototyp, die Produktion und die Inspektion bis hin zu Zertifizierungsprojekten verbessert, um die vielfältigen Anforderungen seiner Kundschaft zu erfüllen. C-JAC Industrial Co., Ltd. begründet die Auszeichnung als designierter Partner mehrerer globaler Kunden vor allem mit der langjährigen Erfahrung und den Einblicken in die Marktbedürfnisse sowie mit dem unbeugsamen Willen, sich allen Herausforderungen zu stellen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

COSTAR MACHINERY CO., LTD. Enterprise verfügt über Fertigungsstätten in Taiwan und Thailand, die Hydraulikzylinderrohre, Hydraulikkreisrohre, Kolbenstangen und warmgefertigte Zylinderrohre produzieren. Das ASR ISO 9001-zertifizierte Unternehmen liefert COSTAR Produkte, die internationalen Standards entsprechen, und arbeitet mit Kunden zusammen, um eine Zertifizierung durch Dritte zu ermöglichen. Die Produktpalette des Unternehmens richtet sich preislich an Kunden aus dem mittleren und gehobenen Segment und erfüllt gleichzeitig alle Anforderungen der umfassenden Prüfprozesse in Europa und den USA. COSTAR bietet unterschiedliche Dienstleistungen an und ist offen für die Möglichkeit, als Form der gegenseitigen Zusammenarbeit gemeinsam mit Kunden in neue Produktionspläne zu investieren.

DEES Hydraulic Industrial ist ein kompetenter Hersteller von Hydraulikpressen. Die Anlagen des Unternehmens können für Produktionsprozesse wie Blechformung und Thermoformung von Verbundwerkstoffen sowie in der Autoteile-, Luft- und Raumfahrt- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Als langjähriger Partner mehrerer bedeutender Kunden weltweit hat Dees Hydraulic Industrial nicht nur ISO9001- und CE-Zertifizierungen erhalten, sondern auch kundenspezifische Technologien auf der Grundlage von Forschung und Entwicklung und jahrelanger technischer Erfahrung entwickelt und implementiert, um durch internationale Zusammenarbeit und Austausch die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Kunden weltweit zu erfüllen.

GOLDEN ASIA Industrial hat sich auf die Produktion von nahtlos gezogenen Stahlrohren für pneumatische und hydraulische Zylinder, Kolbenstangen (Chromstangen), Führungsstangen für automatisierte Maschinen, Edelstahlrohre, Edelstahlwellen und nahtlose Aluminiumrohre hauptsächlich für Pneumatik-, Hydraulik- und andere Arten von Schwerlastgeräten spezialisiert. Die konstant hohe Qualität der Rohstoffe des Unternehmens dient als Garant für die führende Marktposition des Unternehmens. In Bezug auf die Technologie hat Golden Asia Industrial ein Patent für seine eigene Beschichtungstechnologie erhalten und darüber hinaus eine intelligente Produktion in allen Prozessen implementiert, was dazu geführt hat, dass das Unternehmen fast 1.000 Konkurrenten in der Branche übertrifft und langfristige Partner gewinnt, die von großen internationalen Herstellern nominiert werden.

Zu den Haupterzeugnissen von K. JOVE Component Industrial gehören pneumatische und hydraulische Komponenten sowie Steuerungssysteme. Durch modernste Technologien und Prozesse bietet das Unternehmen intelligente Energiesparlösungen. K. Jove hat sich der konsequenten Verbesserung traditioneller und der Entwicklung neuer Produkte verschrieben und verfügt derzeit über mehrere patentierte Produkte in der Massenproduktion. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen derzeit im Durchschnitt etwa 10.000 Komponenten pro Tag, die an Kunden auf der ganzen Welt geliefert werden, und ist in der Lage, Massenproduktionsanlagen für die automatisierte Produktion herzustellen, die auf die Bedürfnisse von High-End-Herstellern zugeschnitten sind.

PETSEALS Industries ist auf die Entwicklung und Herstellung verschiedenster Dichtungen für spezielle und anspruchsvolle Anwendungen spezialisiert und verfügt über eine umfassende Produktpalette, die die strengen Anforderungen der etablierten Märkte in Europa, den USA und Japan erfüllt. Die Pressestelle von Petseals erklärte, dass das Material, aus dem ein Öldichtring hergestellt wird, ein entscheidender Faktor für dessen Leistung ist. Daher wählt das Unternehmen nur Materialien aus, die die REACH- und RoHS-Vorschriften vollständig erfüllen. Die Fachleute des Unternehmens entwickeln Rezepturen von Materialien, die aus Europa und den USA importiert werden, und haben eine globale Materialdatenbank erstellt.

SHAN HUA Plastic Industrial fertigt vorwiegend Pneumatik-Rohre und -Schläuche und ist bekannt für seine Qualitätsprüfung, die hohe Standards erfüllt, sowie für seinen After-Sales-Service in Echtzeit. Jeder individuelle Fertigungsschritt in den Werken von Shan Hua wurde getestet und entspricht nachgewiesenermaßen den höchsten Standards, einschließlich ISO9001 sowie ROHS und REACH. Das oberste Ziel ist die Erfüllung der Kundenbedürfnisse. Shan Hua ist in der Lage, die Produktproduktion und -entwicklung, den Versand und die Logistik sowie den Echtzeit After-Sales-Service anzupassen und Beratungsdienste anzubieten, um die hochgesteckten Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

TAKKEN ist ein Pionier im Bereich professioneller Hydraulikzylinder und der Systemintegration in Taiwans Fluidtechnik-Sektor. Die Konstruktionsabteilung des Unternehmens ist in der Lage, Hydraulikzylinder unter verschiedenen Umgebungsparametern zu konzipieren, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen gewährleistet eine stabile Produktqualität und eine lange Lebensdauer sowie einen After-Sales-Service, die den Kunden die langlebigsten Sicherheiten bieten. Wie Takken mitteilte, muss das Unternehmen angesichts des harten Wettbewerbs auf dem Weltmarkt seine Forschungs- und Entwicklungsdynamik weiter steigern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Die seit nunmehr 30 Jahren bestehende Taiwan Fluid Power Association ist eine Non-Profit-Organisation, die von Branchenvertretern in Taiwan gegründet wurde. Vor dem Hintergrund des überproportionalen Einflusses von COVID-19 auf den internationalen Handel fördert der Verband die Bestrebungen der Hersteller in der Branche, den intelligenten Wandel zu beschleunigen und eine energieeffiziente Fertigung einzuführen sowie digitale Marketingstrategien zu entwickeln, die das internationale Ansehen der Unternehmen stärken. Der Schritt zeigt die Entschlossenheit der taiwanesischen Hersteller, trotz der Hindernisse, offensiv auf dem globalen Markt aufzutreten.

