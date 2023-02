Quixant

Quixant bringt die QMAX-Gaming-Plattform auf den Markt, den leistungsstärksten und funktionsreichsten PC der Gaming-Branche.

Quixant freut sich, die Markteinführung seiner marktführenden QMAX-Gaming-Hardware-Plattform bekannt zu geben, die für hochauflösende Inhalte, flüssiges Gameplay und das ultimative Spielerlebnis entwickelt wurde.

Die neue Plattform wird von Intel® angetrieben und bietet eine außergewöhnliche Grafikprozessor-Leistung. Sie ist mit oder ohne dGPU erhältlich, sodass Kunden ihre Hardware-Leistung durch Hinzufügen der Grafikkarte ihrer Wahl steigern können.

Sie ist in hohem Maße anpassbar und erfüllt die Anforderungen aller wichtigen globalen Gaming-Zuständigkeitsbereiche, einschließlich GLI-11. Sie wird standardmäßig mit den spieloptimierenden Softwarelösungen von Quixant ausgeliefert, die die Entwicklung und Bereitstellung von Spielen optimieren und es den Kunden ermöglichen, sich auf die Entwicklung von Inhalten zu konzentrieren, ohne sich um die gesetzlichen Anforderungen kümmern zu müssen.

Duncan Faithfull, EVP und CCO bei Quixant, erklärte zur Markteinführung: „Wir meinen, dass der Fokus unserer Kunden auf den Inhalten liegen sollte und nicht auf der Entwicklung von Hardwarelösungen, die diese Inhalte ermöglichen. Sie benötigen die Freiheit, Inhalte in der Gewissheit zu entwickeln, dass ihre Lösung zuverlässig und so leistungsfähig ist, wie es ihre Vorstellungskraft erfordert. Deswegen hat Quixant IQ, IQON und QMAX entwickelt, eine Reihe von Gaming-PCs, die je nach Budget, Markt und Produktanforderungen maximale Leistung bieten. Der neue QMAX ist unsere bisher leistungsstärkste und funktionsreichste Plattform, mit der unsere Kunden bis an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft vordringen können."

Duncan fuhr fort: „Während die Entwicklung spezieller, bahnbrechender Technologien das Kernstück des Quixant-Angebots ist, sind Partnerschaften ebenso wichtig – es liegt in unserer Verantwortung, unsere Kunden zu unterstützen, um sicherzustellen, dass sie das Beste aus ihren Quixant-Produkten herausholen. Unser Team ist immer zur Stelle, um den Kunden zu ermöglichen, das Potenzial ihrer QMAX-Plattform zu maximieren, sodass sie sich auf die Aspekte konzentrieren können, die es ihnen ermöglichen, dem Spiel einen Schritt voraus zu sein."

Er schloss: „Nach der Einführung von Quantum und Qinetic, unseren modularen Spiel- und Sportwettenautomaten, haben wir die Notwendigkeit erkannt, unsere Softwarelösungen zu erweitern, um unsere Kunden weiter zu unterstützen. Wir bieten nun eine umfassende Suite von Software- und Integrationslösungen an, die es den Spieleentwicklern ermöglichen, sich auf die Entwicklung des ultimativen Spielinhalts und Spielerlebnisses zu konzentrieren, sowie die Verwaltung des Gehäuses, in dem das Spiel untergebracht ist, und eine Reihe von Integrationslösungen zu ermöglichen. Wir würden dies gerne mit Spieleherstellern besprechen, die ihre Inhalte verbessern und die Zeit bis zur Markteinführung ihrer Gehäuse verkürzen möchten."

