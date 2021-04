GreenBroz Inc.

Rise-N-Sort: GreenBroz bringt branchenweit erste Nachernte-Sortiermaschine für Cannabis auf den Markt

Las Vegas (ots/PRNewswire)

GreenBroz Inc., der in den USA ansässige, branchenführende Entwickler von Nachernte-Verarbeitungstechnologie für Cannabis, hat heute die Einführung seines Rise-N-Sort-Systems bekannt gegeben. Dieses leistungsstarke, vollständig integrierte System kombiniert Aufstiegsförderband, Präzisionssortierer und Sortiertisch, sodass die Bewegung und Trennung des Produkts in unterschiedliche Größengruppen effizient in einer Anlage kombiniert werden. Das dreiteilige System ermöglicht eine Verarbeitung von 6 Pfund pro Minute, was im Vergleich zu den 2 Pfund pro Minute, die bei der Handverarbeitung möglich sind, einen deutlichen Gewinn darstellt.

"Unsere Angebote sind mehr als nur Lösungen; sie bringen unsere Kunden auf Wachstumskurs", erklärte Cullen Raichart, Gründer und CEO von GreenBroz Inc. "Wir freuen uns riesig, eine speziell für die Branche konzipierte Lösung anbieten zu können, die die Qualität des Produkts durch den Schutz der empfindlichen Trichome beibehält und gleichzeitig den Durchsatz erheblich steigert."

Dieses einzigartige System arbeitet sanft und vibrationsfrei und ist aus Edelstahl in Lebensmittelqualität, chirurgischem Stahl, Polyurethan und Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMW) gefertigt, so dass das Produkt so frisch wie möglich bleibt. Die Berührungspunkte durch Mitarbeiter werden so weit wie möglich reduziert, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Konsistenz des Endprodukts sichergestellt wird.

Die wichtigsten Funktionen des Systems:

- Der digitale HMI-Touchscreen ermöglicht die Geschwindigkeitsregelung beim Zuführen und Sortieren. - Hergestellt aus lebensmittelechten Materialien. - Das gesamte System kann abgewaschen werden, einschließlich der Motoren. - Alle Komponenten können an internationale Leistungsanforderungen angepasst werden.

Das System ist modular aufgebaut. Es kann mit dem Model M-Trockentrimmer von GreenBroz kombiniert werden und ergibt so eine vollständige End-to-End-Lösung, die das Rohprodukt zuschneidet und verpackt.

"Das elegante Design und die Effizienz, die wir mit diesem System bieten können, ist ein direktes Ergebnis der Kreativität und der Leistungsbereitschaft unseres Ingenieurteams und wäre ohne unser hochmodernes, hauseigenes Designlabor mit vollständigen Rapid-Prototyping-Funktionen nicht möglich gewesen", erklärte Kevin Bower, leitender Ingenieur bei GreenBroz.

Informationen zu GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. bietet branchenführende automatisierte Erntelösungen für die legale Cannabis-Industrie. GreenBroz ist ein Unternehmen im Besitz von Veteranen und hat sich feiner amerikanischer Handwerkskunst, erstklassiger Maschinentechnik und außergewöhnlichem Kundenservice verschrieben. GreenBroz hilft kleinen, mittleren und großen Anbaubetrieben, ihre eigene Version des amerikanischen Traums zu erreichen. Alle GreenBroz-Geräte werden in der Produktionsstätte in Las Vegas in den USA hergestellt. Dank seiner Handelspartner auf vier Kontinenten macht es GreenBroz ganz einfach, Ihren Bedarf an Erntemaschinen zu decken. Weitere Informationen finden Sie auf GreenBroz.com.

Original-Content von: GreenBroz Inc., übermittelt durch news aktuell