Africa GreenTec verlegt Produktion & Technik in den Senegal und baut eigene Ausbildungsakademie auf

Als Pionier für solare Mini-Grids auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt, projektiert und baut Africa GreenTec seit 2016 eigene ImpactSites, nachhaltige und holistische Energielösungen. Dadurch werden im Globalen Süden ganze Dorfgemeinschaften mit Strom, Kühlketten, Internet, Wasserpumpen und Trinkwasser versorgt - alles autark und ausschließlich durch Solarenergie betrieben. Der Senegal ist nicht nur das vierte Land, in dem Africa GreenTec operiert, sondern durch seine strategisch günstige Lage am Atlantik wird es in Zukunft eine wichtige Rolle für das Sozialunternehmen spielen. Die Hauptstadt Dakar wird als neues Hauptquartier von Africa GreenTec für Afrika ausgebaut. Torsten Schreiber, Gründer und Vorstand von Africa GreenTec: "Wir sind sehr stolz, dass wir mit der Verlagerung der Produktion von Deutschland nach Afrika auch hoch qualifizierte Arbeitsplätze in Afrika schaffen und die gesamte Wertschöpfungskette vor Ort abbilden." Im Senegal in der Region Ndiob nimmt Africa GreenTec aktuell den ersten Solartainer® in Betrieb und versorgt in der ersten Phase 120 Haushalte sowie zahlreiche Kleinunternehmer und öffentliche Einrichtungen mit sauberem Strom. Insgesamt sollen 50 senegalesische Dörfer mit einem Solartainer ausgestattet werden. Auch eine Ausbildungsakademie und die gesamte Produktion, Logistik sowie Operation & Maintenance sollen künftig im Senegal stattfinden. Die neue Produktionsstätte soll insbesondere die Solartainer und Cooltainer für den gesamten afrikanischen Markt herstellen. Der Schwerpunkt der Akademie wird auf der Ausbildung von Produktions- und Elektrofachkräften liegen. Seit der Gründung von Africa GreenTec 2016 sind bereits 80 Techniker in Mali und Niger ausgebildet und angestellt, die mit der Instandhaltung und Wartung der Standorte betraut sind. Africa GreenTec möchte mit der Akademie nun noch mehr jungen Menschen Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung geben. Die Akademie wird auch Studenten, die nicht bei Africa GreenTec arbeiten, zugänglich gemacht. Die Standortverlegung ist für das wachsende Unternehmen ein wichtiger und konsequenter Schritt, um die Menschen im Globalen Süden zu mehr Wachstum und Selbstbestimmung zu befähigen. Prof. Dr. Wolfgang Rams, Finanzvorstand des Unternehmens und Wirtschaftsprofessor, sagt dazu: "Die Wertschöpfungskette vieler Unternehmen liegt meistens nicht in Afrika. Wir möchten diese Problematik in unserem Unternehmen verändern und haben uns deshalb entschieden, unseren Unternehmensschwerpunkt mit Produktion und Operations nach Westafrika zu verlegen. Dies kann eine wirtschaftliche Wachstumskurve in Gang setzen, von der sowohl die Dorfgemeinschaften in Subsahara-Afrika als auch unsere Investoren enorm profitieren werden." Insgesamt wird für den Mini-Grid Markt der Zubau von ca. 200.000 Standorten mit einem Investitionsvolumen von 200 Milliarden Euro bis 2030 vorhergesagt (Quelle: Weltbank 2019). Africa GreenTec plant, mindestens 500 eigene Standorte in den nächsten Jahren aufzubauen.

