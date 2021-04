TreviPay

Digital River erweitert branchenführende Zahlungsoptionen mit TreviPay

Overland Park, Kansas (ots/PRNewswire)

Weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen automatisiert und entwickelt mit TreviPay ein verbraucherähnliches Einkaufserlebnis für B2B-Käufer weiter

TreviPay, ein weltweit vertretenes Unternehmen für Business-to-Business-Zahlungen, gab heute die Einführung seiner Zahlungslösung mit Digital River bekannt, einem erfahrenen internationalen Commerce Enabler für etablierte und schnell wachsende Markenhersteller. Die Technologie wird es Digital River ermöglichen, die Automatisierung weiter voranzutreiben und ein verbraucherähnliches Einkaufserlebnis für seine B2B-Kunden zu entwickeln, sodass diese ihr Geschäft schnell auf globaler Ebene skalieren können.

"Digital River ist immer auf der Suche nach neuen und innovativen Zahlungsmethoden für unsere weltweiten Services für den E-Commerce, um Unternehmen bei der Skalierung in Märkten auf der ganzen Welt zu unterstützen", sagte Eric Christensen, Chief Payments Officer bei Digital River. "Angesichts der globalen Präsenz von TreviPay und der Fähigkeit, Reibungspunkte im Kaufprozess zu beseitigen, war es klar, dass sie eine natürliche Ergänzung sind, um unsere B2B-Kunden bei der Kundenbindung zu unterstützen."

TreviPay bringt den Kunden von Digital River einen starken Wettbewerbsvorteil im Bereich der B2B-Lösungen und bietet eine erstklassige, skalierbare, White-Label-Zahlungslösung, die die Verlängerung der Nettozahlungsbedingungen und die Rechnungsstellung an der Kasse in ihren E-Commerce-Shops ermöglicht. Mit TreviPay erhalten B2B-Käufer ein rationalisiertes, verbraucherähnliches Einkaufserlebnis, das die für den geschäftlichen Einkauf typischen Reibungspunkte beseitigt und die Kundentreue und Wiederholungskäufe fördert.

"Die umfangreiche Software-Suite und das Partner-Ökosystem von Digital River sind ein Beweis für ihre Marktführerschaft und ihren innovativen Ansatz im Bereich der B2B-Marktplätze", sagt Inez Berkhof-Hollander, Vice President EMEA bei TreviPay. "TreviPay kann mit dem kontinuierlichen Wachstum von Digital River mitwachsen und die Technologie wird uns auch helfen, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue zu pflegen."

Informationen zu TreviPay

TreviPay ist ein weltweit vertretenes B2B-Zahlungsunternehmen. Im Auftrag seiner Kunden in mehr als 27 Ländern verarbeitet das Unternehmen jährlich 6 Milliarden US-Dollar an Transaktionen in 18 Währungen. Wir haben uns auf das Zahlungs- und Kreditmanagement für B2B-Unternehmen auf der ganzen Welt spezialisiert und schaffen die Voraussetzungen für die Zukunft des Omni-Channel-B2B-Zahlungsverkehrs, indem wir die Zahlungsverbindungen verlängern, die Rechnungsstellung abwickeln und das Inkasso verwalten. Weitere Informationen über TreviPay finden Sie unter TreviPay.com.

Informationen zu Digital River

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung beherrscht Digital River den globalen Handel in all seinen Facetten. Etablierte und schnell wachsende Markenhersteller setzen beim Direktverkauf an ihre Kunden auf unsere flexiblen, API-basierten Lösungen, egal ob die Kunden nebenan oder am anderen Ende der Welt sind. Unsere modulare Plattform, unser globales Know-how und unser fortschrittliches Partnerökosystem ermöglichen es Marken, sich auf die Schaffung nahtloser Einkaufserlebnisse zu konzentrieren. Wir arbeiten hinter den Kulissen und kümmern uns um die Bestellungsverwaltung und -abwicklung, Zahlungsbearbeitung sowie Betrugsbekämpfung und schützen Ihr Unternehmen weltweit vor steuerlichen und regulatorischen Risiken. Markenhersteller profitieren von unseren Global Seller Services, die ihnen dabei helfen, ihre Expansion rund um den Globus zu beschleunigen, ihren Umsatz zu steigern und ihr Geschäft vor Risiken zu schützen.

Digital River hat seinen Hauptsitz in Minneapolis. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Asien, Europa und Südamerika. Weitere Informationen finden Sie unter DigitalRiver.com.

