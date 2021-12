Ardonagh Group

Ardonagh kündigt Übernahme der MDS-Gruppe an

London (ots/PRNewswire)

Die Ardonagh Group gibt heute bekannt, dass sie der Übernahme der MDS Group zugestimmt hat, einem führenden Versicherungsmakler und Risikomanagement-Berater im portugiesischsprachigen Raum und Europa.

MDS hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal, und verfügt über Niederlassungen in Brasilien, wo das Unternehmen der größte unabhängige Makler des Landes ist, sowie in Angola, Mosambik, Spanien und Malta. Es ist der einzige portugiesische Lloyd's Broker.

MDS beschäftigt 900 Mitarbeiter und erzielte in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von 74,8 Millionen Euro (65 Millionen Pfund[1]). MDS verwaltet jährlich über 500 Millionen Euro an Versicherungsprämien für 1,2 Millionen Privat- und Firmenkunden.

Ardonagh beabsichtigt, die Übernahme mit einer Kombination aus Eigen- und Fremdkapital zu finanzieren. MDS wird von Ardonagh Overseas Investments Ltd. übernommen und als Teil von Ardonagh Global Partners betrieben.

Zusätzlich zum Kerngeschäft der Maklertätigkeit, das die Bereiche Schaden- und Unfallversicherung, Krankenversicherung, Einzelhandel und Großhandel umfasst, betreibt MDS in Malta die Highdome PCC, die anspruchsvolle alternative Lösungen zum traditionellen Versicherungsmarkt anbietet, einschließlich Captive- und Rückversicherungslösungen für Großkunden. Das Angebot von MDS wird durch die Risk Consulting Group (RCG), ein multinationales Beratungsunternehmen für Risikomanagement, vervollständigt.

MDS ist auch Gründungsmitglied und Anteilseigner von Brokerslink, einem Netzwerk von Maklern und spezialisierten Risiko- und Beratungsunternehmen, die in 122 Ländern tätig sind.

Nach Abschluss der Transaktion wird Ardonagh Global Partners 100 % der ausgegebenen Aktien von MDS von den beiden Anteilseignern, der Sonae Group und der IPLF Holding, erwerben. Das Managementteam unter der Leitung von José Manuel Fonseca, CEO der MDS Group Global, wird dem Unternehmen erhalten bleiben und weiterhin einen expansiven Wachstumsplan in allen MDS-Gebieten verfolgen.

José Manuel Fonseca kommentierte: „Nach sorgfältigen Überlegungen angesichts unserer Zukunft sahen wir in der Ardonagh Group und ihrer Führung eine perfekte Ergänzung zu unserer Vision und unseren Wachstumsambitionen. Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit einer globalen unabhängigen Gruppe mit der Größe und der dynamischen Kultur von Ardonagh. Mit dem Zugang zu den beträchtlichen Ressourcen und dem Kapital von Ardonagh freuen wir uns darauf, unsere organischen und anorganischen Wachstumspläne zu beschleunigen

Ardonagh Global Partners wurde im Januar 2021 ins Leben gerufen, um in erstklassige Unternehmen und Managementteams auf der ganzen Welt zu investieren und im Gegenzug deren Wachstumsambitionen zu unterstützen.

Des O'Connor, CEO von Ardonagh Global Partners, kommentierte: „Es ist ein großes Privileg, mit einer angesehenen und hochkarätigen Maklerplattform wie MDS zusammenzuarbeiten. Jose Manuel und sein erfahrenes und hochkarätiges Managementteam haben sich einen erstklassigen Ruf für Kundenservice, Innovation und Professionalität erarbeitet und bieten ihren Kunden seit über 30 Jahren einen hervorragenden Service.

„MDS beabsichtigt, die schnell wachsenden und sich entwickelnden portugiesischen und brasilianischen Versicherungsmärkte und Volkswirtschaften weiterhin in vollem Umfang zu nutzen. Das Unternehmen ist ideal positioniert, um eine breite Palette von Kunden zu unterstützen und sie gegen ein sich ständig veränderndes Risikoumfeld zu schützen und andere kulturell und strategisch ausgerichtete unabhängige Makler in den Regionen, in denen es tätig ist, an Bord zu bringen

David Ross, CEO der Ardonagh-Gruppe, sagte: „Wir haben Ardonagh Global Partners zu Beginn des Jahres ins Leben gerufen, um Unternehmen und Managementteams auf der ganzen Welt eine Heimat zu bieten, die unsere kommerziellen Fähigkeiten und Ressourcen nutzen wollen, ohne dabei den Kundenservice und die Kultur zu vernachlässigen, die sie ursprünglich erfolgreich gemacht haben. Wir begrüßen José Manuel Fonseca und seine Kollegen auf der ganzen Welt, die genau das verkörpern, und freuen uns darauf, ihren Kunden zu mehr Produkten, Konnektivität und Kaufkraft zu verhelfen."

Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Hinweise für Redakteure

DIE ARDONAGH-GRUPPE

Die Ardonagh Group ist die größte unabhängige Versicherungsvertriebsplattform des Vereinigten Königreichs und gehört weltweit zu den 20 führenden Maklern. Wir sind ein Zusammenschluss erstklassiger unternehmerischer und spezialisierter Marken mit einem Netz von mehr als 100 Standorten und insgesamt mehr als 8.000 Mitarbeitern. Wir bieten ein breit gefächertes Angebot an versicherungsbezogenen Produkten und Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette im Vereinigten Königreich, in Irland und auf den internationalen Märkten an. Von komplexen multinationalen Unternehmen bis hin zu Einzelpersonen, die persönliche Versicherungspolicen abschließen - unser Verständnis für die Gemeinschaften, die wir betreuen, sowie unsere Größe und Breite ermöglichen es uns, mit unseren Versicherungspartnern zusammenzuarbeiten, um eine breite Palette von Produkt- und Risikolösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ardonagh.com

MDS-Gruppe

MDS ist eine multinationale Gruppe, die als Versicherungs- und Rückversicherungsmakler und Risikoberater tätig ist und in über 125 Ländern präsent ist. MDS ist Marktführer in Portugal, einer der größten Akteure in Brasilien und Angola und unterhält eine direkte Präsenz in Mosambik, Spanien, Malta und der Schweiz. Über Brokerslink, ein von der Gruppe gegründetes globales Maklerunternehmen, das sich auf 21.000 Versicherungsfachleute stützt, geht sie auf die Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Regionen und Sektoren ein.

Zur Gruppe gehören MDS RE, ein in Europa, Amerika und Afrika tätiger Rückversicherungsspezialist, und RCG - Risk Consulting Group, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Risikoanalyse, Schadenskontrolle, Geschäftskontinuitätspläne und Unternehmensrisikomanagement. Über HighDome, eine Protected Cell Company (PCC), bietet MDS Risikotransferlösungen an, die eine Alternative zum traditionellen Versicherungsmarkt darstellen. Über die Unternehmen 838 Soluções (Brasilien) und Coverflex (Portugal) ist MDS auch im Bereich Leistungsmanagement und flexible Leistungen tätig.

[1] Konstanter Haushalt FX EUR:GBP 1,15

