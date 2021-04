RoboMarkets

RoboMarkets erhöht die Anzahl der Handelsserver für seine Kunden

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Im Zuge der Verbesserung der Server-infrastrucktur und der Erweiterung der Handelsmöglichkeiten für seine Kunden RoboMarkets hat 2 neue Server für die Verarbeitung von MT4-Daten gestartet. Die neuen Server werden mit zwei der beliebtesten Kontotypen des Unternehmens hosten: Pro und ECN.

Aufgrund des ständigen Anstiegs der Neukunden hat RoboMarkets 2 neue Server (Pro-3 und ECN-2) für die MetaTrader 4 Plattform aktiviert. Dadurch wird die Last gleichmäßig auf alle Server verteilt, was deren Stabilität erhöht und uns dabei hilft, unser Ziel zu erreichen, unseren Kunden hochwertige Dienstleistungen sowie die Möglichkeit zu bieten, so bequem und schnell wie möglich zu handeln.

Die neuen Server des Unternehmens bieten Kunden die Möglichkeit, Konten der Typen Pro und

ECN zu eröffnen.

Pro ist ein beliebter Kontotyp mit optimalen Handelsbedingungen, der für Trader mit jeder Erfahrung geeignet ist.

- Variabler Spread - ab 1,3 Pips. - 36 Währungspaare, Metalle, Differenzkontrakte. - Keine Provision für das Handelsvolumen.

ECN ist ein Kontotyp für erfahrene Trader, die die besten verfügbaren Handelsbedingungen bevorzugen (engste Spreads, hohe Ausführungsgeschwindigkeit und Liquidität).

- Enge Spreads - ab 0 Pips. - 36 Währungspaare, Metalle, Differenzgeschäfte. - Kommission für das Handelsvolumen von 1 Million USD - 20 USD.

Denis Golomedov, Chief Marketing Officer bei RoboMarkets, kommentiert: "Wir unternehmen alles nur Erdenkliche, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, ganz gleich, ob es sich um die Sicherheit ihres Vermögens, die Bequemlichkeit von Anlageprodukten oder die schnellere Ausführung ihrer Aufträge handelt. Die neuen Server werden dazu beitragen, eine stabile Handelsumgebung mit kurzen Verzögerungen für den wachsenden internationalen Kundenstamm des Unternehmens zu gewährleisten."

Über RoboMarkets

RoboMarkets ist eine Investmentgesellschaft mit der CySEC-Lizenz Nr. 191/13. RoboMarkets bietet Investitionsdienstleistungen in vielen europäischen Ländern an, indem es Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, Zugang zu seinen proprietären Handelsplattformen bietet. Nähere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens finden Sie unter www.robomarkets.com/de.

