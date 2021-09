Arc XP

Metro World News migriert zu Arc XP, um seine Expansion zu unterstützen und mehr Leser anzusprechen

Washington (ots/PRNewswire)

Arc XP, eine führende Plattform für digitale Erlebnisse, gab heute bekannt, dass Metro World News, ein internationales Nachrichten- und Unterhaltungsunternehmen, die Migration seiner Medienplattform zu Arc XP erfolgreich abgeschlossen hat und www.metroworldnews.com, die erste von 19 neu gestalteten Seiten, in weniger als 45 Tagen gelauncht hat.

Metro World News zieht jeden Monat Millionen von Unique Visitors an und hat sich für Arc XP entschieden, um seine Pläne für eine internationale Expansion umzusetzen, sein aktuelles Netzwerk von Websites zu erweitern und ein größeres Publikum zu erreichen.

"Arc stellt großen, standortübergreifenden Kunden wie Metro World News eine moderne, ausgefeilte Plattform zur Verfügung, die alle Anforderungen an digitale Erlebnisse erfüllt und es ihnen ermöglicht, die spezifischen Ziele ihres Unternehmens zu erreichen - mit allen Vorteilen einer gemanagten Lösung", sagt Scot Gillespie, GM und CTO von Arc XP. "Mit Arc XP kann Metro World News seinen Redaktionen auf der ganzen Welt eine Technologie bieten, die den Fokus auf die Erstellung von Inhalten und die Bereitstellung ansprechender Zuschauererlebnisse legt."

Metro World News nutzt die komplette Suite der Content Management und Site Experience Tools von Arc XP, einschließlich der soliden Multi-Site-Fähigkeiten und dem Quick-Launch Site Development Toolkit, Themes. Damit kann das Unternehmen schneller neue Websites lancieren, beispielsweise für die Lifestyle-Publikation Nueva Mujer, die Tech-News-Website FayerWayer und seine internationale Nachrichtenmarke Metro & Publimetro, die in zehn Ländern vertreten ist.

"Wir freuen uns, mit Arc XP als technischem Fundament zu starten. Es ist eine unserer ersten Initiativen, um unser Geschäft weiter zu entwickeln, unsere Redaktionen zu vergrößern und mit unserer digitalen Präsenz auf dem internationalen Markt eine Führungsposition einzunehmen", sagte Eugenio Chahuan, Chief Digital Officer von Metro World News.

Mit dem Start der ersten Website von Metro World News weitet Arc XP seine Aktivitäten in Brasilien aus und unterstützt nun Kunden in 12 Ländern in Lateinamerika und Spanien.

Informationen zu Arc XP

Arc XP ist eine Cloud-basierte Plattform für digitale Erlebnisse, die Unternehmen, Einzelhandelsmarken sowie Medien- und Unterhaltungsorganisationen dabei unterstützt, Inhalte zu erstellen und zu veröffentlichen, Onlinehandel anzubieten und leistungsstarke Multichannel-Erlebnisse zu liefern. Arc XP, ein Geschäftsbereich der Washington Post, hilft Kunden auf der ganzen Welt bei ihrer digitalen Transformation und unterstützt derzeit über 2.400 Websites in mehr als 25 Ländern, die monatlich fast 2 Milliarden Unique Visitors erreichen.

Informationen zu Metro World News

Metro World News ist eine internationale Mediengruppe, die auf internationaler und lokale Ebene in Brasilien (Metro Jornal), Chile (Publimetro), Kolumbien (Publimetro), Ecuador (Metro), Mexiko (Publimetro), Peru (Publimetro), Puerto Rico (Metro) und den Vereinigten Staaten (Metro World News) aktiv ist. Wir sind auf dem Weg in eine vernetzte Zukunft und haben uns zum Ziel gesetzt, die Nummer eins unter den internationalen digitalen Medienunternehmen für Firmen und Konsumenten zu werden.

Original-Content von: Arc XP, übermittelt durch news aktuell