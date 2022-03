TripleLift

Beschleunigung des Wachstums in Europa: TripleLift stellt zwei wichtige Mitarbeiter ein

New York, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

Mallory Illido-Bertome und Rob Ishag werden in Europa tätig sein, um die käuferseitige Akzeptanz des Unternehmensangebots als Hauptpfeiler der globalen Expansion zu beschleunigen

Im Zuge seines Wachstums in Nord- und Südeuropa gibt TripleLift, das Werbetechnologieunternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle von Kreativität, Medien und Daten neu erfindet, heute zwei Neuzugänge in seinen Führungspositionen im Vertrieb bekannt. Mallory Illido-Bertome übernimmt die Stelle als Regional Vice President-Demand für Südeuropa und wird von Paris aus tätig sein, Rob Ishag ist neuer Regional Vice President-Demand für Nordeuropa und sitzt in London. Mallory und Rob eignen sich hervorragend dafür, die Präsenz von TripleLift in Europa auszubauen. Sie verfügen in ihren jeweiligen Regionen über umfangreiche Erfahrung und genießen einen sehr guten Ruf. Mallory Illido-Bertome kann Buy-Side-Erfahrung bei großen Agenturen wie der Omnicom-Tochter OMD und der WPP-Tochter Mindshare in Frankreich vorweisen. Rob Ishag war unter anderem für die Betreuung wichtiger Agenturkonten bei Little Dot Studios und Teads verantwortlich.

Illido-Bertome ist Raphaelle Tripet, Geschäftsführerin EMEA bei TripleLift, unterstellt und wird die Marktexpansion in Frankreich, Spanien und Italien leiten. Ishag wird sich seinerseits auf ähnliche Bemühungen in Irland, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg konzentrieren.

„Wir freuen uns, Mallory und Rob in diesen Schlüsselpositionen begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Erfahrung verfügen wir über alle notwendigen Ressourcen, um unser sehr starkes Wachstum in Europa fortsetzen zu können", erklärte Raphaelle Tripet, Geschäftsführerin EMEA bei TripleLift. „Mallorys umfassende Expertise in der medialen Markenstrategie und Robs vielschichtige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Käufern im digitalen Bereich sorgen für eine leistungsstarke Kombination und Partnerschaft, die nur schwer zu erreichen ist."

Dieser Ankündigung geht ein Rekordjahr für TripleLift voraus. Im EMEA-Raum stieg die Nachfrage aller Formate an der Börse von TripleLift im Jahresvergleich um 75 %, die Lieferpartnerschaften nahmen um über 30 % zu. Darüber hinaus beschleunigte das Unternehmen sein Wachstum weltweit und expandierte in der Region Asien-Pazifik sowie in den europäischen Drehkreuzen in Frankreich und Großbritannien.

Informationen zu TripleLift (www.triplelift.com)

TripleLift ist das Werbetechnik-Unternehmen, das die Anzeigenplatzierung an der Schnittstelle von kreativer Arbeit, Medien und Daten neu erfindet. Unser Marktplatz bedient die weltweit führenden Marken, Publisher, Streaming-Unternehmen und Demand-Side-Plattformen und führt jeden Monat über eine Billion Anzeigentransaktionen durch. Die Kunden entscheiden sich für uns aufgrund unserer adressierbaren Angebote von nativem über Online-Video bis hin zu vernetztem Fernsehen, Innovationen, die Marken in Echtzeit in Inhalte einfügen, und unterstützenden Experten, die sich der Maximierung der Leistungen bei den Partnern verschrieben haben. Als Teil des Portfolios von Vista Equity Partners ist TripleLift seit fünf Jahren in Folge sowohl in den Inc. 5000 als auch in den Deloitte Technology Fast 500 vertreten, wurde drei Jahre in Folge in die Liste der „Hottest Ad Tech Companies" von Business Insider aufgenommen und 2021 von AdExchanger als innovativste TV-Werbetechnologie ausgezeichnet. Finden Sie unter triplelift.com heraus, wie TripleLift die Zukunft der Werbung gestaltet.

