TripleLift erreicht neuen Meilenstein: $1 Milliarde an Publisher-Auszahlungen

New York (ots/PRNewswire)

Unternehmen repräsentiert 31.000 individuelle Websites

TripleLift, eines der am schnellsten wachsenden Ad-Tech-Unternehmen der Welt, hat heute bekannt gegeben, dass es die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar an Publisher-Auszahlungen überschritten hat - ein neuer Meilenstein für das Unternehmen und seine Publisher-Partner. Allein im letzten Monat haben TripleLift-Publisher über 50 Millionen Dollar Umsatz auf der Plattform erzielt - ein weiterer Rekord für das Unternehmen.

"Wir sind stolz auf das Wachstum, das unsere Publisher mit TripleLift erzielt haben. Das sind 1 Milliarde Dollar, die an hochwertige Inhalte gehen und an einen Journalismus, der weltweit zur freien Verbreitung von Inhalten, Informationen und Nachrichten beiträgt", sagt Michael Lehman, SVP Global Supply bei TripleLift. "Das Erreichen der Schwelle von 1-Milliarde-Dollar-Umsatzanteilen fühlt sich großartig an, aber noch besser fühlt es sich an zu wissen, dass wir diese in Partnerschaft mit Organisationen erreicht haben, die wir schätzen und bewundern und die uns aktiv bei der Gestaltung unserer Produktplanung geholfen haben."

TripleLift hat sein natives programmatisches Produkt erstmals 2014 auf den Markt gebracht, um Publishern dabei zu helfen, mit den großen Medienplattformen zu konkurrieren, die sich einen zunehmend unverhältnismäßigen Anteil an den Werbebudgets schnappen und dabei die Publisher im gesamten Open Web unter Druck setzen. Seitdem hat das Unternehmen sein Produktportfolio erweitert und unterstützt nun alle wichtigen programmatisch umsetzbaren Werbeformate von Display bis Connected TV. Heute wickeln 75 % der TripleLift-Publisher Transaktionen über mehrere Werbeformate ab, und 73 % der TripleLift-Publisher bieten Video-Inventar auf der Plattform an.

TripleLift verfügt über direkte Beziehungen zu über 900 Publishern, die mehr als 31.000 Websites repräsentieren; 20 % dieser Publisher gehören zu historisch unterrepräsentierten Stimmen in den Medien, darunter Schwarze, Latinx, AAPI, LGBTQ+ und Frauen.

Informationen zu TripleLift

TripleLift, eines der am schnellsten wachsenden Ad-Tech-Unternehmen der Welt, ist ein Technologieunternehmen, das Produkte an der Schnittstelle von Kreativität und Medien anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werbung für alle besser zu machen - für Publisher, für Werbetreibende und für Verbraucher -, indem es die Anzeigenschaltung von Medium zu Medium neu erfindet. Mit direkten Inventarquellen, vielfältigen Produktlinien und auf Skalierbarkeit ausgelegten Kreativinhalte führt TripleLift die nächste Generation der programmatischen Werbung vom Desktop bis zum Fernsehen an. Durch die Zusammenarbeit mit 90 % der Publisher der comScore 200, 100 % der Marken der AdAge 100 und 100 % der Top 20 globalen DSPs konnte TripleLift seinen Umsatz seit der Gründung im hohen zweistelligen Bereich steigern und verzeichnet nun seit fünf Jahren eine stetig wachsende Ertragskraft. TripleLift erscheint in vier aufeinanderfolgenden Jahren auf den Inc. 5000, den Deloitte Technology Fast 500 und Crain's New York Fast 50 und stand in den letzten zwei Jahren auf der Liste der heißesten Ad-Tech-Unternehmen von Business Insider. Weitere Informationen darüber, wie TripleLift die Zukunft der Werbung gestaltet, finden Sie unter triplelift.com.

