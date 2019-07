"Wer liefert was"

Visable investiert weiter in Tech-Kompetenz: Srikanth Achanta leitet ab sofort die Softwareentwicklung

Hamburg (ots)

Visable, Anbieter der beiden führenden Online-B2B-Plattformen "Wer liefert was" und EUROPAGES, beruft Srikanth Achanta als Senior Director Engineering. In dieser Position verantwortet er künftig die gesamte Softwareentwicklung der beiden Websites und leitet die Entwickler-Teams an den Standorten in Hamburg, Berlin und Paris. Zusätzlich ist er für die Integration der Entwicklungsstandorte in Polen und Litauen in die agilen Entwicklungsprozesse verantwortlich und ist damit ein entscheidendes Bindeglied innerhalb der Visable-Gruppe.

In seinen Verantwortungsbereich fällt neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der bestehenden Online-Produkte, vor allem auch die Neuentwicklung von Technologien für eine neue Suche, ein erweitertes Firmenprofil und moderne Kommunikationswerkzeuge zwischen Einkäufern und Anbietern. Darüber hinaus gehört es zu den wichtigsten Aufgaben von Srikanth Achanta, eine standortübergreifende agile Plattformentwicklung mit der dazu notwendigen Infrastruktur zu etablieren.

Bisheriger Werdegang

Achanta war zuletzt als CTO bei Upday tätig. Vor Upday war er als Berater bei KLM tätig, wo er ein Projekt zur Verbesserung der Unternehmens-Website vorantrieb. Zuvor leitete Srikanth Achanta Entwicklungsteams für mobile Anwendungen für Android und iOS sowie produktgesteuerte Plattformentwicklung.

