Chatham Imports und Mestre Consortium gründen 50/50 Venture für Super Premium Mezcal Los Siete Misterios

Mexico-Stadt und New York (ots/PRNewswire)

Chatham Imports, ein globaler Anbieter von Premium-Spirituosen und Weinmarken und die Muttergesellschaft von Michter's Distillery, und ein Konsortium unter der Leitung von Eduardo und Julio Mestre haben ein neues 50/50-Venture gegründet, um die globalen Markenrechte an dem gefeierten Super-Premium-Mezcal Los Siete Misterios zu besitzen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Chatham zum exklusiven weltweiten Vertriebs- und Marketingagenten für Los Siete Misterios, mit Ausnahme von Mexiko, während die Mestres weiterhin für die Produktion von Los Siete Misterios sowie den Vertrieb in Mexiko verantwortlich sind. Diese neue Partnerschaft, die eine Kapitalbeteiligung von Chatham beinhaltet, wird die Produktionskapazitäten von Los Siete Misterios stärken und den Weg der Marke auf den Markt in den Vereinigten Staaten und im Ausland verbessern.

Julio Mestre, CEO von Los Siete Misterios, kommentierte: "Wir kennen Matt Magliocco und seine Familie seit Jahren und haben verfolgt, was sie mit Michter's international erreicht haben und welch großartige Arbeit sie geleistet haben. Wir könnten uns keinen besseren Partner vorstellen, der uns hilft, Los Siete Misterios auf die nächste Stufe zu heben. Beide Unternehmen haben die gleichen Werte und jeder von uns teilt die gleiche Leidenschaft, die besten Spirituosen in unseren jeweiligen Kategorien herzustellen. Deshalb sind wir sicher, dass dies ein großartiges Projekt für beide Unternehmen sein wird."

Matt Magliocco, Executive Vice President von Chatham, kommentierte: "Wir sind absolut begeistert von der Zusammenarbeit mit Julio und Eduardo bei der Entwicklung von Los Siete Misterios. Ich bin seit Jahren mit Julio und Eduardo befreundet, und seit dem ersten Tag, an dem wir uns kennenlernten, bewundere ich ihr Engagement für die ethische und verantwortungsvolle Herstellung von hervorragendem Mezcal aus Oaxaca. Seit der Gründung von Los Siete Misterios im Jahr 2010 haben Julio, Eduardo und ihr Team eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, um einen der besten Mezcals der Welt zu etablieren und sich einen wohlverdienten Ruf als Vorreiter in unserer Branche erworben."

Magliocco fügte hinzu: "Los Siete Misterios liefert in jeder Hinsicht, von der gleichbleibend köstlichen Flüssigkeit über seine vielfältigen Ausdrucksformen bis hin zu den fesselnden Catrinas Kunstwerken. Die herausragende Stellung der Marke in den renommierten Bars und Restaurants von Mexiko-Stadt ist ein Beweis für den Ruf und die Glaubwürdigkeit von Los Siete Misterios in der Heimat. Für Chatham verkörpert Los Siete Misterios alle Qualitäten, die wir an einer Marke schätzen und passt perfekt zu unserem bestehenden Portfolio. Wir können es kaum erwarten, Los Siete Misterios zu mehr Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zu bringen."

Informationen zu Los Siete Misterios

Gegründet im Jahr 2010 von Julio und Eduardo Mestre mit nur einem Ziel: die Traditionen der Mezcalherstellung zu respektieren und zu bewahren, sowie den lokalen Handel zu fördern und die Kultur der kleinen Mezcalproduzenten zu stimulieren, und das alles mit einem zeitgenössischen Ansatz. So konnten wir die Vergangenheit wieder aufleben lassen und sie mit der Gegenwart abgleichen und das Beste aus beiden Welten kombinieren. Wir bleiben respektvoll gegenüber einer der reinsten Essenzen: dem Mezcal, einem echten mexikanischen Erbe. Die Legenden und Geheimnisse Mexikos, unseres Landes, waren unsere Inspirationsquelle, um uns auf die Suche nach einem Getränk zu machen, das die mexikanischen Bräuche, die Kultur und natürlich die Leidenschaft, die mit jedem mexikanischen Produkt einhergeht, voll und ganz repräsentiert. Mit der Unterstützung unserer Barkeeper-Freunde in über 20 Ländern haben wir Los Siete Misterios als eine der beliebtesten Marken in der Kategorie Mezcal etabliert. Los Siete Misterios bietet eine große Auswahl an Mezcals, angefangen bei Doba Yej, einem im Kupfertopf destillierten Espadín, über unsere Ancestral-Linie mit im Tontopf destilliertem Espadín, Barril, Mexicano, Coyote, Arroqueño und Tobalá, bis hin zu unserer neuen Ensamble-Kollektion mit im Kupfertopf destilliertem Espadín und wilden Agavenmischungen sowie speziellen Veröffentlichungen wie unserem Pechuga-Ausdruck. Weitere Informationen finden Sie unter www.sietemisterios.com

Informationen zu Chatham Imports

Chatham hat seinen Hauptsitz in Manhattans Flatiron District und repräsentiert ein Portfolio von qualitätsorientierten Spirituosen-, Wein- und Biermarken. Zu den Spirituosenmarken von Chatham gehören Michter's American Whiskey und seine Legacy Series, bestehend aus Bomberger's Declaration Bourbon und Shenk's Homestead Sour Mash, Crop Harvest Earth Organic Vodka, Farmer's Organic Gin, Foro Amaro und Vermouth, Martí Autentico Rum und Faretti Biscotti Liqueur. Das Weinangebot von Chatham wird von Santa Marina und Tuffo angeführt, während das Portfolio mit New Amsterdam Beer abgerundet wird. Zu den Tochtergesellschaften von Chatham gehören die Brennereien Michter's Shively und Fort Nelson in Louisville, Kentucky, sowie die 145 Hektar große Michter's Farm und der Betrieb in Springfield, Kentucky. Chatham-Produkte werden in allen 50 Vereinigten Staaten sowie in etwa 60 ausländischen Märkten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.chathamimports.com.

