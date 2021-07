Techking Tires Limited

Techking eröffnet erstes Übersee-Service-Center (TSC): Ein Meilenstein in der globalen Umsetzung des Drei-Hebel-Entwicklungsmodells

Karachi, Pakistan (ots/PRNewswire)

Anfang Juni reiste eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Techking F&E-Ingenieuren, Business Managern und Mitarbeitern des Innovative Service, nach Pakistan, um ein lokales Techking Service Center (TSC) aufzumachen, das Anfang August offiziell in Betrieb genommen werden soll. Es ging auch um After-Sales-Besuche bei typischen Kunden vor Ort, um Feedback zum Reifeneinsatz zu erhalten.

Pakistan ist einer der größten Märkte für Techking-Lkw-Reifen, was den Absatz angeht. Die wichtigsten Städte sind alle durch das Vertriebsnetz der Techking-Händler abgedeckt. Techking-Reifen sind bei den lokalen Anwendern weithin anerkannt und stehen auf dem pakistanischen Markt für schwere Lkw mit einem Marktanteil von etwa 60 % an erster Stelle.

Bewährte Qualität und ein langfristig positiver Ruf verhelfen Techking zu einem hohen Bekanntheitsgrad und hohen Markenanteilen. So wurde z. B. das Einsatzteam eines Kunden Mitte August 2020 besucht, dessen vier LKWs mit 12 Techking TKAM II S reifen ausgestattet, mit einer Reifenbelastung von 175-230%. Zum Zeitpunkt dieses Kundendienstbesuchs dienten die Reifen bereits 9 Monate lang unter den harten Straßenbedingungen. Sie werden voraussichtlich eine überwältigende Reifenlebensdauer von 12 Monaten erreichen.

Ein tolles Produkt kann nicht ohne einen guten Kundendienst auskommen. Auf dem pakistanischen Markt verkaufen Reifenmarken nur Reifen und bieten selten qualifizierte Pre-Sale- und After-Sales-Services an. Die meisten Reifenwerkstätten verwenden immer noch Flicken und Kleber zur Reparatur von Reifen. Diese primitive Art und Weise verkürzt die Lebensdauer des Reifens erheblich und beeinträchtigt unterdessen die Sicherheit des Fahrzeugs und seines Fahrers.

Deshalb beschließt Techking, das erste TSC in Übersee auf höchstem Niveau mitzugründen. Es wird die End-to-End-Service-Fähigkeiten der Händler stärken, einschließlich Produktabstimmung vor dem Verkauf, Verkaufstraining und Reparatur- und Wartungsarbeiten nach dem Verkauf. Mit systematischen technischen Prozessen höherer Kriterien können stabilere reparierte Reifen geliefert werden und eine verbesserte Reifen-Nutzungsrate und längere Reifenlebensdauer sind garantiert.

Techking Overseas Sales Center General Manager Raymond Zhang sagte: "TSC fungiert als Träger professioneller Dienstleistungssysteme in unserem dreigliedrigen Entwicklungsmodell. Mit TSC werden unsere Händler in Übersee Fähigkeiten für End-to-End-Reifenlösungen entwickeln und den Kunden ein besseres Benutzererlebnis und bessere Produktwerte bieten." Die Einführung des TSC in Pakistan stellt einen wichtigen Durchbruch und Meilenstein in der globalen Entwicklung des Unternehmens dar. Im Jahr 2021 plant Techking, weltweit etwa 10 TSCs einzurichten.

Für weitere Details besuchen Sie die offizielle Website von Techking https://www.techking.com/.

