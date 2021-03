Mintel Group Ltd

Knapp die Hälfte der Deutschen plant 2021 ihren Urlaub in der Bundesrepublik

Düsseldorf (ots)

Einer neuen Mintel-Studie zum Thema Inlandstourismus zufolge planen 48 Prozent* der Deutschen, ihren Urlaub dieses Jahr in Deutschland zu verbringen. Die Mehrheit der Deutschen, die ihren Urlaub 2021 in der Bundesrepublik verbringen möchte (69 Prozent der Befragten), beabsichtigt dies, um Probleme im Zusammenhang mit COVID-19 zu vermeiden, die mit Auslandsreisen einhergehen.** Dabei wird Urlaub im Sommer hoch im Kurs sein. So gedenkt über ein Drittel (37 Prozent)*** derjenigen, die innerhalb Deutschland verreisen wollen, dies im Sommer 2021 zu tun. Jeder Fünfte von ihnen (21 Prozent)*** hält sich mit dem konkreten Zeitraum für die Urlaubsplanung noch zurück. Vor allem jüngere Konsumenten (56 Prozent der 16-24-Jährigen sowie 55 Prozent der 25-34-Jährigen) erklären sich im Vergleich zu älteren Verbrauchern (46 Prozent der über 55-Jährigen) dazu bereit, 2021 in Deutschland in den Urlaub zu fahren.*

Die fünf beliebtesten Bundesländer für das Urlaubsjahr 2021 sind:

- Bayern (28 Prozent der Befragten) - Mecklenburg-Vorpommern (17 Prozent) - Schleswig-Holstein (15 Prozent) - Baden-Württemberg (14 Prozent) - Niedersachsen (12 Prozent) - Berlin ist vor allem bei den 16-24-Jährigen (20 Prozent dieser Altersgruppe) beliebt.***

Drei von fünf Verbrauchern (59 Prozent) finden deutsche Reiseziele aufgrund ihres kulturellen und geschichtlichen Hintergrunds interessant. Für 57 Prozent zählt die deutsche Landschaft zu den schönsten innerhalb Europas. Jüngere (35 Prozent der 16-24-Jährigen) finden im Vergleich zum Durchschnitt (53 Prozent) den Urlaub in Deutschland allerdings nicht so spannend wie im Ausland.*

Dr. Christina Wessels, Senior Analyst - Household & Leisure bei Mintel, erklärt:

"COVID-19 wird uns mit aller Wahrscheinlichkeit auch diesen Sommers noch begleiten und das Reisen in fernere Länder erschweren, was Inlandsreisen auch dieses Jahr beflügeln dürfte. Die hiesige Tourismusbranche kann diese Chance nutzen, um neue Besucher anzulocken und sie langfristig zu binden. So sind 63 Prozent** der Deutschland-Urlauber beispielsweise daran interessiert, weniger bekannte bzw. touristische Gegenden Deutschlands zu erkunden. Tourismusbehörden und -unternehmen können dieses Potenzial ausschöpfen, indem sie ihre Region und lokale Attraktionen stärker crossmedial bewerben.

Gerade jüngere Konsumenten spielen eine Schlüsselrolle für die Erholung des heimischen Tourismusmarktes, da sie eher dazu bereit sind, 2021 in Deutschland in den Urlaub zu fahren. Um jüngere Verbraucher in weniger bekannte Regionen zu locken, können Tourismusunternehmen davon profitieren, ihre Angebote stärker über die sozialen Netzwerke oder über Blogs und Influencer wie Instagram bewerben - zumal über die Hälfte (50 Prozent der deutschen Millennials und 52 Prozent der Generation Z) angibt, sich durch Fotos oder Videos auf ihren Social-Media-Feeds zu einem Urlaubsort inspiriert gefühlt haben.**** Insbesondere Kanäle wie Instagram und TikTok sind auf visuelle Ästhetik ausgelegt und eignen sich hervorragend für die Ansprache jüngerer Zielgruppen."

*Basis: 2.000 deutsche Internetnutzer über 16 Jahren, Oktober 2020

** Basis: 1.317 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland in den Urlaub gefahren sind oder vorhaben, in den nächsten 12 Monaten in Deutschland in den Urlaub zu fahren, Oktober 2020

*** Basis: 964 Internetnutzer ab 16 Jahren, die vorhaben, in den nächsten 12 Monaten in Deutschland in den Urlaub zu fahren, Oktober 2020

**** Basis: 1.422 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in den vergangenen 12 Monaten eine Urlaubsreise angetreten haben, März 2020

Original-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuell