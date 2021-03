Hivestack

Talon erweitert seine programmatischen OOH-Funktionen mit Hivestack

Frankfurt, Deutschland und Montreal (ots/PRNewswire)

Ausbau des automatisierten und daten-getriebenen OOH-Zugangs für Werbekunden

Talon, der führende unabhängige OOH-Media-Spezialist, gab heute die weltweite und deutsche Partnerschaft mit Hivestack bekannt, einem weltweit führenden Ad-Tech-Unternehmen im Bereich programmatisches DOOH. Die Kombination aus der daten- und strategieorientierten Herangehensweise in OOH und den globalen Demand-Side-Platform-Funktionen (DSP) von Hivestack bietet Marken und Agenturen einen leistungsstarken Leitfaden zur Durchführung ergebnisbasierter OOH-Kampagnen.

Die neue Partnerschaft ermöglicht es Talon, den Zugang zu DOOH für globale Werbetreibende und Agenturen zu erweitern und einen zentralen Zugangspunkt zum sich schnell entwickelnden programmatischen DOOH-Sektor bereitzustellen. Darüber hinaus kann Talons internationaler Geschäftsbereich Plexus das internationale 'Export'-Business grenzüberschreitend platzieren und das internationale OOH erstmals als digitales Plattformgeschäft positionieren.

Alle Formen von OOH stehen vor einer starken Erholung in diesem Jahr und werden laut WARC voraussichtlich das zweitschnellste Wachstumsmedium im Jahr 2021 sein, wobei die weltweiten Werbeausgaben um ein Fünftel auf 36,3 Mrd. USD steigen werden. Darüber hinaus wachsen die DOOH-Umsätze weltweit weiter und werden derzeit auf 11,3 Mrd. USD geschätzt.

Barry Cupples, Talon's Global CEO sagte, "Während wir unser Wachstum in 2021 beschleunigen, freuen wir uns, unser Ad-Tech-Angebot weltweit durch zusätzliche Investitionen in Technologie und zu erweitern; auch durch die Zusammenarbeit mit innovativen Partnern. Ziel ist es, unseren Kunden rund um den Globus skalierbare Lösungen anbieten zu können. Die globale Expertise von Hivestack wird unser Bestreben beim Aufbau einer uniquen Full-Service-Out-of-Home-Agentur weiter unterstützen.

Winfried Karst, Managing Director Europe bei Talon Germany, erklärte: "Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Philosophie "Smarter as Standard" und stellt sicher, dass wir unseren Kunden hier in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt weiterhin maßgeschneiderte, innovative und zukunftsorientierte OOH-Kampagnen anbieten."

Hivestack's CCO, Nigel Clarkson fügt hinzu, "Talon hat eine fortschrittliche Denkweise, wie Verbraucher über mehrere Kontaktpunkte hinweg erreicht werden können - sowohl "out-of-home" (außerhalb des Hauses) als auch innerhalb des Hauses. Wir freuen uns darauf, mit Talon zusammenzuarbeiten, um die Fähigkeiten von Hivestack weiterzuentwickeln, mit dem Ziel diese kanalübergreifende Vision umsetzen zu können. Ein weiterer wichtiger Teil der Beziehung wird sich darauf konzentrieren, Talons eigene Zielgruppen- und Tracking-Lösung Ada im Hivestack-DSP zu präsentieren."

Über Talon: Talon Outdoor ist der weltweit führende unabhängige Spezialist und Technologiedienstleister im Bereich der Out of Home (OOH) Medien, der sich auf intelligentere, kreative und datengesteuerte integrierte OOH-Kommunikation konzentriert. Talon kombiniert seine Unabhängigkeit mit einem kooperativen Ansatz und fördert offene und transparente Arbeitsbeziehungen zwischen vielen der weltweit führenden Agenturen, Kunden und Medienpartnern. Talon hat seinen Hauptsitz in London und New York City und weitere Niederlassungen in Manchester, Frankfurt, Atlanta, Chicago und Südkalifornien. Das Unternehmen bietet Know-how auf globaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Darüber hinaus hat die Agentur ein globales Planungs- und Einkaufsnetzwerk für OOH-Medien aufgebaut, das 75 Märkte in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika abdeckt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.talonoutdoor.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

About Hivestack: Hivestack ist das globale Full-Stack-Unternehmen für Marketingtechnologie, das die Kaufs- und Verkaufsseite programmatischer digitaler Außenwerbung (DOOH) unterstützt. Auf der Käuferseite verwenden Marketer die Demand-Side-Plattform von Hivestack, um messbare Kampagnen zu erstellen, mit denen DOOH-Bildschirme in Echtzeit basierend auf dem Verbraucherverhalten und den Bewegungsmustern des Publikums aktiviert werden. Auf der Verkaufsseite nutzen DOOH-Medieninhaber die Supply-Side-Plattform & Ad Exchange, um programmatische Umsätze zu erzielen. DOOH-Medieninhaber können auch den Ad Server von Hivestack verwenden, um zielgruppenbasierte, direkt verkaufte Kampagnen zu betreiben. Attribution ist ein erstklassiger Bürger auf der gesamten Hivestack-Plattform und bietet Käufern und Verkäufern die Möglichkeit, Geschäftsergebnisse in allen Phasen des Sales-Funnnels der Konsumenten zu messen.

Hivestack hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und ist weltweit in Toronto, Tokio, London, New York, Mexiko-CIty, Shanghai, Sydney und Guadalajara tätig.

Original-Content von: Hivestack, übermittelt durch news aktuell